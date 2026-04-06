Ukrainische Soldaten nutzen libysche Häfen, um Russlands Schattenflotte anzugreifen. Die Frontlinien an Land bleiben weitgehend unverändert. Das ist die Woche im Krieg passiert.

Die Hafenstadt Odessa ist von russischen Luftangriffen getroffen worden. Drei Menschen starben und ein Wohnhaus stand unter Beschuss. Mindestens 15 weitere Menschen wurden verletzt. 06.04.2026 | 0:34 min

Ukrainische Truppen sind bereits seit mehreren Monaten in Libyen im Einsatz. Das hat eine Untersuchung von Radio France International ergeben. Ihre Zahl beläuft sich auf etwa 200. Sie nutzen eine Einrichtung in Misrata sowie einen Hafen in der Stadt az-Zawiyya, etwa 50 Kilometer nördlich von Tripolis.

Ukrainische Spezialisten haben libysches Militärpersonal im Umgang mit Drohnen ausgebildet, während sie gleichzeitig libysche Häfen nutzten, um Schiffe der russischen Schattenflotte anzugreifen. Der Untersuchung zufolge wurde der schwere russische LNG-Tanker "Arctic Metagaz", der im März 2026 vor der Küste Maltas getroffen wurde, mit einer Magura V5 Seedrohne angegriffen.

Im Dezember 2025 wurde ein weiteres Schiff der Schattenflotte, die "Quendil", von einem ukrainischen Marine-Drohnenteam getroffen, das von einer Basis in der Nähe von Misrata aus operierte. Eine solche Operation passt sehr gut in die Strategie der Ukraine, russische Interessen, insbesondere Frachtschiffe, auch "außerhalb des Kriegsgebiets" zwischen Russland und der Ukraine anzugreifen.

Die USA seien von der ukrainischen Kooperation am Golf nicht begeistert. Die Ukraine aber müsse neue Möglichkeiten finden, Geld ins Land zu bekommen, analysiert Militärexpertin Miron. 02.04.2026 | 31:59 min

Russische Truppen gruppieren sich um

Russische Streitkräfte verlegen bereits seit einer Woche Einheiten aus der Region Donezk an die Front bei Saporischschja. Es ist zwar noch zu früh für eine strategische Einschätzung, doch sollte die Verlegung anhalten, könnte dies darauf hindeuten, dass Russland beabsichtigt, seine bevorstehende Hauptoffensive auf die Südfront zu konzentrieren, anstatt auf den schwer befestigten Donbass.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Wenig Bewegung an anderen Abschnitten

In der Landkriegsführung gab es kaum territoriale Veränderungen. Russische Streitkräfte rückten geringfügig nördlich von Pokrowsk sowie in Richtung Slowjansk vor. Hier drängten sie die verbliebenen ukrainischen Streitkräfte aus Swjato-Pokrowske zurück und rückten entlang der Straße nach Risnykiwka vor.

In der Region Dnipropetrowsk gelang es den russischen Streitkräften, vorzustoßen und das Dorf Nowoseliwka einzunehmen, wodurch sie den Fluss Wowtscha erreichten.

In der Ukraine bereiteten die Menschen das Osterfest vor - trotz des russischen Angriffs. In der katholischen St.-Nikolaus-Gemeinde in Kiew malten die Kinder Bilder für die Soldaten. 04.04.2026 | 2:41 min

Russischer Kommandeur stirbt bei Flugzeugabsturz

Ein russisches Passagierflugzeug vom Typ Antonov An-26 stürzte am 31. März auf der besetzten Krim-Halbinsel ab. Alle 29 Menschen an Bord kamen ums Leben, darunter Generalleutnant Aleksander Otroshchenko, Kommandeur der Luftlandetruppen der Nordflotte.

Viele Einheiten der Nordflotte haben in der Ukraine gekämpft. Er ist der 14. hochrangige russische General, der seit Beginn der russischen Invasion 2022 gegen die Ukraine getötet wurde.

Serie schwerer russischer Angriffe

Russland griff im Laufe der Woche weiterhin ukrainische Städte sowie Energie-, zivile und militärische Infrastruktur an. Am Freitag wurde die Region Kiew besonders schwer getroffen, während am Ostersamstag Odessa schwer getroffen wurde. Auch Charkiw, Dnipro und mehrere andere Städte wurden angegriffen.

Die Ukraine setzt auch auf unbemannte Angriffsboote. Per Satellit gelenkt, treffen sie russische Stellungen aus der Distanz. Dabei könnte die Hemmschwelle für tödliche Angriffe sinken. 03.04.2026 | 2:21 min

Erster größerer russischer Angriff auf Transkarpatien

Am 1. April trafen russische Drohnen auch Infrastruktureinrichtungen in der ukrainischen Region Transkarpatien. Bislang war Transkarpatien während der großangelegten Invasion relativ sicher, da dies erst der dritte Angriff in mehr als vier Jahren war. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass diese relative Sicherheit bald vorbei sein wird, da die russischen Drohnenangriffe immer umfassender werden.

Angriff auf Nikopol als möglicher Vorbote einer Offensive

Am Morgen des 4. April griff Russland den Markt in der Stadt Nikopol an, als dieser voller Menschen war. Fünf Menschen wurden getötet, weitere 19 verletzt. Dies war der bislang schwerste Luftangriff auf Nikopol. Die Stadt ist regelmäßig Beschuss und Drohnenangriffen von der südlichen, von Russland besetzten Seite des ehemaligen Wasserreservoirs von Nowa Kachowka ausgesetzt, doch derart zerstörerische Angriffe sind selbst nach lokalen Maßstäben selten.

Der Angriff auf Nikopol könnte ein Vorbote einer bevorstehenden, größeren russischen Offensive gegen die Stadt sein, die möglicherweise eine Überquerung des ehemaligen Stausees zum Ziel hat.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog