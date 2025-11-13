G20-Treffen in Südafrika ohne Xi Jinping, Trump und Putin

Die Gruppe der Zwanzig (G20) ist das zentrale Forum für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit; 19 Länder und zwei regionale Zusammenschlüsse gehören dazu - die Europäische Union (EU) und seit kurzem auch die Afrikanische Union (AU). Die G20 repräsentiert 85 Prozent der Weltwirtschaft, 75 Prozent des Welthandels und 67 Prozent der Weltbevölkerung. Zu den G20- Ländern gehören Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, die Türkei, Großbritannien und die USA sowie die EU und die AU.