Pkw in Menschenmenge: Liverpooler Polizei schließt Terror aus

Tausende Fußballfans feierten in Liverpool die Meisterschaft, als ein Auto in die Menge fuhr und mehrere Menschen erfasste. Ein Terroranschlag wird bislang ausgeschlossen.

Um vier Verletzte, die nach dem Vorfall am Montagabend im Krankenhaus behandelt würden, stehe es "sehr, sehr" schlimm, sagte der Liverpooler Bürgermeister Steve Rotheram am Dienstag der BBC. "Natürlich hoffen wir, dass sie durchkommen."

Ausgeschlossen hat die Polizei bislang nur Terror als Motiv. Das sagte die Vize-Polizeipräsidentin des Verwaltungsbezirks Merseyside, Jenny Sims. Es werde "nicht nach weiteren Personen in diesem Zusammenhang" gefahndet, so Sims. Ein 53 Jahre alter Brite sei festgenommen worden.

Vier Menschen eingeklemmt

Am Montagabend war plötzlich ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Tausende Fußballfans feierten zu der Zeit auf den Straßen die Meisterschaft ihres FC Liverpool. Chaos brach aus.

Liverpooler Meistermannschaft nicht in der Nähe

Der Vorfall ereignete sich am Rande der Liverpooler Feierlichkeiten. Das Team der Meistermannschaft war dem Vernehmen nach nicht in unmittelbarer Nähe.

Nachdem ein Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gibt es noch keine Informationen zu Opfern und bisher nur Spekulationen zur Tat, sagt ZDF-Korrespondent Hehrlein.

Im Internet kursierende, nicht verifizierte Aufnahmen zeigen, wie das Fahrzeug anscheinend immer schneller wurde, als es in die Menschen fuhr. Der "Guardian" zitierte einen Zeugen, der sagte, Leute hätten gegen die Scheiben des Autos geschlagen und sie dann eingeschlagen. Der Fahrer sei daraufhin in Panik geraten und habe Gas gegeben. Er sei gegen einen Menschen gefahren und sei dann durch die anderen "gepflügt".

Starmer: Land steht an der Seite von Liverpool

Die Stadt habe eine lange und stolze Geschichte des Zusammenhaltens in schwierigen Zeiten. "Liverpool steht zusammen und das ganze Land steht an der Seite von Liverpool."

Der FC Liverpool hatte den Sieg in der Meisterschaft zuvor ausgiebig gefeiert. Die Mannschaft fuhr in einem offenen Bus eine 16 Kilometer lange Route durch die Stadt. Die Reds von Trainer Arne Slot hatten sich bereits Ende April vorzeitig die Meisterschaft in der Premier League gesichert, der letzte Spieltag war am Sonntag.