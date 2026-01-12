Kanzler Friedrich Merz will mit Besuch in Indien Zeichen setzen

Kanzler Merz wird im indischen Ahmedabad mit militärischen Ehren empfangen - so feierlich wie kein deutscher Gast zuvor. Seine Reise gilt auch als Signal der Abgrenzung zu China.

Bundeskanzler Friedrich Merz reist nach Indien. ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese ordnet ein, was von der Reise zu erwarten ist - und warum sie ein Zeichen an China sendet. 11.01.2026 | 1:58 min

Ganz wenige hatten diese Ehre: Donald Trump, Xi Jinping und nun: Friedrich Merz. Er sei der dritte Staatslenker, der hier empfangen wird - das ließ Indiens Regierung den Bundeskanzler wissen, als sie ihn einlud nach Ahmedabad.

Im Schatten der Nacht - Montag um 2 Uhr - ist Merz dort gelandet. Empfang am Flughafen der Acht-Millionen-Stadt mit soldatischem Ehrenspalier und lokalen Hoheiten des indischen Bundesstaats Gujarat. Noch nie ist jemand aus Deutschland hier so begrüßt worden.

Bundesaußenminister Johann Wadephul war im September mit einer Wirtschaftsdelegation in Indien unterwegs. Neben einem Besuch bei Premier Modi übte sich Wadephul auch im äußerst beliebten Hockey. 03.09.2025 | 2:30 min

Modis Heimat als erste Station

Das eigentliche Privileg für den Kanzler soll der Ort selbst sein - weil er die Heimat von Indiens Premierminister Narendra Modi ist. Der hatte als Junge Tee verkauft in den Straßen der Stadt und später an der Universität von Ahmedabad Politik studiert. Bevor der Hindu-Nationalist Modi 2014 Regierungschef von ganz Indien wurde, regierte er als Ministerpräsident Gujarat.

Hier beginnt die erste Reise des Bundeskanzlers nach Indien und damit nach Asien überhaupt. Merz will damit ein Zeichen setzen - und zwar für Indien und gegen China. Dorthin will er erst im Februar reisen. Die Inder sollen wissen: Ihr seid uns enorm wichtig!

China und Indien demonstrieren Einigkeit. Das sei reine taktische Annäherung, so China-Experte Huotari. Auf dem Gipfel in Peking im September zeige sich eine "Interessensgemeinschaft der Autokraten". 02.09.2025 | 4:46 min

Merz in Gandhis Ashram

Umgekehrt soll das auch gelten. Denn Merz bekommt von Modi nicht nur dessen eigene Herkunft gezeigt, sondern die Indiens. Modi führt Merz durch den Ashram, also das Gehöft, in dem Mahatma Gandhi ab 1917 Jahrzehnte lang als Anwalt lebte und den gewaltlosen Widerstand organisierte für Indiens Unabhängigkeit 1947. Der Kanzler-Besuch jährt sich mit der Aufnahme deutsch-indischer Beziehungen vor 75 Jahren.

Feierlich ist das Programm für den Jubiläumsgast, mit Drachenfest und Blütenteppichen. Merz ist gekommen als Handelskanzler, will Geschäfte machen für Deutschland. 25 Vorstandsvorsitzende hat er mitgenommen auf die Reise. Bereits auf dem zehnstündigen Hinflug haben ihm die CEO von Siemens, Henkel, Uniper, Boehringer, DHL wie auch einiger Mittelstandsfirmen vorgeschwärmt, was für ein dynamischer Markt Indien sei.

Indien ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. Deutschland exportiert Maschinen, Indien Bekleidung und Pharmazeutika. Wadephul wirbt um indische Fachkräfte. 02.09.2025 | 1:47 min

Indiens Wirtschaft wächst schnell

Mehr als 2.000 deutsche Unternehmen sind in Indien aktiv, dem Staat mit den meisten Einwohnern auf der Erde - bald 1,5 Milliarden - mehr noch als in China. Das bilaterale Handelsvolumen hat sich in kürzester Zeit verdoppelt, liegt jetzt bei 50 Milliarden Dollar jährlich.

Jenes mit China ist zwar fünfmal höher, doch Indiens Wirtschaft wächst viel schneller. Deutschland will daran mitverdienen, auch als Rüstungspartner. Mit der indischen Armee soll ein U-Boot-Deal vorbereitet werden, der deutschen Werften volle Auftragsbücher bescheren könnte.

US-Präsident Trump hat Indiens Regierungschef Modi im Februar im Weißen Haus empfangen. Bei ihren Gesprächen ging es auch um den Abbau des Handelsdefizites zwischen beiden Ländern. 14.02.2025 | 0:19 min

Indien treibt viel Handel mit Russland

Merz ist zugleich Vorbote der EU, die Ende Januar nach 20 Jahren zäher Verhandlungen ein Freihandelsabkommen mit Indien schließen will. Dafür scheint die Zeit günstig, weil die USA gerade mit extrem hohen Zöllen Indien bestrafen. Indien kauft trotz Sanktionen ungeniert Öl aus Russland. Kreml-Herrscher Wladimir Putin ist erst vor einem Monat von Modi in Delhi umarmt und umgarnt worden wie nun Merz.

Treffen in Neu-Delhi: Putin und Modi wollen Handelsbeziehungen vertiefen

Russlands Präsident Putin hat bei seinem Treffen mit Indiens Premier Modi angeboten, weiter Öl zu liefern. Außerdem vereinbarten beide Länder verbesserte Handelsbeziehungen. 06.12.2025 | 2:35 min