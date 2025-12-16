Verbrenner-Aus aufweichen: Die Vorteile für deutsche Autobauer

Deutsche Autobauer:Was wird besser, wenn das Verbrenner-Aus kippt?
von Frank Bethmann
Kurzfristig könnten deutsche Autobauer vom Verbrenner-Aus profitieren, ihre Probleme aber blieben. Und ihre aktuelle Gewinnschwäche reicht tatsächlich an die Finanzkrise heran.
Die EU-Kommission arbeitet daran, das bisherige 100-Prozent-CO2-Ziel für Neuwagen 2035 zu entschärfen. Diskutiert wird eine Abschwächung auf 90 Prozent und eine längere Perspektive für Verbrenner und Plug-in-Hybride.
Politisch wäre das ein Erfolg jener Regierungen und Hersteller, die mehr Zeit für die Transformation fordern. Ökonomisch bedeutet es: Bestehende Verbrennerwerke lassen sich länger auslasten, Modellwechsel würden entschärft und Strafzahlungen wegen CO2-Flottenzielen weniger wahrscheinlich.
Aufgeweichtes Verbrenner-Aus: Für deutsche Hersteller kurzfristig Erleichterung
Für die Bilanzen der deutschen Hersteller könnte das kurzfristig - die kommenden zwei bis drei Jahre - helfen, sagt Jürgen Pieper, unabhängiger Autoanalyst.
Die Nachfrage nach klassischen Benzin- und Dieselmodellen ließe sich länger stützen. Und die Margen auf den bewährten Plattformen, auf denen diese Fahrzeuge gebaut werden, sind in der Regel höher als bei vielen neuen Elektrobaureihen. Eine Erleichterung, so Pieper:
"100-Prozent Elektro bis 2035 unrealistisch"
Gleichzeitig sinkt der Zeitdruck, unprofitable E-Auto-Modelle um jeden Preis in den Markt zu drücken. "Die Festlegung, dass ab 2035 in der EU keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden sollten, war nicht mehr haltbar. Denn die Absatzentwicklung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass das Ziel von 100-Prozent Elektro bis 2035 schlichtweg unrealistisch ist", erweist sich Constantin Gall als Befürworter einer Aufweichung des Verbrenner-Aus. Gall ist Autoexperte bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY.
Gewinne deutscher Autobauer brechen ein
EY hat die Finanzkennzahlen der 19 größten Autokonzerne ausgewertet. Mit dem Ergebnis: Vor allem für die deutschen Autobauer ist die Gewinnsituation dramatisch. Im dritten Quartal büßten Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz bei ihren operativen Gewinn rund 76 Prozent ein. Dieser fiel mit - zusammengerechnet - gut 1,7 Milliarden Euro auf das niedrigste Quartalsergebnis seit 2009, dem Jahr eins nach der weltweiten Finanzkrise.
Das geschieht, obwohl Umsätze und Absatzzahlen insgesamt noch relativ stabil sind. Es sind vor allem Modellanläufe, hohe Investitionen in Elektromobilität und Umbaukosten, die die Profitabilität drücken. Auch wenn die Probleme der Autoindustrie noch vielschichtiger seien, kommt Gall zu der ernüchternden Erkenntnis:
Autosektor kippt in Richtung vollelektrische Antriebe
Von einem "großen Verlustspiel" spricht auch Pieper. "Aber eine solche komplett neue Technologie, die auch mit tatsächlich hohen Investitionen verbunden ist, erfordert eben viel Zeit - und Geld", so der Autofachmann.
Eine jetzt in Aussicht stehende Verlängerung der Verbrennerfertigung hält er für "strategisch weniger gut":
Denn selbst wenn Verbrenner in bestimmten Nischen - Langstrecke, Schwellenländer, Spezialfahrzeuge - länger eine Rolle spielen, wird der Massensektor in Richtung vollelektrischer Antriebe kippen.
Für die deutschen Hersteller heißt das: Produktivität und Gewinne werden künftig vor allem dort entschieden, wo sie effiziente E-Plattformen, Software-Integration und globale Skalierung - also Wachstum - beherrschen. Weniger relevant, so Branchenkenner wie Pieper, sei die Frage, ob ein paar Jahre länger Verbrenner verkauft werden dürfen.
Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
