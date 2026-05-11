Update am Abend: Milka mogelt und Trump besucht China

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Cem Özdemir ist der erste Ministerpräsident mit türkischen Wurzeln in Deutschland, Trumps China-Reise könnte erhebliche Folgen für die Taiwan-Frage haben und Milka erleidet eine Schlappe vor Gericht. Der Tag im Überblick:

Özdemir neuer Ministerpräsident in Baden-Württemberg

Das ist passiert: Baden-Württemberg bekommt einen neuen Regierungschef. Cem Özdemir ist im Landtag in Stuttgart zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Damit ist Özdemir der erste Ministerpräsident mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Republik.

Baden-Württemberg bekommt einen neuen Regierungschef. Cem Özdemir ist im Landtag in Stuttgart zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Damit ist Özdemir der erste Ministerpräsident mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Republik. Das ist der Hintergrund: Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen die beiden koalierenden Parteien über 56 Mandate.

Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen die beiden koalierenden Parteien über 56 Mandate. Das sagt ZDF-Reporter Sven Class vor Ort in Stuttgart: "Man möchte dann hier regieren, ohne miteinander ständig zu streiten, sondern nur im Hintergrund streiten und nach außen geeint auftreten. Das ist so ein Signal nach Berlin: 'Wir wollen es anders machen als die Bundesregierung.'"

ZDF-Morgenmagazin, 13.05.2026, 05:30 Uhr. 13.05.2026 | 3:44 min

Trump besucht Xi in China

Das ist passiert: US-Präsident Trump will aus seinem China-Besuch Erfolge mit nach Hause bringen. Doch die Erwartungen an den Gipfel sind gering, aus chinesischer Sicht gilt Trumps Amerika als geschwächt. Vor allem in der Taiwan-Frage befürchten westliche Experten eine zurückhaltende Haltung des US-Präsidenten.

US-Präsident Trump will aus seinem China-Besuch Erfolge mit nach Hause bringen. Doch die Erwartungen an den Gipfel sind gering, aus chinesischer Sicht gilt Trumps Amerika als geschwächt. Vor allem in der Taiwan-Frage befürchten westliche Experten eine zurückhaltende Haltung des US-Präsidenten. Das ist der Hintergrund: China kündigt schon seit geraumer Zeit offensiv an, in den nächsten Jahren Taiwan annektieren zu wollen. Sollte Trump sich bei diesem Gipfel gar gegen eine mögliche Unabhängigkeit Taiwans aussprechen oder einer entsprechenden Formulierung in der chinesischen Abschlusserklärung nicht ausdrücklich widersprechen, könnte China das als Ermutigung für Xi Jinpings Pläne zur baldigen "Heimholung" Taiwans auffassen.

China kündigt schon seit geraumer Zeit offensiv an, in den nächsten Jahren Taiwan annektieren zu wollen. Sollte Trump sich bei diesem Gipfel gar gegen eine mögliche Unabhängigkeit Taiwans aussprechen oder einer entsprechenden Formulierung in der chinesischen Abschlusserklärung nicht ausdrücklich widersprechen, könnte China das als Ermutigung für Xi Jinpings Pläne zur baldigen "Heimholung" Taiwans auffassen. Das sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen: "Xi Jinpings Perspektive auf die USA hat sich offenkundig verändert. Aus Sicht des chinesischen Präsidenten befindet sich Trumps Amerika im Niedergang, in einer Position der Schwäche. Xi könnte das nutzen, um seinen amerikanischen Amtskollegen vorzuführen."

ZDF-Morgenmagazin, 13.05.2026, 15:40 Uhr. 13.05.2026 | 3:16 min

Milka-Tafel irreführend

Das ist passiert: Die neuen Milka-Tafeln mit weniger Inhalt seien irreführend und dürften so nicht genutzt werden. Das Landgericht Bremen gab damit einer Klage der Verbraucherzentrale Hamburg statt.

Die neuen Milka-Tafeln mit weniger Inhalt seien irreführend und dürften so nicht genutzt werden. Das Landgericht Bremen gab damit einer Klage der Verbraucherzentrale Hamburg statt. Das ist der Hintergrund: Hersteller Mondelez hatte das Gewicht vieler Milka-Sorten von 100 auf 90 Gramm reduziert, die Verpackung jedoch kaum geändert. Das Gericht entschied nun, dass Mondelez die Packung mit 90 Gramm nicht in Verkehr bringen dürfe, wenn in den vier Monaten zuvor die Packung mit 100 Gramm im Angebot war.

Hersteller Mondelez hatte das Gewicht vieler Milka-Sorten von 100 auf 90 Gramm reduziert, die Verpackung jedoch kaum geändert. Das Gericht entschied nun, dass Mondelez die Packung mit 90 Gramm nicht in Verkehr bringen dürfe, wenn in den vier Monaten zuvor die Packung mit 100 Gramm im Angebot war. Darum ist das wichtig: Laut Verbraucherzentrale ist die geschrumpfte Milka-Schokolade kein Einzelfall. Das Phänomen - weniger Inhalt zum gleichen oder sogar höheren Preis - wird auch als "Shrinkflation" bezeichnet. "Shrink" ist Englisch für "schrumpfen". Häufig betroffen seien Markenprodukte, vor allem Süßwaren.

ZDFheute Xpress, 13.05.2026, 15:39 Uhr. 13.05.2026 | 1:30 min

Ratgeber: Was Sie beim Kauf von USB-C-Kabeln beachten sollten

USB-C ist Standard für fast alles. Was dahintersteckt, wie der USB-C-Anschluss funktioniert und was beim Kauf und bei der Anwendung eines USB-C-Kabels wichtig ist.

Volle Kanne, 30.04.2026, 09:00 Uhr. 30.04.2026 | 0:41 min

Sport

Am Donnerstag steigt in Köln das Finale im DFB-Pokal der Frauen. Der deutsche Meister FC Bayern München trifft auf Dauer-Rivalen VfL Wolfsburg. Bei den Niedersächsinnen steht eine Spielerin besonders im Blickpunkt: Es ist das vorletzte Spiel von Alexandra Popp im Dress der "Wölfinnen".

ZDF-Morgenmagazin, 13.05.2026, 05:30 Uhr. 13.05.2026 | 1:47 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Kuh im Büro sorgt für Hingucker: Von rund zehn ausgebüxten Kühen traut sich nur eine, im benachbarten Firmengebäude reinzuschnuppern. Mitarbeiter Alexej staunt nicht schlecht, als Elsa mitten in seinem Büro steht.

hallo Deutschland, 13.05.2026, 17:10 Uhr. 13.05.2026 | 1:24 min

Streaming-Tipps für den Abend

"XY Spuren des Verbrechens" greift das Originalmaterial aus der Sendung "Aktenzeichen XY … Ungelöst" auf und führt die Geschichte weiter: Moderatorin und Journalistin Helene Reiner trifft das Opfer und zeigt, wie stark die Tat bis heute nachwirkt - körperlich, psychisch und finanziell. In dieser Folge geht es um Verbrechen, bei denen Menschen ihrer Freiheit beraubt wurden und über Stunden oder sogar Tage Todesangst aushalten mussten. (44 Minuten)

XY Spuren des Verbrechens, 13.05.2026. 13.05.2026 | 43:43 min

Rezept des Tages: Veganes Cashew-Auberginen-Curry

Volle Kanne, 13.05.2026, 09:00 Uhr. 13.05.2026 | 5:59 min

Mario Kotaska präsentiert ein cremiges Gericht mit intensiven Röstaromen: Dafür brät er das Gemüse scharf an. Die Cashews sorgen für Biss und machen das vegane Gericht angenehm sättigend.

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