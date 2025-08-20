Bodentruppen in Ukraine? Ischinger spricht von "Geisterdebatte"

Die Debatte über europäische Bodentruppen in der Ukraine hält Wolfgang Ischinger für unnötig. Viel wichtiger sei es, dass die Ukraine den Angreifer Russland abschrecken könne.

Die beste Sicherheitsgarantie sei die "militärische und geheimdienstliche Ausstattung" der Ukraine, so Wolfgang Ischinger, Stiftungs-Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. 20.08.2025 | 6:34 min

Der frühere Top-Diplomat Wolfgang Ischinger hat die Diskussion über die Entsendung europäischer Bodentruppen in die Ukraine im Falle eines Friedensabkommens als "unnötige Geisterdebatte" bezeichnet. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz:

Aus russischer Sicht wäre die Präsenz einer britischen, französischen, deutschen Brigade oder Division in der Ukraine praktisch gleichbedeutend mit Nato-Mitgliedschaft. „ Wolfgang Ischinger

Und eben diese Nato-Mitgliedschaft schließe Russland kategorisch aus, betonte Ischinger. "Deswegen dürfen wir getrost davon ausgehen, dass das Allerletzte, was Putin bei Friedensverhandlungen, bei einem Text, der auszuhandeln ist, akzeptieren würde, die Präsenz von deutschen oder englischen oder französischen Truppen in der Ukraine sein wird."

Viel Zuversicht, ein Gefühl der Einigkeit und Sicherheitsgarantien für die Ukraine – Signale, die das Gipfeltreffen im Weißen Haus am Montag aussendeten. Einen Tag später geht es um die Details. 20.08.2025 | 2:41 min

Ischinger: Ukraine zum "Stachelschwein" machen

Die Debatte sei deshalb unnötig und verschrecke zu viele Menschen. Viel wichtiger sei es, dass die Ukraine so ausgestattet werde, dass sie "wie ein Stachelschwein" den Angreifer aus Russland abschrecken könne, sagte Ischinger. "Das ist die beste Sicherheitsgarantie."

Der Tiger traut sich nicht ans Stachelschwein, wenn es wehtut. „ Wolfgang Ischinger

Russische Bedingungen für eine Waffenruhe seien "ungewiss". Ein Abbau der ukrainischen Armee, ihr Verzicht auf den Nato-Beitritt und das Bestehen auf den Donbas seien wahrscheinlich, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 20.08.2025 | 2:38 min

"Neue transatlantische Normalität"

US-Präsident Donald Trump hatte sich dazu bereit erklärt, europäische Friedenstruppen aus der Luft abzusichern. Insbesondere Deutschland, Frankreich und Großbritannien sollten Bodentruppen in die Ukraine entsenden, sagte er dem US-Sender Fox New. Den Einsatz von amerikanischen Bodentruppen in der Ukraine schloss Trump aus.

Wolfgang Ischinger ... Quelle: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild ... ist Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Zuvor war er der Vorsitzende der MSC, Staatssekretär des Auswärtigen Amts und deutscher Botschafter in Washington und London.

Insgesamt sehe er eine "neue transatlantische Normalität", sagte Ischinger im ZDF. "Aber ich sehe kein einziges Indiz für eine Konzessionsbereitschaft auf russischer Seite. Mit anderen Worten: Wir sind auf dem Weg vom Krieg zum Frieden weder in Alaska noch in Washington wirklich einen konkreten wesentlichen Schritt vorwärts gekommen."

Nach dem Gipfel in Washington versuchen die europäischen Ukraine-Unterstützer, Sicherheitsgarantien für das angegriffene Land zu organisieren. Doch die Rolle der USA bleibt unklar. 19.08.2025 | 2:52 min

Über Wladimir Putin, den er bereits persönlich getroffen hatte, sagte der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dass der russische Staatspräsident durch seine lange Amtszeit ein "mit allen Wassern gewaschener Verhandlungstaktiker" sei. Zu Trump sage Putin nicht nein, sondern Ja mit Bedingungen. "Das sind ja alles unannehmbare Bedingungen."

Zusammengefasst hat das Interview Katia Rathsfeld. Geführt hat es Andreas Wunn.

