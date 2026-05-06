Aktenzeichen XY vom 6. Mai: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026. 06.05.2026 | 89:07 min

Die Fälle der aktuellen Ausgabe von Aktenzeichen XY… Ungelöst befassten sich fast ausschließlich mit schweren Kapitaldelikten, darunter Mord, Mordversuch, Tötungsdelikte, versuchte Vergewaltigung, bewaffneter Raubüberfall und mehr ...

Schwere Brandstiftung auf Borkum: Neuer Hinweis zur Tatnacht

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses auf Borkum wurde im ersten Stock ein Feuer gelegt. Die Bewohner - eine siebenköpfige rumänische Familie, darunter zwei Kinder und eine Seniorin - konnten sich nur durch einen Sprung aus dem Fenster retten. Dabei zogen sie sich teils schwere Verletzungen zu. Die Wohnung brannte vollständig aus. Das Motiv für die Tat ist bis heute völlig unklar. Der Tatvorwurf lautet: siebenfacher Mordversuch.

Ein Anruf bringt möglicherweise neuen Schwung in die Ermittlungen. Ein Urlauberpaar meldete sich noch während der Sendung live im Studio. Es übernachtete in der Tatnacht in einem Haus direkt gegenüber dem Tatort. Kurz vor Ausbruch des Feuers bemerkten sie Betrunkene. Welche Rolle diese spielen, wird nun untersucht.

Aktenzeichen XY vom 06.05.2026 : Siebenfacher Mordversuch auf Borkum: Tatmotiv noch unbekannt Im August 2024 brachte ein Feuer auf der Insel Borkum eine Familie in Lebensgefahr. Was in dieser Nacht geschah und wie die Ermittler mit Aktenzeichen XY nach Hinweisen suchen. mit Video 2:05

Neue Spur im Fall Bianca Bersch: Anrufer berichtet von Mordgeständnis

Auch im Fall der getöteten Prostituierten Bianca Bersch gelang womöglich der Durchbruch in den Ermittlungen. Denn ein Anrufer gab an, dass ihm in den 1990er-Jahren ein Bekannter den Mord an einer Prostituierten gestanden habe.

Der Bekannte soll darüber hinaus für Gewalttaten bekannt und deshalb auch bereits inhaftiert gewesen sein. Name, Zeit und Umstände müssen nun überprüft werden.

Aktenzeichen XY vom 06.05.2026 : Sohn findet Mutter ermordet in Kölner Wohnung Bianca Bersch wurde im Juli 1992 von ihrem Sohn blutüberströmt in ihrer Kölner Zweitwohnung aufgefunden. Sie war durch zahlreiche Messerstiche getötet worden. mit Video 89:07

Mord an Assistenzarzt: Hinweise aus dem Klinikum

Kriminaldirektor Steffen Siefert von der Kripo Offenburg war heute zum ersten Mal bei Aktenzeichen XY… Ungelöst - mit einem 26 Jahre alten Cold Case: dem Mord an Dr. Bernhard Benz, einem Assistenzarzt am Herzklinikum in Lahr. Aus dem Klinikumfeld gingen einige Hinweise ein. Siefert ist zuversichtlich, den Fall noch aufklären zu können.

Aktenzeichen XY vom 06.05.2026 : Arzt in Lahr auf Nachhauseweg ermordet Im Januar 2000 entdeckten Passanten die Leiche von Bernhard Benz auf einem Grünstreifen in Lahr. Er wurde auf dem Weg nach Hause getötet. mit Video 89:07

Quelle: ZDF