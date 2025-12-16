Resilienz, langer Atem, Unabhängigkeit:Deutsche Wirtschaft: Was wir von Japan lernen können
von Dagmar Noll
Japan steckte jahrzehntelang in einer Wirtschaftskrise, von der sich das Land gerade erst langsam erholt. Trotzdem kann es in einigen Bereichen als Vorbild für Deutschland dienen.
Japan und Deutschland sind sich in vielen Bereichen ähnlicher, als man denkt. Beide haben eine exportorientierte und energieintensive Industrie. Beide haben mit den Problemen einer überalterten Gesellschaft zu kämpfen. Grund genug, genauer hinzuschauen: Wie geht Japan mit den Herausforderungen um, denen sich Deutschland zurzeit auch stellen muss?
Starke Wirtschaftskrise seit den 1990er Jahren
Bis in die 1980er Jahre erlebte Japan einen wirtschaftlichen Höhenflug, der kurz vor der Jahrtausendwende durch völlig aus dem Ruder gelaufene Immobilienspekulationen beendet wurde. Bevor die Blase platzte, soll der Kaiserpalast in Tokio so viel wert gewesen sein wie der ganze US-Staat Kalifornien. Was folgte, war eine jahrzehntelang anhaltende Deflation.
Jetzt komme Japan langsam wieder auf die Beine, sagt Lilian Haag, Fondsmanagerin, Head of Japanese Equities bei der DWS in Frankfurt.
Die Unternehmensergebnisse seien dank leichter Inflation ebenfalls nicht schlecht, so Haag:
Seit Oktober ist Sanae Takaichi Premierministerin von Japan. Die als sehr konservativ geltende Politikerin hat ein großes Konjunkturpaket über umgerechnet 117 Milliarden Euro angekündigt. Damit will sie auch den Konsum weiter ankurbeln - durch Unterstützung der japanischen Bevölkerung mit Gas- und Stromzuschüssen, Lebensmittelmarken, Einmalzahlungen für Kinder und Steuersenkungen. Experten fürchten allerdings, dass das Paket die Staatsschulden Japans weiter in die Höhe treibt. Der Finanzmarkt reagierte mit erhöhten Zinssätzen für Staatsanleihen und eine weitere Abwertung des Yen.
In Japan arbeiten viele Rentner weiter
Was kann Deutschland von einem Land lernen, das so lange und so tief in einer Krise gefangen war? Zuerst einmal kann es Resilienz lernen, eine solche Krise überhaupt durchzustehen. Japan hat ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl, kombiniert mit hoher Arbeitsethik.
Das kommt dem Land bei einem weiteren, großen Problem zugute, vor dem Deutschland auch steht: der überalterten Gesellschaft. In Japan arbeitet ungefähr jeder zweite Rentner weiter. Sicherlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn die Rente ist niedrig. Aber auch, weil es stolz macht, wenn man gebraucht wird.
Anerkennung und Wertschätzung können Unternehmen von Japan lernen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Obst. "Was man hört von den Unternehmen, dass die jetzt nicht unbedingt gewillt sind, ältere Erwerbstätige einzustellen", sagt er.
Dabei sollte Deutschland aber auch von Japans Fehlern lernen. Die Kehrseite der extremen Arbeitsethik lautet nämlich: Karoshi, Tod durch Überarbeitung. Japan versucht mittlerweile, mit Überstundenabbau, flexiblen Arbeitsmodellen und betrieblichen Gesundheitschecks gegenzusteuern.
Sichere Rohstoffversorgung: Wie Japan handelt
Deutschland kann noch in weiterer Hinsicht von dem lernen, was Japan bereits besser gemacht hat. Stichwort Seltene Erden: Engpässe in der Lieferung dieser Rohstoffe musste Japan bereits 2010 erleben, als China die Ausfuhr stoppte. Ein Schock für die High-Tech-Industrie, aus dem Japan direkt Konsequenzen zog.
Lieferketten wurden diversifiziert, nationale Reserven erhöht und die Produktion, wo immer möglich, so umgestellt, dass sie ohne Seltene Erden auskam. Ein Pfund, mit dem das Land jetzt wuchern kann.
Japan wird nur langsam aus einer über 20 Jahre währenden Wirtschaftskrise herauskommen. Doch es hat in der Vergangenheit wichtige Weichen gestellt, die heute hilfreich sind.
Dagmar Noll ist Reporterin in der ZDF-Redaktion WISO.
