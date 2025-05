Merz: "Keinerlei" Grenze für Waffenreichweite

"Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine auch militärisch weiter zu unterstützen", sagte Merz beim "WDR Europaforum 2025" auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin.

Merz spricht Taurus-Lieferung an Ukraine nicht explizit an

In Deutschland läuft die Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Moskau hat Berlin vor der Lieferung solcher Waffen an Kiew gewarnt: Dies würde Deutschland zur direkten Kriegspartei machen, so die Drohung. Dieser Waffentyp kam in dem Gespräch mit Merz aber nicht explizit zur Sprache.