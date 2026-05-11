Update am Abend: Schwedt, Ukraine und Wiederwahl beim DGB

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Unsicherheit ist dieser Tage vielerorts zu spüren. Wirtschaftlich etwa in Schwedt - dort sorgen sich Beschäftigte um ihre Jobs in der Ölraffinerie. Im wahrsten Sinne "unsicher" fühlt sich Deutschland auch bei der modernsten Verteidigungs-Technologie - und will sich deshalb etwas bei der Ukraine abschauen. Und gegen Unsicherheiten in der Arbeitswelt darf Yasmin Fahimi als DGB-Chefin weiter für Arbeitnehmerrechte kämpfen.

Reiche gibt Job-Garantie bei PCK-Raffinerie in Schwedt

Das ist passiert: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat den Beschäftigten der Ölraffinerie im brandenburgischen Schwedt eine Beschäftigungsgarantie bis zum Ende des Jahres gegeben. Die derzeitigen Versorgungsprobleme wolle man durch neue Lieferrouten in den Griff bekommen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat den Beschäftigten der Ölraffinerie im brandenburgischen Schwedt eine Beschäftigungsgarantie bis zum Ende des Jahres gegeben. Die derzeitigen Versorgungsprobleme wolle man durch neue Lieferrouten in den Griff bekommen. Das ist der Hintergrund: Die Mitarbeitenden der Raffinerie sind in Sorge. Weil kein Öl mehr durch die Druschba-Pipeline aus Kasachstan kommt, wurde der Betrieb bereits gedrosselt. Ab Juni drohen sogar noch größere Einbußen. Die Menschen in Schwedt bangen um Arbeitsplätze.

Die Mitarbeitenden der Raffinerie sind in Sorge. Weil kein Öl mehr durch die Druschba-Pipeline aus Kasachstan kommt, wurde der Betrieb bereits gedrosselt. Ab Juni drohen sogar noch größere Einbußen. Die Menschen in Schwedt bangen um Arbeitsplätze. Das sagt ZDF-Reporter Jan Meier: "Ein guter Tag für Schwedt. Die Auslastung der Raffinerie scheint fürs Erste gesichert." Reiche zeige, dass sich die Bundesregierung zur Erhaltung des Standortes Schwedt bekenne. "Der Umbau zum klimafreundlichen Produzenten geht voran. Doch ein Risiko besteht weiter: Die Eigentumsfrage bleibt ungelöst."

Über dieses Thema berichtete "heute in Deutschland" ab 14 Uhr. 11.05.2026 | 2:03 min

Pistorius vereinbart Rüstungskooperation bei Ukraine-Besuch

Das ist passiert: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Er strebt eine erweiterte Rüstungskooperation mit Kiew an.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Er strebt eine erweiterte Rüstungskooperation mit Kiew an. Das ist der Hintergrund: Pistorius erklärte, im Fokus der Gespräche stehe vor allem "die gemeinsame Entwicklung modernster unbemannter Systeme in allen Reichweiten, gerade auch im Bereich 'deep strike'". So könne die Sicherheit sowohl Deutschlands als auch der Ukraine gestärkt werden.

Pistorius erklärte, im Fokus der Gespräche stehe vor allem "die gemeinsame Entwicklung modernster unbemannter Systeme in allen Reichweiten, gerade auch im Bereich 'deep strike'". So könne die Sicherheit sowohl Deutschlands als auch der Ukraine gestärkt werden. Das sagt ZDF-Reporterin Anne Brühl: Boris Pistorius habe bei seinem Besuch immer wieder "die Wichtigkeit dieser strategischen Partnerschaft" betont. "Deutschland will vor allen Dingen an der digitalen Technologie teilhaben. Hier in der Ukraine ist der Krieg der Zukunft ja bereits Gegenwart." Als Beispiele nennt Brühl etwa "Angriffsdrohnen, Bodenroboter, mit denen die Ukrainer russische Stellungen erobern" oder "KI-gestützte Gefechtstürme, die eigenständig Ziele erfassen und abschießen".

Über dieses Thema berichtete "heute in Deutschland" ab 14 Uhr. 11.05.2026 | 1:37 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Krieg in der Ukraine. Alle Berichte rund um die Ukraine finden Sie auf unserer Themenseite.

Fahimi bleibt DGB-Chefin

Das ist passiert: Der DGB-Bundeskongress hat Yasmin Fahimi erneut zur Vorsitzenden gewählt. Die frühere SPD-Politikerin erhielt 96,1 Prozent der Stimmen.

Der DGB-Bundeskongress hat Yasmin Fahimi erneut zur Vorsitzenden gewählt. Die frühere SPD-Politikerin erhielt 96,1 Prozent der Stimmen. Das ist der Hintergrund: Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes verteidigte in einer Grundsatzrede das Sozialstaatsprinzip. Der Anspruch auf Leistungen dürfe "keine Frage der politischen Beliebigkeit oder der jeweiligen Kassenlage" sein. Zudem sollten Beschäftigte nicht dafür bezahlen müssen, "dass halt mal wieder Krise ist".

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 13:26 Uhr 11.05.2026 | 0:26 min

Grafik des Tages

Die Schweiz ist der beliebteste Wohnort von Deutschen im europäischen Ausland. Anfang 2025 hatten etwa 330.000 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ihren Wohnsitz in der Schweiz, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Innerhalb von zehn Jahren sei die Zahl der Deutschen in der Schweiz um rund 10,7 Prozent gestiegen.

Quelle: ZDF

Ratgeber: Wann Sie bei Glasfaser einsteigen sollten

Schnell und stabil: Glasfaser gilt als Internetanschluss der Zukunft. Doch ist es nötig und nicht zu teuer? Wie Sie Kostenfallen vermeiden und die richtige Entscheidung treffen.

Über dieses Thema berichtete "Volle Kanne" am 28.04.2026 ab 09:05 Uhr. 28.04.2026 | 3:22 min

Sport

Eishockey: Seit heute ist klar, mit welchem Kader Bundestrainer Harold Kreis die Eishockey-WM in der Schweiz bestreiten wird. So kann er mit den NHL-Stars Moritz Seider, Philipp Grubauer und Joshua Samanski planen. Es gab aber auch Absagen - so sind etwa Lukas Reichel, Nico Sturm und Tobias Rieder nicht dabei. Am Freitag heißt der Auftaktgegner der deutschen Auswahl Finnland.

Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF ab 05:30 Uhr. 11.05.2026 | 1:07 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Der Berliner Extremsportler Arda Saatçi ist in fünf Tagen 600 Kilometer durch Kalifornien gelaufen. Sein Ziel hat er einen Tag später erreicht als geplant - Millionen Fans feiern ihn trotzdem:

Über dieses Thema berichtete heute Xpress ab 06:30 Uhr. 11.05.2026 | 0:21 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Danowski - Neunauge": Hamburg wird von einer Serie spektakulärer Leichenfunde erschüttert: In Schulkellern werden mumifizierte Tote entdeckt. Die örtliche Polizei ist überfordert. (1 Std. 28 Min.)

02.05.2026 | 88:51 min

"Terra Xplore - Was sind gute Mütter?": Mutterliebe - bedingungslos, instinktiv, grenzenlos? Genau dieses Ideal kann bei Müttern Druck erzeugen. In dieser Terra Xplore-Folge fragt Leon Windscheid: Was bedeutet Muttersein wirklich? Und wie stark prägt uns die Beziehung zu unserer Mutter? (44 Min.)

30.03.2026 | 43:41 min

Rezept des Tages: Weißer Spargel im Kräuterpfannkuchen

Zu dem Spargel reicht Mario Kotaska Pfannkuchen aus Dinkelmehl und Kräutern und eine schnell gemachte Hollandaise mit alkoholfreiem Weißwein. Ein leckeres Gericht für die Spargelzeit!

Dieses Rezept zeigte "Volle Kanne" ab 09:05 Uhr. 11.05.2026 | 5:19 min

Für das Rezept "Weißer Spargel im Kräuterpfannkuchen" finden Sie hier den Download.

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