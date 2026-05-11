Tourismus in Deutschland legt zu - durch Inlandsgäste

Deutschlands Tourismusbranche legt zu: Im März wurden laut Statistik 3,1 Prozent mehr Übernachtungen in Hotels und Pensionen registriert - 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Während die Zahl deutscher Gäste wächst und dafür sorgt, dass die Übernachtungszahlen zum Jahresbeginn steigen, bleibt die Nachfrage aus dem Ausland im Tourismus eher verhalten. 11.05.2026 | 0:36 min

Eine unverändert starke Nachfrage aus dem Inland hat am Jahresbeginn zu steigenden Übernachtungszahlen im deutschen Tourismusgeschäft geführt. Von Januar bis März wurden insgesamt 86,7 Millionen Übernachtungen verbucht, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Allein im März wurden demnach 33,6 Millionen Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten registriert - 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Zuwachs durch Gäste aus Inland

Die Zunahme ist aber allein auf Gäste aus dem Inland zurückzuführen, die 28,3 Millionen Übernachtungen und damit 3,8 Prozent mehr gebucht haben. Bei den Ausländern sank in dem Monat die Zahl der Übernachtungen um 0,4 Prozent auf 5,2 Millionen.

Eine ähnliche Tendenz ist im gesamten ersten Quartal zu sehen, das mit 86,7 Millionen Übernachtungen 2,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum lag. Hier war der Anstieg der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland mit 0,8 Prozent deutlich schwächer als der bei den Inländern mit 2,9 Prozent. Der Rekordwert aus dem ersten Quartal 2024 wurde aber verfehlt.

Tourismusbranche in Deutschland im Aufwind ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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