Russisches Militärflugzeug stürzt über Krim ab – 29 Tote

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Angaben Moskaus 29 Menschen ums Leben gekommen.

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist ein russisches Militärflugzeug abgestürzt – 29 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Absturzursache sei ein technischer Defekt gewesen. 01.04.2026 | 0:22 min

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Angaben aus Moskau 29 Menschen ums Leben gekommen.

Ein Such- und Rettungsteam habe die Absturzstelle gefunden und von sechs getöteten Besatzungsmitgliedern und 23 Passagieren gesprochen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge mit.

Die Ukraine und Russland haben ihre zweitägigen Gespräche in Abu Dhabi beendet. Vereinbart wurde ein Gefangenenaustausch. Fortgesetzt werden könnten die Verhandlungen in den USA. 05.02.2026 | 2:31 min

Kontakt zum Flugzeug plötzlich abgebrochen

Als Ursache werde ein technischer Defekt angenommen, äußere Einwirkungen habe es nicht gegeben, hieß es. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass es am Dienstag gegen 18 Uhr Moskauer Zeit (17 Uhr MESZ) die Verbindung zu dem Flugzeug vom Typ An-26 verloren habe.

Zum Hintergrund des Flugs machte das Ministerium demnach keine Angaben. Die Turboprop-Maschinen der Marke Antonow werden vom Militär auch als Transportflugzeuge eingesetzt.

"Wird Russland jemals für diese Gräueltaten auch zur Rechenschaft gezogen", fragen Butschas Einwohner. Das berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung am Jahrestag des Massakers in Butscha. 31.03.2026 | 3:07 min

Völkerrechtswidrige Annexion der Krim 2014

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Die Halbinsel Krim hatte Moskau bereits 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Die Ukraine greift unter anderem mit Drohnen auch immer wieder russische Ziele auf der Krim an.

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Quelle: AFP, dpa