Erneute Meisterschaft: Barcelona feiert das Werk von Hansi Flick

Erneut macht der Deutsche die Katalanen zum spanischen Meister. Klub und Stadt verehren ihn. Die Spieler widmen den Erfolg Flicks verstorbenen Vater.

Barcelonas Team feiert mit seinen Fans die erneute Meisterschaft. Quelle: AFP

Hansi Flick trug Sonnenbrille und hielt sich eher im Hintergrund, als um kurz nach 17 Uhr am Montag die Feierkarawane am Stadion Camp Nou startete. Blauer Himmel, Straßen voller Menschen: Es begann die Parade im offenen Bus zur Feier der Meisterschaft des FC Barcelona.

Seine Mannschaft hatte mit dem 2:0 am Sonntagabend im spanischen "Clasico" gegen Real Madrid drei Spieltage vor Ligaschluss die Meisterschaft und damit Titelverteidigung entschieden.

Die Fußball-Meister der europäischen Top-Ligen:

FC Barcelona sichert Titel durch Sieg im Clasico Der FC Barcelona sichert sich vorzeitig den 29. Meistertitel durch einen Sieg gegen Erzrivale Real Madrid. Ferran Torres und Marcus Rashford jubeln nach dem vorentscheidenden Treffer zum 2:0. Quelle: AP

Am Morgen des Spiels erfuhr er vom Trauerfall

Doch Flick, 61, hat auch einen Trauerfall zu bewältigen. Am Spieltag hatte er morgens vom Tod seines Vaters erfahren. Flick entschied sich, den Schmerz mit Spielern, Klub und Stadt zu teilen. Und was er zurückbekam, hat seine Beziehung zu Barcelona weiter gefestigt. "Hansi Flick" skandierte das Publikum immer wieder.

Später sagte der Trainer über sein Verhältnis zum Verein:

Ich fühle mich am richtigen Ort zur richtigen Zeit. „ Hansi Flick

Flick kam vor zwei Jahren zum Klub. In Deutschland bezweifelten manche nach der verunglückten Zeit bei der Nationalelf gar, dass er überhaupt ein überdurchschnittlicher Trainer sei. Flicks historisches Sextett mit dem FC Bayern 2020, die größte Saison eines deutschen Klubs jemals, führten solche Stimmen auf die Launen der Corona-Pandemie zurück.

Flick und Barcelona - der richtige Ort von Anfang an

Nun hat der FC Bayern unter drei Trainern seit Flick kein internationales Finale mehr erreicht. Und die Nationalmannschaft steht auch nicht wirklich besser da. Das letzte Mal etwas Großes gewann sie bei der WM 2014, mit Flick bei seinem letzten Turnier als Co-Trainer. Auch Deutschland war mal der richtige Ort. Aber am Ende nicht mehr.

Barcelona fühlte sich für Flick vom ersten Moment an als ein solcher an. Die offensive Spielphilosophie des Vereinsheiligen Johan Cruyff hatte er schon immer als Inspiration empfunden. Und sofort beeindruckte ihn auch die berühmte Jugendabteilung. Man konnte sein Glück spüren, so viel Talent und Fußballkompetenz vorzufinden.

Sechs Barca-Eigengewächse in der Startelf

Auf dieser Basis hat er sein Werk geformt. Am Sonntag gegen Madrid standen neun Spanier in der Anfangsformation. Sechs wurden im eigenen Verein ausgebildet.

Die hohe Eigengewächsquote schuldet sich ironischerweise auch einem Defekt: den hohen Schulden des Klubs aus einer Zeit irrationaler Gehälter und der Pandemie. Es waren auch Unerfahrenheiten, die in den vergangenen zwei Saison den ersehnten Titel in der Champions League verhinderten. Aber die Herkunft so vieler Spieler aus der Jugend bringt auch viel Identifikation. Sie erleichtert Flick das Teambuilding, er sagt:

Man kann die Verbindung spüren, die wir untereinander haben. Verbunden zu sein, ist das Wichtigste, im Leben und im Fußball. „ Barca-Trainer Hansi Flick

Flick will die 100 Punkte schaffen

In zwei Jahren Flick hat das Barcelona zwei Meisterschaften, zwei Supercups und einen Pokal eingetragen. In der aktuellen Liga ist Real Madrid um 14 Punkte abgehängt, Champions-League-Halbfinalist Atlético Madrid gar um 28. Barca könnte noch auf 100 Punkte kommen, das gab es erst zwei Mal und das wolle man noch schaffen, erklärte Flick.

"Barcelona spielt den besten Fußball der Welt", gratulierte am Montag der Atlético-Kollege Diego Simeone. In Flicks zweiter Saison hat die Mannschaft zudem Konstanz und Widerstandsfähigkeit demonstriert. Verletzungsprobleme hat der Trainer durch kreative Lösungen überdeckt. Der Fußball war nicht ganz so überschwänglich wie in seiner ersten Saison, dafür stand die Abwehr besser.

Hansi Flick als Trainer beim FC Barcelona: Die Skepsis war zunächst groß, nun trumpft der Klub auf wie zu besten Zeiten. Wie hat der frühere Bundestrainer das geschafft? 31.10.2024 | 16:44 min

Für seine Spieler ist Flick selbst wie ein Vater

Großen Stolz empfinde er auf seine Spieler, sagte Flick, und bedankte sich mehrmals bei ihnen wie auch bei der Stadt, die ihn so warmherzig aufgenommen habe. Die umgekehrten Danksagungen an ihn ließen sich in der Meisternacht kaum zählen. Einen "Vater" nannten ihn Raphinha und Gavi.

"Wir wollten es für Flick schaffen, für alles, was er uns gegeben hat", ergänzte Regisseur Pedri:

Das ist seinem Vater gewidmet, das geht Richtung Himmel „ Barcelona-Spieler Pedri

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