Iran: Zeitung setzt Merz auf Vergeltungsliste für Chamenei

Die Teheraner Zeitung "Hamshahri" hat eine Grafik mit 13 westlichen Spitzenpolitikern veröffentlicht, die für den Tod Ali Chameneis "bezahlen" sollen - darunter Friedrich Merz.

Nach der Trauerfeier für seinen getöteten Vater droht Irans oberster Führer Mojtaba Chamenei mit Rache. US-Präsident Trump zeigt derweil Gesprächsbereitschaft, warnt aber auch vor neuen Angriffen. 11.07.2026 | 0:24 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist von einer ultrakonservativen iranischen Zeitung zusammen mit US-Präsident Donald Trump und weiteren westlichen Spitzenpolitikern auf eine Liste von Menschen gesetzt worden, die für den Tod des früheren geistlichen Führers Ali Chamenei "bezahlen" sollen.

Die der Teheraner Stadtverwaltung gehörende und auflagenstarke Tageszeitung "Hamshahri" veröffentlichte am Samstagabend im Internet ein Schaubild mit den Fotos von 13 Politikern.

Grafik diverser westlicher Politiker mit Fadenkreuzen der iranischen Zeitung "Hamshari" Quelle: Screenshot der iranischen Zeitung „Hamshari“, veröffentlicht am 11.07.26, Quelle: hamshahrionline.ir

Trump, Netanjahu und westliche Politiker abgebildet

Neben Merz und Trump sind darauf unter anderem der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu, US-Außenminister Marco Rubio, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und der scheidende britische Premierminister Keir Starmer zu sehen.

Die Porträts von Trump und Netanjahu sind mit Fadenkreuzen versehen. In der gedruckten Sonntagsausgabe der Zeitung erschien die Grafik jedoch nicht.

"Die Stimmung während der Trauerfeierlichkeiten für Chamenei war extrem anti-amerikanisch", berichtet ZDF-Reporter Jörg Brase. Die meisten Iraner würden aber ein Abkommen und Ende der Kämpfe wollen. 10.07.2026 | 3:16 min

Vergeltung für Tod von Chamenei angekündigt

Mit dem Schaubild greift "Hamshahri" Äußerungen von Irans neuem obersten Führer, Modschtaba Chamenei, auf. Dieser hatte am Samstag in einer ihm zugeschriebenen schriftlichen Botschaft "Vergeltung" für den Tod seines Vaters angekündigt.

Diese Vergeltung ist der Wille unserer Nation und muss unweigerlich vollzogen werden. „ Modschtaba Chamenei, Irans neuer oberster Führer

Die "Verbrecher", deren Namen auf einer Liste stünden, würden "den Wunsch nach einem friedlichen Tod in ihrem Bett mit ins Grab nehmen". Namen nannte er nicht.

Iranische Vorwürfe gegen europäische Staaten

"Hamshahri" brachte die Äußerungen mit den Fotos der 13 Politiker in Verbindung. Die Zeitung vertritt einen ultrakonservativen und provokanten Kurs.

Die erneute Eskalation im Iran-Krieg liege an der Verhandlungsgrundlage zwischen den USA und Iran, so ZDF-Korrespondent Theveßen. Sie sei "zu vage formuliert" und müsse nachverhandelt werden. 09.07.2026 | 1:12 min

Ali Chamenei war am 28. Februar, dem ersten Tag des von Israel und den USA begonnenen Krieges, bei einem US-israelischen Angriff getötet worden. Sein Sohn Modschtaba folgte ihm als geistlicher Führer nach.



Der Iran hatte europäischen Staaten während des Krieges vorgeworfen, die Angriffe auf iranisches Gebiet nicht verurteilt oder durch die Freigabe ihres Luftraums für US-Militärflugzeuge unterstützt zu haben.

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Aktuelle Entwicklungen : Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog USA greifen wieder Ziele in Iran an. Teheran schließt Straße von Hormus "bis auf Weiteres". Die Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

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Quelle: AFP