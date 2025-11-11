  3. Merkliste
Staatsschutz ermittelt: Brandanschläge auf Berliner Krankenhäuser

Staatsschutz ermittelt:Brandanschläge auf zwei Berliner Krankenhäuser

|

In der Nacht hat es zwei Anschläge auf Berliner Kliniken gegeben. Verletzte gab es keine, aber Sachschaden. Der Staatsschutz und das Landeskriminalamt ermitteln.

in Polizeifahrzeug steht in Berlin-Buckow im Bezirk Neukölln an der Zufahrt zum dortigen Krankenhaus, aufgenommen am 11.11.2025

Die Polizei geht bei den beiden Anschlägen auf Berliner Krankenhäuser von politischen Motiven aus.

Quelle: dpa

An zwei großen Krankenhäusern in Berlin ist es zu einer mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftung und einer Explosion durch Pyrotechnik gekommen.

An der Uniklinik Charité in Berlin-Mitte wurde an einem Gebäude in der Nacht ein Feuer festgestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte. An dem großen Krankenhaus in Berlin-Neukölln kam es zu einer Detonation, die viel Schaden anrichtete. Die Zeitung "B.Z." hatte berichtet.

Keine Verletzten

Ermittelt wird vom Staatsschutz im Landeskriminalamt, der für Taten von politischen Extremisten zuständig ist, und von den Experten für Sprengstofftechnik.







Es gebe den Verdacht des Einsatzes von illegaler Pyrotechnik, also etwa Böllern, so die Polizei. Menschen wurden nicht verletzt.

Klinik in Neu-Kölln: Erheblicher Sachschaden entstanden

Der Krankenhauskonzern Vivantes bestätigte, dass erheblicher Sachschaden am Eingang zur Strahlentherapie entstand, dem Seiteneingang des Krankenhauses. "Es sind Fensterscheiben und eine Tür beschädigt worden", sagte ein Sprecher.

Der Tresen in der Anmeldung direkt im Eingangsbereich habe kurzfristig gebrannt. Der Empfang und der Wartebereich seien zunächst nicht zu benutzen, Patienten müssten durch eine Nebentür hineingehen. Der Klinikbetrieb laufe ansonsten ungestört. Über Hintergründe, Täter und den Tatablauf wisse man nichts.







Charité: Klinikbetrieb nicht betroffen

Die Charité bestätigte, dass es in der Nacht am Eingangsbereich eines Gebäudes am Campus Charité Mitte brannte. Dabei seien keine Menschen verletzt worden.

Der Klinikbetrieb sei davon jedoch nicht betroffen: Die Versorgung der Patienten laufe uneingeschränkt weiter. An der Fassade sei nach bisherigen Erkenntnissen nur ein leichter Sachschaden entstanden.

Quelle: dpa
Thema
Berlin

