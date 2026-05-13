Vatertag fällt ins Wasser - Regen und Gewitter erwartet

Nix mit Bollerwagen und Kaltgetränken am Vatertag: Es wird laut Wetterdienst regnerisch und nicht besonders warm an Christi Himmelfahrt. Und das bleibt auch noch ein paar Tage so.

An Christi Himmelfahrt wird es eher ungemütlich. (Symbolbild) Quelle: dpa

Regenjacke und Pulli statt Sonnenbrille und Wanderung: Am Feiertag werden Wolken, Schauer und Gewitter in Deutschland erwartet. "An Christi Himmelfahrt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Spaziergänger nass werden", schreibt Fabian Chow vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Das Wetter habe "Schauer und Gewitter mit im Gepäck und es bleibt kühl".

Tiefdruckgebiete sorgen schon am Mittwoch landesweit für sehr unbeständiges und wechselhaftes Wetter. 13.05.2026 | 2:22 min

Am Donnerstag könne es in den Alpen oberhalb von 1.500 Metern auch Schnee geben, schrieb der Wetterdienst. Entlang der Nordsee gebe es aber auch längere trockene Abschnitte und etwas Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen zehn und 16 Grad.

"Weiterhin wechselhaftes und kühles Wetter"

"Insgesamt setzt sich die kühlere Phase noch ein paar Tage fort", schreibt Chow. Meist bleibe es unbeständig und an den Alpen könne es auch länger anhaltend regnen und ab etwa 1.500 Metern etwas schneien. Zum Wochenende regne es etwas weniger.

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"Für die nächste Woche mehren sich die Anzeichen, dass die Temperatur wieder ansteigen wird, ganz trocken bleibt es aber voraussichtlich nicht", teilte Chow mit. Zwar sei es ist Mitte Mai, doch "anstatt frühsommerliche Temperaturen genießen zu können, steht weiterhin wechselhaftes und kühles Wetter auf dem Programm".

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Quelle: dpa