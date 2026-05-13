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Kriminalität

Aktenzeichen XY: Neue Hinweise zu Fällen in Köln, Borkum und Lahr

Update zur aktuellen Sendung:Aktenzeichen XY: Hinweise zu Fällen in Köln, Borkum und Lahr

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Eine Woche nach "Aktenzeichen XY": Ob ein Schlüsselbund zum Mörder einer Prostituierten in Köln führt und wie grölende Jugendliche helfen sollen, Brandstifter in Borkum zu finden.

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Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 6. Mai eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt (LKA Bayern) über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge.

13.05.2026 | 5:10 min

Ein Schlüsselanhänger spielt eine wichtige Rolle bei der Aufklärung eines Prostituiertenmordes in Köln. Die 48 Jahre alte Bianca Bersch wurde im Juli 1992 durch zahlreiche Messerstiche eines Unbekannten getötet.

Schlüsselanhänger als Schlüssel zum Prostituiertenmord?

Ein markanter Schlüsselanhänger, der zu diesem Fall in der Sendung gezeigt wurde, ist erkannt worden. Mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich laut Polizei gemeldet.

Sie hätten erklärt, der gezeigte Anhänger sei von der Firma "Carglass" ausgegeben worden. Diese Erkenntnis sei für die Polizei neu gewesen, erklärt Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern. Dadurch gebe es jetzt neue Fragen.

In welchem Zeitraum hat die Firma das ausgegeben? Wer war die Zielgruppe?

Fabian Puchelt, LKA Bayern

Es könnte sich um Werbegeschenke gehandelt haben, die großflächig verteilt wurden oder nur um ein Giveaway für Mitarbeitende. In dieser Hinsicht hofft die Polizei auf nähere Angaben.

Foto des Mordopfers Bianca Bersch

Bianca Bersch wurde 1992 ermordet. Sie wurde 48 Jahre alt.

Quelle: Kripo Köln

Dabei sei weiterhin die Kombination von dem markanten Schlüsselanhänger mit dem Schlüssel des damaligen Schlüsseldienstes "Többen" wichtig.

Möglicherweise habe irgendjemand Informationen, ob die Firmen "Többen" und "Carglass" in Verbindung standen und könne so neue Ermittlungsansätze generieren. Vielleicht habe damals sogar jemand Kontakt mit der Getöteten gehabt und den Schlüsselbund aus irgendeinem Grund vor Ort gelassen.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Köln
Telefon: 0221 / 229 0

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 06. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung behandelte unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de.

06.05.2026 | 89:07 min

Grölende Jugendliche beim Hausbrand auf Borkum

Wer steckte das Mehrparteienhaus auf der Insel Borkum in Brand? Die Polizei wertet die Tat als siebenfachen Mordversuch.

Mehrere Zeugen hätten die Aussagen eines Ehepaars in der Sendung bestätigt, dass Jugendliche zur Tatzeit vor dem Haus gegrölt haben.

Sie haben auch Jugendliche gehört, die rumgebrüllt haben, haben rausgeschaut, haben festgestellt, dass unmittelbar danach Flammen aus dem Gebäude gekommen sind.

Fabian Puchelt, LKA Bayern

Genau diese Aussagen müssten jetzt weiter überprüft werden. Die Polizei hoffe, diese Jugendlichen ausfindig zu machen. Dabei gehe sie nicht davon aus, dass die Jugendlichen unmittelbar mit der Tat in Zusammenhang stünden.

Der Tatort auf Borkum: An zwei Fenstern sind dunkle Rußflecken zu erkennen. Das Dach ist ebenfalls beschädigt. Der Eingangsbereich des Hauses ist abgesperrt.

Der Tatort auf Borkum: Die Flammen haben die Wohnung im ersten Stock zerstört.

Quelle: Kripo Leer

Ihre Beobachtungen seien für den weiteren Ermittlungsverlauf aber "essenziell wichtig", so Fabian Puchelt.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Leer
Telefon: 0491 / 97 69 03 41
Ab 7. Mai: 0491 / 97 69 00

Moderator Rudi Cerne steht im Studio von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise.

06.10.2025 | 19:54 min

Die Stunden vor dem Mord an einem Assistenzarzt in Lahr

Im Mordfall des jungen Assistenzarztes und Familienvaters Bernhard Benz stammte nach Angaben der Polizei etwa die Hälfte aller Hinweise nach der Sendung aus seinem direkten Arbeitsumfeld.

Bernhard Benz war im Januar 2000 gerade Vater geworden und frisch verheiratet, als er auf dem Heimweg von der Klinik im baden-württembergischen Lahr ermordet wurde.

Auf dem Foto ist Dr. Bernhard Benz 39 Jahre alt, hat braune kurze Haare und dunkle Augen. Rechts: ein türkisfarbener Anorak

Bernhard Benz wurde 39 Jahre alt. Seit der Tat ist seine Jacke (rechts) verschwunden.

Quelle: Kripo Offenburg

Arbeitskolleginnen und Kollegen, die zur damaligen Zeit mit ihm zusammengearbeitet haben, hätten sich gemeldet.

Sie konnten auch die Stunden unmittelbar vor der Tat sehr detailliert beschreiben.

Fabian Puchelt, LKA Bayern

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Offenburg
Telefon: 0781 / 21 69 00
Ab 07. Mai: 0781 / 21 0

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete "Aktenzeichen XY... Update vom 13.05.2026" am 13.05.2026 um 17 Uhr.
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