Beschuldigungen, Verdächtigungen, Verschärfungen der Migrationspolitik. Europa streitet über Ceuta und die Folgen. Das menschliche Leid gerät dabei aus dem Blick.

Tausende Nordafrikaner stürmten Ende Juni nach Ceuta. Falschinformationen, irreführende Videos und manipulierte Bilder lösten die Massenflucht aus. Wer steckt dahinter und wer hat profitiert? 10.11.2026 | 28:34 min

Wie rund 80.000 andere fliehen Youssef* und Amine* (*Name geändert) am 30. Juli nach Ceuta. Sie sind minderjährig, sagen, sie seien mit der Schule fast fertig, und sähen in Marokko keine Zukunft für sich.

Es gibt keine festen Arbeitsplätze. Arbeit gibt es nur im Sommer. Die meisten bei uns im Viertel sind arbeitslos. „ Youssef und Amine, Flüchtlinge aus Marokko

Ceuta ist eine spanische Exklave in Nordafrika, umgeben von Marokko. Youssef und Amine erzählen, sie hätten am 30. Juli von der Massenflucht gehört und das direkt online gegengecheckt.

Quelle: ZDF

Dort sehen sie: Eine Flucht klappt. Wie Tausende andere schwimmen sie um den Wellenbrecher an der Grenze herum, eine kurze, aber gefährliche Strecke. Insgesamt sterben über 140 Menschen.

Im Sommer haben mehr als 72.000 Menschen versucht, ins spanische Ceuta und damit in die EU zu gelangen. Noch immer harren Tausende am Strand von Ceuta aus, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 01.10.2026 | 2:11 min

Angespannte Lage in Ceuta

In Ceuta gäbe es für die beiden oft nur eine Mahlzeit am Tag, weshalb sie tagsüber in der Stadt nach Essen suchen. Dabei stoßen sie auch auf Unmut und Ablehnung in der Bevölkerung.

Es gibt gute Menschen, die uns respektvoll behandeln, aber auch andere, die uns schlecht behandeln. „ Youssef und Amine, Flüchtlinge aus Marokko

Bürger der Stadt berichten von Schmutz, Lärm und gestiegener Kriminalität. Einige tausend Geflüchtete sitzen noch in Ceuta fest. Viele leben in provisorischen Lagern.

Sendehinweis "Die Spur" Quelle: dpa/Marcos Moreno Über das Thema berichtet das ZDF unter dem Titel "Flucht nach Ceuta - Angriff auf Europa?" am 11.11. 2026 ab 22:45 Uhr im Dokuformat "Die Spur".

Streit in Europa

In Europa ist ein politischer Streit entbrannt, obwohl über 90 Prozent der rund 80.000 Geflüchteten innerhalb kurzer Zeit freiwillig nach Marokko zurückgekehrt sind. Am ersten August schreiben Dänemark und Italien einen Brief an die EU, in dem es heißt:

…wir haben die Pflicht, illegale Migration wirksam abzuschrecken und unerbittlich zu bekämpfen, … „ Auszug aus einem Brief Dänemarks und Italiens an die EU

Beim EU-Innenrat steht Migrationspolitik im Fokus. Um Situationen wie in Ceuta zu verhindern, sind Abschiebungen, Kooperation mit Drittstaaten und die Beobachtung von Migrationsbewegungen Thema. 01.10.2026 | 3:24 min

22 europäische Regierungschefs unterschreiben, auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Dabei trat erst wenige Wochen vor der Massenflucht ein strengeres europäisches Asylsystem in Kraft. Zu dessen Kern gehöre auch Solidarität, betont der Migrationsforscher Professor Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück:

…wenn man sich diese Reaktionen anschaut, dann sieht man von Solidarität [...] mit Spanien nichts. „ Professor Jochen Oltmer, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück

Das Europaparlament spricht sogar von irregulärer Migration als hybrider Kriegsführung. Die Grenzschutzagentur Frontex soll massiv verstärkt werden.

Der Ansturm zehntausender Migranten in Ceuta hat die EU unter Druck gesetzt. Daher debattierten die Innenminister in einer Dringlichkeits-Sitzung über die Migrationspolitik. 04.08.2026 | 3:09 min

Eine Spur führt nach Marokko

In den letzten Monaten wurde spekuliert, Algerien, die USA, Israel oder Russland könnten hinter der Massenflucht stecken. Bisher gibt es dafür keine Beweise. In Spanien kursieren Vorwürfe gegen Marokko. Die stammen unter anderem aus einem geleakten Bericht des CENIF - des Geheimdienstes der spanischen Grenzpolizei.

Darin ist von passivem Verhalten marokkanischer Beamter am 30. Juli die Rede. Zwar gäbe es keine Belege für eine zentrale Steuerung, doch für den spanischen Außenpolitik-Experten Alejandro López ist klar, es müsse zumindest Mitwirkung durch Untätigkeit gegeben haben:

Irgendwann muss jemand den Befehl gegeben haben, die Hände in den Schoß zu legen, da sie den Grenzübertritt nicht verhinderten. „ Alejandro López, Experte für spanische Außenpolitik

Die Regierung Marokkos betont hingegen, es gäbe keine Beweise für eine Beteiligung des Landes. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez schließt sich dem an. Beide Regierungen machen vor allem Schleuser und Desinformation in Sozialen Medien verantwortlich.

Drei Wochen nach Beginn der Krise von Ceuta beruft der spanische Regierungschef Sánchez den Nationalen Sicherheitsrat. Im Fokus steht der Schutz der Minderjährigen. 25.08.2026 | 2:33 min

Die Rolle Sozialer Medien

Online kursierten laut Social-Media-Analysten vor dem 30. Juli zahlreiche verkürzte Informationen, falsche Versprechungen und Aufrufe zur Flucht. Es gäbe jedoch Merkmale möglicher ausländischer Informationsmanipulation und Einflussnahme, aber keine klaren Beweise für einen einzelnen staatlichen Drahtzieher oder eine zentralgesteuerte Kampagne.

Klar ist, Soziale Medien und die Bilder der gelungenen Fluchten, spielten eine wichtige Rolle.

Nach dem großen Ansturm flüchtender Menschen auf die Exklave Ceuta stellt sich die Frage, ob Falschinformationen Auslöser für die Fluchtwelle waren. 03.08.2026 | 3:33 min

Auch Youssef und Amine machten sich erst auf den Weg, als sie von der offenen Grenze hörten und entsprechende Bilder sahen. Jetzt sitzen sie in Ceuta fest, ohne zu wissen, ob sie Asyl bekommen. Beide hoffen weiter, nach Europa zu dürfen. Ihr Traum:

Dort ein normales Leben haben, einen Beruf lernen, Spanisch lernen, Geld verdienen, heiraten. „ Youssef und Amine, Flüchtlinge aus Marokko