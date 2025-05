Ukraine-Krieg: Verletzte bei Drohnenangriffen auf Charkiw

Ungeachtet aller Diskussionen über eine mögliche Waffenruhe hat Russland die Ukraine in der Nacht mit schweren Drohnenangriffen überzogen. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten zeitweise Luftalarm im ganzen Land. Allein die Großstadt Charkiw im Osten dicht an der russischen Grenze wurde nach Behördenangaben von mehr als 15 Kampfdrohnen attackiert.

Verletzte in russisch besetzter Stadt Horliwka

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griffen russische Drohnen auch die Städte Dnipro und Krywyj Rih sowie das Gebiet Cherson an. In Dnipro wurde nach Angaben von Gebietsgouverneur Serhij Lyssak mindestens ein Mensch getötet. Es gebe mehrere Brände in der Stadt.

Drei oder 30 Tage Waffenruhe?

Washington drängt auf den Beginn einer längeren Waffenruhe. US-Außenminister Marco Rubio drohte mit einem Ende der US-Vermittlungsbemühungen, wenn Russland und die Ukraine keine "konkrete Vorschläge" für ein Ende des Krieges auf den Tisch legen. Außenministeriumssprecherin Tammy Bruce sagte am Dienstag, sollte es weiterhin "keinen Fortschritt" geben, "werden wir uns als Vermittler in diesem Prozess zurückziehen".

Selenskyj für mehr Druck auf "Moskaus Schmerzpunkte"

Dies geschehe in Abstimmung mit den europäischen Ländern und den USA, sagte Selenskyj in einer Videoansprache, ohne Details zu nennen. "Wir wählen die Schmerzpunkte in Russland aus, die Moskau am ehesten dazu bewegen, sich auf Diplomatie einzulassen", sagte er in Kiew.