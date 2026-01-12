Kanzler Friedrich Merz will mit Besuch in Indien Zeichen setzen

Milliardenmarkt im Blick:Merz in Indien - als Handelskanzler
von Wulf Schmiese, Indien
Kanzler Merz wird im indischen Ahmedabad mit militärischen Ehren empfangen - so feierlich wie kein deutscher Gast zuvor. Seine Reise gilt auch als Signal der Abgrenzung zu China.
Ganz wenige hatten diese Ehre: Donald Trump, Xi Jinping und nun: Friedrich Merz. Er sei der dritte Staatslenker, der hier empfangen wird - das ließ Indiens Regierung den Bundeskanzler wissen, als sie ihn einlud nach Ahmedabad.
Im Schatten der Nacht - Montag um 2 Uhr - ist Merz dort gelandet. Empfang am Flughafen der Acht-Millionen-Stadt mit soldatischem Ehrenspalier und lokalen Hoheiten des indischen Bundesstaats Gujarat. Noch nie ist jemand aus Deutschland hier so begrüßt worden.
Modis Heimat als erste Station
Das eigentliche Privileg für den Kanzler soll der Ort selbst sein - weil er die Heimat von Indiens Premierminister Narendra Modi ist. Der hatte als Junge Tee verkauft in den Straßen der Stadt und später an der Universität von Ahmedabad Politik studiert. Bevor der Hindu-Nationalist Modi 2014 Regierungschef von ganz Indien wurde, regierte er als Ministerpräsident Gujarat.
Hier beginnt die erste Reise des Bundeskanzlers nach Indien und damit nach Asien überhaupt. Merz will damit ein Zeichen setzen - und zwar für Indien und gegen China. Dorthin will er erst im Februar reisen. Die Inder sollen wissen: Ihr seid uns enorm wichtig!
- Erste Beratungen begonnen: China als Weltmacht - was hinter dem Fünf-Jahres-Plan steckt
Merz in Gandhis Ashram
Umgekehrt soll das auch gelten. Denn Merz bekommt von Modi nicht nur dessen eigene Herkunft gezeigt, sondern die Indiens. Modi führt Merz durch den Ashram, also das Gehöft, in dem Mahatma Gandhi ab 1917 Jahrzehnte lang als Anwalt lebte und den gewaltlosen Widerstand organisierte für Indiens Unabhängigkeit 1947. Der Kanzler-Besuch jährt sich mit der Aufnahme deutsch-indischer Beziehungen vor 75 Jahren.
Feierlich ist das Programm für den Jubiläumsgast, mit Drachenfest und Blütenteppichen. Merz ist gekommen als Handelskanzler, will Geschäfte machen für Deutschland. 25 Vorstandsvorsitzende hat er mitgenommen auf die Reise. Bereits auf dem zehnstündigen Hinflug haben ihm die CEO von Siemens, Henkel, Uniper, Boehringer, DHL wie auch einiger Mittelstandsfirmen vorgeschwärmt, was für ein dynamischer Markt Indien sei.
Indiens Wirtschaft wächst schnell
Mehr als 2.000 deutsche Unternehmen sind in Indien aktiv, dem Staat mit den meisten Einwohnern auf der Erde - bald 1,5 Milliarden - mehr noch als in China. Das bilaterale Handelsvolumen hat sich in kürzester Zeit verdoppelt, liegt jetzt bei 50 Milliarden Dollar jährlich.
Jenes mit China ist zwar fünfmal höher, doch Indiens Wirtschaft wächst viel schneller. Deutschland will daran mitverdienen, auch als Rüstungspartner. Mit der indischen Armee soll ein U-Boot-Deal vorbereitet werden, der deutschen Werften volle Auftragsbücher bescheren könnte.
Indien treibt viel Handel mit Russland
Merz ist zugleich Vorbote der EU, die Ende Januar nach 20 Jahren zäher Verhandlungen ein Freihandelsabkommen mit Indien schließen will. Dafür scheint die Zeit günstig, weil die USA gerade mit extrem hohen Zöllen Indien bestrafen. Indien kauft trotz Sanktionen ungeniert Öl aus Russland. Kreml-Herrscher Wladimir Putin ist erst vor einem Monat von Modi in Delhi umarmt und umgarnt worden wie nun Merz.
- Treffen in Neu-Delhi: Putin und Modi wollen Handelsbeziehungen vertiefen
Für den Kanzler ist es ein Problem, dass Modi kein Problem mit Putin hat. Es geht um den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Indien treibt doppelt so viel Handel mit Russland wie mit Deutschland. Daran wird der Handlungsreisende Merz jedoch nichts ändern, so mahnend er das Thema auch anspricht. Denn er kann eines nicht anbieten, wonach das wachsende Indien besonders giert: Gas und Öl.
