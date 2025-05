Kanzler Merz erwartet längeren Krieg in der Ukraine

Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet keine baldige Deeskalation im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine . Wenn man in die Geschichte schaue, gingen Kriege in der Regel durch wirtschaftliche oder militärische Erschöpfung einer Seite oder beider Seiten zu Ende, sagte der CDU-Politiker nach einem Gespräch mit dem finnischen Regierungschef Petteri Orpo in der Stadt Turku.