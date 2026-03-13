Öl: Merz: Lockern von Sanktionen gegen Russland "falsch"

USA erlauben Moskau Öl-Verkauf:Merz: Lockern von Sanktionen gegen Russland "falsch"
Kanzler Friedrich Merz kritisiert die Entscheidung der USA, kurzfristig den Verkauf von russischem Öl zu erlauben. Die USA reagieren damit auf steigende Ölpreise.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Lockerung von Sanktionen gegen Russland kritisiert. "Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchem Grund auch immer, halten wir für falsch", sagte er bei einem Besuch in Andøya in Norwegen. Es gebe auf dem Ölmarkt ein Preis-, kein Mengenproblem. Auch die übrigen sechs G7-Mitglieder teilten laut Merz diese Kritik.
Die USA hatten zuvor wegen der steigenden Ölpreise infolge des Iran-Krieges eine Lizenz für den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten bis zum 11. April erteilt. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Genehmigung solle "die globale Reichweite des bestehenden Vorrats erhöhen".
Er versicherte auch, die Maßnahme werde der russischen Regierung keinen "signifikanten finanziellen Vorteil verschaffen".
Merz berät in Norwegen über weitere Unterstützung der Ukraine
Merz beriet in Norwegen mit Regierungschef Jonas Gahr Störe unter anderem über Möglichkeiten zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland.
In dem Zusammenhang sagte Merz: "Russland zeigt leider weiter keine Verhandlungsbereitschaft. Wir werden und müssen deshalb den Druck auf Moskau weiter erhöhen." Die Unterstützung für die Ukraine werde fortgesetzt.
Die USA hatten wegen des russischen Invasionskrieges gegen die Ukraine russisches Öl mit Sanktionen belegt. Nach Beginn des Iran-Kriegs vor knapp zwei Wochen sind die Rohölpreise in die Höhe geschossen, weil Teheran die für Öllieferungen wichtige Straße von Hormus praktisch gesperrt hat. In Deutschland macht sich dies etwa durch einen Preisanstieg an den Tankstellen bemerkbar.
