Goa in Indien: 25 Tote bei Brand in Nachtclub

Nach einem Feuer in einem Nachtclub im indischen Bundesstaat Goa gibt es mindestens 25 Todesopfer. Zur Ursache gibt es widersprüchliche Angaben. Die Politik droht mit Konsequenzen.

Bei einem Brand im indischen Bundesstaat Goa sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. 07.12.2025 | 0:18 min

Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club in Goa in Indien sind in der Nacht zum Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant, teilte im Onlinedienst X ferner mit, dass unter den Toten "drei bis vier" Touristen seien. Das Feuer war gegen Mitternacht (Ortszeit) in dem Club "Birch" in der Gemeinde Arpora im Norden Goas ausgebrochen.

Der Leiter der Feuerwehrbehörde von Goa erklärte, dass während einer Feier in dem Club eine "Feuershow" stattgefunden habe. Dabei seien Bauelemente aus Holz in Flammen aufgegangen, der Rauch habe sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet.

Lokalmedien hingegen berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vermutlich durch eine "Gasflaschenexplosion" ausgelöst worden sei. Weitere Ermittlungen seien erforderlich.

Polizeibeamte stehen nach dem Brand vor dem Nachtclub im indischen Goa am Unglücksort Wache. Quelle: AFP

Regierungschef kündigt Konsequenzen an

Regierungschef Sawant schrieb von einem "schmerzhaften Tag" für seinen Staat. Er habe eine Untersuchung der Umstände des Großbrands angeordnet. Verantwortliche würden "mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft" und jede Fahrlässigkeit "konsequent geahndet". Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete "tiefe Trauer" über den Brand.

In den am Arabischen Meer gelegenen Bundesstaat Goa reisen jedes Jahr Millionen von Touristen. Beliebt ist die frühere portugiesische Kolonie Goa unter anderem wegen ihres Nachtlebens und ihrer Badestrände. Brände sind in Indien häufig, unter anderem wegen Mängeln in der Bausubstanz sowie der Überbelegung von Gebäuden und der Missachtung von Sicherheitsvorschriften.

Quelle: AFP