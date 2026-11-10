Die Folgen der Massenflucht :Ceuta: Politischer Streit, menschliche Schicksale
von Steffen Mayer und Felix Wolf
Beschuldigungen, Verdächtigungen, Verschärfungen der Migrationspolitik. Europa streitet über Ceuta und die Folgen. Das menschliche Leid gerät dabei aus dem Blick.
Wie rund 80.000 andere fliehen Youssef* und Amine* (*Name geändert) am 30. Juli nach Ceuta. Sie sind minderjährig, sagen, sie seien mit der Schule fast fertig, und sähen in Marokko keine Zukunft für sich.
Ceuta ist eine spanische Exklave in Nordafrika, umgeben von Marokko. Youssef und Amine erzählen, sie hätten am 30. Juli von der Massenflucht gehört und das direkt online gegengecheckt.
Dort sehen sie: Eine Flucht klappt. Wie Tausende andere schwimmen sie um den Wellenbrecher an der Grenze herum, eine kurze, aber gefährliche Strecke. Insgesamt sterben über 140 Menschen.
Angespannte Lage in Ceuta
In Ceuta gäbe es für die beiden oft nur eine Mahlzeit am Tag, weshalb sie tagsüber in der Stadt nach Essen suchen. Dabei stoßen sie auch auf Unmut und Ablehnung in der Bevölkerung.
Bürger der Stadt berichten von Schmutz, Lärm und gestiegener Kriminalität. Einige tausend Geflüchtete sitzen noch in Ceuta fest. Viele leben in provisorischen Lagern.
Über das Thema berichtet das ZDF unter dem Titel "Flucht nach Ceuta - Angriff auf Europa?" am 11.11. 2026 ab 22:45 Uhr im Dokuformat "Die Spur".
Streit in Europa
In Europa ist ein politischer Streit entbrannt, obwohl über 90 Prozent der rund 80.000 Geflüchteten innerhalb kurzer Zeit freiwillig nach Marokko zurückgekehrt sind. Am ersten August schreiben Dänemark und Italien einen Brief an die EU, in dem es heißt:
22 europäische Regierungschefs unterschreiben, auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Dabei trat erst wenige Wochen vor der Massenflucht ein strengeres europäisches Asylsystem in Kraft. Zu dessen Kern gehöre auch Solidarität, betont der Migrationsforscher Professor Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück:
Das Europaparlament spricht sogar von irregulärer Migration als hybrider Kriegsführung. Die Grenzschutzagentur Frontex soll massiv verstärkt werden.
Eine Spur führt nach Marokko
In den letzten Monaten wurde spekuliert, Algerien, die USA, Israel oder Russland könnten hinter der Massenflucht stecken. Bisher gibt es dafür keine Beweise. In Spanien kursieren Vorwürfe gegen Marokko. Die stammen unter anderem aus einem geleakten Bericht des CENIF - des Geheimdienstes der spanischen Grenzpolizei.
Darin ist von passivem Verhalten marokkanischer Beamter am 30. Juli die Rede. Zwar gäbe es keine Belege für eine zentrale Steuerung, doch für den spanischen Außenpolitik-Experten Alejandro López ist klar, es müsse zumindest Mitwirkung durch Untätigkeit gegeben haben:
Die Regierung Marokkos betont hingegen, es gäbe keine Beweise für eine Beteiligung des Landes. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez schließt sich dem an. Beide Regierungen machen vor allem Schleuser und Desinformation in Sozialen Medien verantwortlich.
Die Rolle Sozialer Medien
Online kursierten laut Social-Media-Analysten vor dem 30. Juli zahlreiche verkürzte Informationen, falsche Versprechungen und Aufrufe zur Flucht. Es gäbe jedoch Merkmale möglicher ausländischer Informationsmanipulation und Einflussnahme, aber keine klaren Beweise für einen einzelnen staatlichen Drahtzieher oder eine zentralgesteuerte Kampagne.
Klar ist, Soziale Medien und die Bilder der gelungenen Fluchten, spielten eine wichtige Rolle.
Auch Youssef und Amine machten sich erst auf den Weg, als sie von der offenen Grenze hörten und entsprechende Bilder sahen. Jetzt sitzen sie in Ceuta fest, ohne zu wissen, ob sie Asyl bekommen. Beide hoffen weiter, nach Europa zu dürfen. Ihr Traum:
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zu Ceuta und den Folgen
Nachrichten | heute in Europa:Politische Aufarbeitung: Wie weiter in Ceuta?von Anne ArendVideo2:11
Kritik an Migrationspolitik:Spanien: Protest wegen Ceuta-KriseVideo0:39
- Interview
Migrationsforscherin zu Ceuta-Krise:Europas Furcht vor der Ankunft von Migrantenmit Video15:27
- FAQ
Abschiebezentren außerhalb der EU:Dobrindt sucht Aufnahmeländer für abgelehnte Asylbewerbermit Video0:23