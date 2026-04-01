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Russisches Militärflugzeug stürzt über Krim ab – 29 Tote

Technischer Defekt wohl Ursache:Russisches Militärflugzeug stürzt über Krim ab - 29 Tote

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Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Angaben Moskaus 29 Menschen ums Leben gekommen.

Blick am 18.03.2014 in Simferopol, das auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim liegt, auf Plattenbauten.

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist ein russisches Militärflugzeug abgestürzt – 29 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Absturzursache sei ein technischer Defekt gewesen.

01.04.2026 | 0:22 min

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Angaben aus Moskau 29 Menschen ums Leben gekommen.

Ein Such- und Rettungsteam habe die Absturzstelle gefunden und von sechs getöteten Besatzungsmitgliedern und 23 Passagieren gesprochen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge mit.

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05.02.2026 | 2:31 min

Kontakt zum Flugzeug plötzlich abgebrochen

Als Ursache werde ein technischer Defekt angenommen, äußere Einwirkungen habe es nicht gegeben, hieß es. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass es am Dienstag gegen 18 Uhr Moskauer Zeit (17 Uhr MESZ) die Verbindung zu dem Flugzeug vom Typ An-26 verloren habe.

Zum Hintergrund des Flugs machte das Ministerium demnach keine Angaben. Die Turboprop-Maschinen der Marke Antonow werden vom Militär auch als Transportflugzeuge eingesetzt.

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Quelle: AFP, dpa
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 01.04.2026 ab 06:00 Uhr.
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