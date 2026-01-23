Ex-Kanzleramtschef :Schmidt bei "Lanz": Trump mag "Strong Men"
von Felix Rappsilber
Die EU solle Trump gegenüber Stärke demonstrieren, fordert Ex-Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD). Denn der US-Präsident sei "sehr klar auf die eigenen Interessen ausgerichtet".
Zunächst hatte US-Präsident Donald Trump in Davos "nur ein Stück Eis" gefordert und damit seinen territorialen Anspruch auf Grönland bekräftigt. Wenige Stunden später die Kehrtwende: Trump sieht von zuvor angedrohten Strafzöllen gegen Deutschland, Dänemark und weitere EU-Staaten ab. Er habe mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte den Rahmen für ein Abkommen über Grönland gesetzt.
Wolfgang Schmidt, ehemaliger Kanzleramtsminister unter Olaf Scholz, forderte am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" Klarheit im Umgang mit dem US-Präsidenten: "[Trump] mag die 'Strong Men'. Er mag die, die auch Stärke demonstrieren. Und ich glaube, das ist auch (...) der Weg, den wir gehen sollten."
Nach der Wiederwahl Trumps sei klar gewesen:
Schmidt: Trump versteht EU nicht
Schmidt beklagte, dass der amerikanische Präsident kein Verständnis für die Europäische Union habe: "'Warum ist man nicht stolzer Deutscher, stolzer Franzose, stolzer Pole?' (...)."
Er erklärte: "Wir sind 27, wir müssen uns einigen. Die Zollpolitik ist eine Sache, die von der Europäischen Kommission gemanagt wird."
Deswegen müsse man die unterschiedlichen Interessen der 27 Mitgliedsstaaten auf einen Nenner bringen. Erst dann könne die Kommissionspräsidentin verhandeln. Aus Sicht des US-Präsidenten sei die EU ein "komisches, globalistisches Gebilde".
Stark: "America first" mehrheitsfähig
Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der "Zeit", erklärte: Das Gefühl, dass die Globalisierung nicht gut für die USA sei und Kriege in "Ländern, die der normale Amerikaner gar nicht richtig kennt", hätten zu einer "extrem nationalistischen Fokussierung geführt".
Die Agenda "America first" und "Make America great again" sei nicht nur bei Trumps "Die-hard-Anhängern", sondern in den USA "wirklich mehrheitsfähig". Stark sagte:
Die USA seien "nicht mehr das gleiche Land": "Das Land möchte jemanden wie Donald Trump an seiner Spitze haben. Es möchte auch diese Gemeinheiten gegen die liberalen Eliten sehen und spüren und hören."
Adler: Immer neue Unverschämtheit
Trumps Agenda werde jeden einzelnen Tag und häufig nicht mal mit einem, sondern mit mehreren Themen gesetzt, merkte Journalistin Sabine Adler an. Die immer neue Unverschämtheit, die über die Welt ausgegossen werde, sei "echt atemberaubend". Sie sagte:
Schmidt antwortete, dass Trumps Stabschefin Susie Wiles und sein stellvertretender Stabschef Stephen Miller Ideologen seien. Er betonte: "Dann ist es aber schon sehr stark [Trump], der auch seine Vorstellungen hat."
Dabei hoppe er "von einem Thema zum nächsten". Es gebe Berichte, dass seine Aufmerksamkeitsspanne "nicht so riesig groß" sei: "Dann gibt es aber den Apparat, der das in seinem Sinne fortführt."
Die rechtskonservative Denkfabrik Heritage Foundation hatte das "Project 2025" als radikales politisches Programm für die USA erarbeitet. Die Ziele: US-Bundesinstitutionen schwächen, die Macht des US-Präsidenten ausweiten. Trump habe im Wahlkampf zwar bestritten, damit etwas zu tun zu haben, aber: "Wenn man mal guckt, was ist davon erledigt, sieht man: Das hat ziemlich viel mit seinem Plan zu tun."
