Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Schussattacke in Marl
Mit mehreren Schüssen wurde ein Mann in Marl niedergestreckt. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Polizei glaubt nun, den Verantwortlichen zu kennen.
Die Tat geschah am 29. April 2026, gegen 22:35 Uhr in der Victoriastraße in Marl im Stadtteil Hüls. Ein Mann wurde mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Danach schleppte sich das Opfer schwer verletzt zu einer nahen Tankstelle. Von dort aus wurde die Rettung verständigt. Der gesundheitliche Zustand des Mannes hat sich mittlerweile stabilisiert.
Fahndung nach Muhammet Acar
Die Kripo Recklinghausen konnte jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln. Sein Name: Muhammet Acar. Er könnte mit einem Kraftfahrzeug auf der Flucht sein - möglicherweise in Begleitung weiterer Personen.
Muhammet Acar wird per Haftbefehl gesucht. Die Kripo Recklinghausen ruft zur Vorsicht auf: Wenn Sie Muhammet Acar sehen, halten Sie Abstand und rufen Sie die Polizei. Er ist vermutlich bewaffnet.
Personenbeschreibung
Muhammet Acar ist türkischer Staatsbürger, 23 Jahre alt und 1,60 bis 1,75 Meter groß. Er hat schwarze Haare und dunkle Augen. Er hat den Alias-Namen Ivan Babic genutzt und könnte einen gefälschten kroatischen Ausweis auf diesen Namen bei sich führen.
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Muhammet Acar machen?
- Oder Angaben zu möglichen Begleitpersonen?
- Oder Angaben zu den genutzten Fahrzeugen machen?
Kripo Recklinghausen
Telefon: 0800 / 23 61 550
Ab 7. Mai: 02361 / 550
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