Ex-SEK-Beamter erklärt:Wie die Ermittlungen in Sinzig jetzt ablaufen könnten
Nach der möglichen Geiselnahme in Sinzig sind die mutmaßlichen Täter auf der Flucht. Ein früherer SEK-Beamter erklärt, worauf es bei den Ermittlungen jetzt ankommt.
Am Morgen waren bei der Polizei die ersten Notrufe eingegangen: Gerufen wurden sie zu einer Volksbankfiliale in der Innenstadt von Sinzig im Landkreis Ahrweiler. Der oder die Täter hatten zwei Personen in ihre Gewalt gebracht - darunter nach bisherigen Erkenntnissen auch den Fahrer eines Geldtransporters. Als SEK-Beamte das Gebäude kurz nach 14 Uhr betraten, waren die Täter bereits verschwunden. Die beiden Geiseln wurden körperlich unverletzt in einem Tresorraum aufgefunden. Die Fahndung läuft.
Karsten Loest war elf Jahre lang Teamführer beim SEK in Berlin und selbst an Einsätzen bei Geiselnahmen beteiligt. Bei ZDFheute live ordnet er ein, was nach dem Großeinsatz in Sinzig jetzt zählt und warum die Flucht der Täter möglicherweise nicht so überraschend ist, wie sie zunächst wirkt.
Wie konnten die Täter entkommen?
Viele fragen sich, wie die Täter trotz des massiven Polizeiaufgebots entkommen konnten. Für Loest ist die Antwort naheliegend:
Er schließt aus, dass jemand nach einer vollständigen Umstellung des Gebäudes noch hätte flüchten können: "Das würde ich im Grunde genommen ausschließen, dass mit Erscheinen der Polizei und einer vernünftigen Umstellung des Objektes irgendein Täter noch entkommen kann."
Die Aussagen der Geiseln sind entscheidend
Das Wichtigste für den weiteren Ermittlungserfolg seien nun die Zeugenaussagen der beiden befreiten Personen, betont Loest. Ohne deren Angaben werde man kaum weiterkommen:
Erst auf Grundlage dieser Aussagen könnten die Ermittler klären, wen oder was sie überhaupt suchen - und dann gegebenenfalls auch wieder Spezialeinheiten hinzuziehen, sollte es zu Festnahmeaktionen kommen.
Waren die Täter gut vorbereitet?
Ob es sich um eine geplante oder spontane Tat handelt, lässt sich laut Loest von außen schwer beurteilen. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass vorbereitete Täter die Bank kennen und Fluchtwege im Vorfeld durchdacht haben.
Zugleich schließt er spontane Taten nicht aus: "Es gibt durchaus auch Täter, die entscheiden sich spontan aus Geldnot, ach komm, wir machen mal die Bank um die Ecke, um an Bargeld zu kommen." Die Polizei sei auf beide Szenarien vorbereitet.
Wann wird in solchen Fällen gestürmt?
Die Entscheidung, ein Gebäude zu stürmen, hänge von vielen Faktoren ab, erklärt Loest. Oberste Priorität habe immer der Schutz der Geiseln.
Auch die baulichen Gegebenheiten spielten eine Rolle: Nicht überall sei ein Zugriff für Spezialkräfte ohne Weiteres möglich.
Psychologische Betreuung für Opfer wichtig
Loest weist auch auf die möglichen psychischen Folgen für die Betroffenen hin. Auch wenn die beiden befreiten Personen körperlich unverletzt seien, könnten solche Erlebnisse langfristige Auswirkungen haben.
Für solche Fälle stünden Psychologen und Seelsorger bereit - die genaue Betreuung hänge jedoch immer von der konkreten Situation ab, etwa davon, wie die Befreiung selbst abgelaufen sei.
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