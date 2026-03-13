Kanzler Friedrich Merz kritisiert die Entscheidung der USA, kurzfristig den Verkauf von russischem Öl zu erlauben. Die USA reagieren damit auf steigende Ölpreise.

Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise steigen und bringt Russland als großem Exporteur zusätzliche Einnahmen. Experten bezweifeln jedoch, ob der Effekt anhält. 13.03.2026 | 2:40 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Lockerung von Sanktionen gegen Russland kritisiert. "Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchem Grund auch immer, halten wir für falsch", sagte er bei einem Besuch in Andøya in Norwegen. Es gebe auf dem Ölmarkt ein Preis-, kein Mengenproblem. Auch die übrigen sechs G7-Mitglieder teilten laut Merz diese Kritik.

Die USA hatten zuvor wegen der steigenden Ölpreise infolge des Iran-Krieges eine Lizenz für den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten bis zum 11. April erteilt. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Genehmigung solle "die globale Reichweite des bestehenden Vorrats erhöhen".

Er versicherte auch, die Maßnahme werde der russischen Regierung keinen "signifikanten finanziellen Vorteil verschaffen".

Merz berät in Norwegen über weitere Unterstützung der Ukraine

Merz beriet in Norwegen mit Regierungschef Jonas Gahr Störe unter anderem über Möglichkeiten zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland.

"Natürlich verliert Russland auch viel durch diesen Krieg", sagt Dr. Fischer. Es gebe aber auch Bereiche, in denen Russland profitiere - etwa bei "Aufhebungen von Ölsanktionen". 13.03.2026 | 4:47 min

In dem Zusammenhang sagte Merz: "Russland zeigt leider weiter keine Verhandlungsbereitschaft. Wir werden und müssen deshalb den Druck auf Moskau weiter erhöhen." Die Unterstützung für die Ukraine werde fortgesetzt.

Wir werden uns davon nicht durch den Iran-Krieg abbringen oder ablenken lassen. „ Friedrich Merz

Die USA hatten wegen des russischen Invasionskrieges gegen die Ukraine russisches Öl mit Sanktionen belegt. Nach Beginn des Iran-Kriegs vor knapp zwei Wochen sind die Rohölpreise in die Höhe geschossen, weil Teheran die für Öllieferungen wichtige Straße von Hormus praktisch gesperrt hat. In Deutschland macht sich dies etwa durch einen Preisanstieg an den Tankstellen bemerkbar.

Quelle: AFP