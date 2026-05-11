Hamburg: Jugendlicher soll Anschlag im Namen des IS geplant haben

Ein 17-Jähriger soll inspiriert von der Terrormiliz IS einen Anschlag geplant haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen in Hamburg fest. Er hatte wohl verschiedene Ziele im Blick.

Jugendlicher soll Anschlag im Namen des IS geplant haben

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Quelle: Imago

Wegen der mutmaßlichen Vorbereitung eines Bombenanschlags haben Spezialkräfte der Polizei in Hamburg einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche habe für seine Attacke Ziele wie ein Einkaufszentrum, eine Bar oder eine Polizeiwache ins Auge gefasst, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburgs am Montag mit.

Zu dem Anschlagsplan inspiriert wurde der Jugendliche syrischer Herkunft demnach durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Er soll geplant haben, eine unbestimmte Anzahl "Ungläubiger" zu töten.

Mutmaßliche Anschlagspläne in Hamburg: Verdächtiger war Behörden bekannt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft beschaffte sich der bereits am Donnerstag festgenommene Verdächtige unter anderem bereits Dünger zur Vorbereitung. Als Alternative zu einem Bombenanschlag zog er demnach den Einsatz von Molotowcocktails als Brandsatz sowie eine Tatausführung mit einem Messer in Erwägung.

Neben Universaldünger wurden bei einer Durchsuchung bei ihm laut Ermittlern auch flüssiger Grillanzünder, ein Messer und eine Sturmhaube gefunden.

Die Attentäter von Sydney sollen ebenfalls der Terrororganisation IS nahegestanden haben, so die Behörden in Australien. Welche Netzwerke der IS weltweit hat - Analyse bei ZDFheute live. 16.12.2025 | 17:02 min

Der Ermittlungserfolg sei unter anderem "maßgeblich" auf Erkenntnisse des Bundesnachrichtendiensts, des Bundesamts für Verfassungsschutz sowie Untersuchungen des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Hamburg zurückzuführen, hieß es weiter.

Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte die Behörde schon zuvor eine psychiatrische Begutachtung des 17-Jährigen veranlasst. Hintergrund war demnach ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Vereinsgesetz und anderer Delikte.

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Quelle: AFP, dpa