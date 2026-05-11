Namibia: Vier Deutsche bei Flugzeugabsturz gestorben

Deutsche Touristen an Bord:Vier Tote bei Flugzeugabsturz in Namibia
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Namibia sind drei deutsche Touristen und der Pilot der Maschine gestorben. Die Unfallursache ist bislang unklar.
In Namibia sind nach Angaben der Fluggesellschaft Desert Air beim Absturz einer kleinen Propellermaschine alle vier Insassen ums Leben gekommen. "An Bord des Flugzeugs befanden sich ein Pilot und drei deutsche Staatsangehörige", hieß es in einer Mitteilung.
Leider habe es keine Überlebenden gegeben. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes war auch der Pilot Deutscher.
Dieter Schwarz Stiftung trauert um Ex-Geschäftsführerin
In der Maschine saß die frühere Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, Silke Lohmiller, die mit ihrem Ehemann Richard und dem gemeinsamen Sohn Henry verunglückte, wie die Stiftung bekanntgab.
"Ihr unermüdlicher Einsatz galt stets dem Ziel, allen jungen Menschen Zukunftschancen zu eröffnen. Wir trauern nicht nur um eine geschätzte Kollegin, sondern um einen besonders warmherzigen Menschen, den wir sehr vermissen werden", sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Reinhold Richard Geilsdörfer.
Flugzeugabsturz: Unfallursache bislang unklar
Die Touristen waren demnach am Sonntag mit einer Cessna 210 vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Windhuk abgeflogen. Der Kleinflieger hätte demnach etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen sollen, erreichte aber nie sein Ziel.
Das Wrack sei am Montagmorgen gefunden worden. Namibische Behörden hätten eine offizielle Untersuchung in die Unfallursache eingeleitet, hieß es weiter. Sossusvlei ist eines der bekanntesten Touristenziele in dem südwestafrikanischen Land, berühmt für seine roten Sanddünen, die zu den höchsten der Welt gehören.
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