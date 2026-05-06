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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Schussattacke in Marl

Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Schussattacke in Marl

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Mit mehreren Schüssen wurde ein Mann in Marl niedergestreckt. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Polizei glaubt nun, den Verantwortlichen zu kennen.

Portraits eines 23-jährigen Mannes mit dunklen Augen und schwarzen Haaren: Muhammet Acar. Nach ihm sucht die Polizei.

Die Kripo Recklinghausen fahndet nach ihm: Muhammet Acar

Quelle: Kripo Recklinghausen

Die Tat geschah am 29. April 2026, gegen 22:35 Uhr in der Victoriastraße in Marl im Stadtteil Hüls. Ein Mann wurde mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Danach schleppte sich das Opfer schwer verletzt zu einer nahen Tankstelle. Von dort aus wurde die Rettung verständigt. Der gesundheitliche Zustand des Mannes hat sich mittlerweile stabilisiert.

Fahndung nach Muhammet Acar

Die Kripo Recklinghausen konnte jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln. Sein Name: Muhammet Acar. Er könnte mit einem Kraftfahrzeug auf der Flucht sein - möglicherweise in Begleitung weiterer Personen.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 06. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026.

06.05.2026 | 89:06 min

Muhammet Acar wird per Haftbefehl gesucht. Die Kripo Recklinghausen ruft zur Vorsicht auf: Wenn Sie Muhammet Acar sehen, halten Sie Abstand und rufen Sie die Polizei. Er ist vermutlich bewaffnet.

Personenbeschreibung

Muhammet Acar ist türkischer Staatsbürger, 23 Jahre alt und 1,60 bis 1,75 Meter groß. Er hat schwarze Haare und dunkle Augen. Er hat den Alias-Namen Ivan Babic genutzt und könnte einen gefälschten kroatischen Ausweis auf diesen Namen bei sich führen.

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Muhammet Acar machen?
  • Oder Angaben zu möglichen Begleitpersonen?
  • Oder Angaben zu den genutzten Fahrzeugen machen?

Kripo Recklinghausen
Telefon: 0800 / 23 61 550
Ab 7. Mai: 02361 / 550

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 06.05.2026 ab 20:35 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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