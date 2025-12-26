Kanzleramtschef Frei offen für Anpassung des Koalitionsvertrags

Kanzleramtschef :Frei kann sich Änderung des Koalitionsvertrags vorstellen
Kanzleramtschef Frei wirbt angesichts der Wirtschaftslage dafür, sich nicht stoisch an den Koalitionsvertrag zu halten. Für eine Veränderung des Vertrags sei er offen.
Angesichts der schlechten Wirtschaftslage in Deutschland hat sich Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) offen für eine grundlegende Überarbeitung des Koalitionsvertrags mit der SPD gezeigt.
Einige Rahmenbedingungen habe die Koalition bereits auf den Weg gebracht, sagte Frei dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf die Frage, ob Schwarz-Rot den Vertrag jetzt nicht neu schreiben müsste.
Generell gelte aber aus seiner Sicht:
Frei: Ampel hat "stoisch" an Koalitionsvertrag festgehalten
Die Ampel-Regierung vom damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe an ihrem Koalitionsvertrag trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine "stoisch festgehalten". "Wir sollten daraus lernen und flexibler handeln", mahnte Frei an. Möglicherweise heiße das auch, in der schwierigen Wirtschaftslage "verstärkt gegenzusteuern".
Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Peter Leibinger, hatte vor Weihnachten erklärt, die deutsche Wirtschaft sei "im freien Fall" und von der "schwersten Krise in der Geschichte der Bundesrepublik" gesprochen.
