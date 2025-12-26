Alawitenviertel in Homs: Tote bei Anschlag auf Moschee in Syrien

Alawitenviertel in Homs:Mehrere Tote bei Anschlag auf Moschee in Syrien
Im syrischen Homs gab es einen Anschlag auf eine Moschee in einem von Alawiten bewohnten Viertel. Mehrere Menschen starben. Eine sunnitische Extremistengruppe bekennt sich zur Tat.
Bei einem Bombenschlag auf eine Moschee in einem von Alawiten bewohnten Viertel der syrischen Stadt Homs sind mindestens acht Menschen getötet worden. 18 weitere Menschen seien bei dem Anschlag verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Freitag unter Berufung auf das syrische Gesundheitsministerium.
Zu der Tat bekannte sich die sunnitische Extremistengruppe Saraja Ansar al-Sunna. Der Anschlag ereignete sich laut Innenministerium während des Freitagsgebets in der Moschee im von Angehörigen der religiösen Minderheit der Alawiten bewohnten Stadtteil Wadi al-Dahab.
Alawiten in Syrien immer wieder Opfer von Angriffen
Das syrische Außenministerium verurteilte den Anschlag als "feige kriminelle Tat". Es handle sich um einen der "verzweifelten und wiederholten Versuche, die Sicherheit und Stabilität" des Landes zu untergraben und "für Chaos zu sorgen".
Homs ist mehrheitlich von Sunniten bewohnt. Es gibt aber mehrere Stadtteile, in denen Alawiten leben. Seit dem Sturz des syrischen Langzeit-Machthabers Baschar al-Assad, der selbst Alawit ist, sind Angehörige der religiösen Minderheit wiederholt zum Ziel von Angriffen geworden.
Im März wurden bei Massakern an der syrischen Küste nach Angaben der syrischen Regierung mehr als 1.400 Alawiten getötet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehr als 1.700 Todesopfern.
Extremistengruppe Saraja Ansar al-Sunna bekennt sich zu Angriff
Die vom heutigen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa angeführte islamistische HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppierungen hatten Assad im Dezember 2024 gestürzt. Der frühere Dschihadist al-Scharaa gibt sich seit seinem Amtsantritt moderat. Die Sorge um die Rechte und die Sicherheit von Minderheiten in Syrien hat jedoch zugenommen, immer wieder kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und Massakern mit vielen Toten.
Die islamistische Regierung in Damaskus steht im Verdacht, Minderheiten wie Alawiten, Drusen oder Kurden nicht ausreichend zu schützen. Die Extremistengruppe Saraja Ansar al-Sunna, die sich zu dem Angriff auf die Moschee in Homs bekannte, hatte bereits im Juni einen Anschlag auf eine Kirche in Damaskus mit 25 Toten für sich reklamiert.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Aktuelle Nachrichten zu Syrien
Alawitenviertel in Homs:Mehrere Tote bei Anschlag auf Moschee in Syrienmit Video0:19
Tat während des Freitagsgebets:Tote bei Anschlag auf Moschee in SyrienVideo0:19
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Das, was Schwarz-Rot versprochen hat"Video1:18
Erste Rückführung seit Kriegsbeginn 2011:Deutschland schiebt erstmals wieder nach Syrien abmit Video1:18
Nachrichten | heute:„Vorläufig nur Abschiebungen von Straftätern“Video1:18
Zivile Opfer:Waffenruhe in Syrien gebrochenVideo0:26
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Weihnachten in Syrienvon Golineh AtaiVideo1:41
Nach tödlichem Angriff auf Amerikaner:USA beginnen Vergeltungsschlag gegen IS in Syrienmit Video0:23
Nach tödlichem Angriff auf Soldaten:USA greifen IS-Ziele in Syrien anVideo0:23
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Syrien: Ein Jahr nach dem Sturz von Assadvon Ralph SzepanskiVideo1:50
- FAQ
Ein Jahr nach dem Sturz von Assad:Die Herausforderungen, mit denen Syrien weiter kämpftmit Video1:50
Hilfsorganisation Save the Children:Syrien: "Probleme für Kinder sind nach wie vor gravierend"mit Video4:31
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ein Jahr nach dem Assad-Sturz in SyrienVideo2:43
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Wiederaufbau in Syrien: Eine "Riesenaufgabe"Video4:31
Syrien: Ein Jahr nach dem Sturz Assads:Ehepaar Sayyam auf der Suche nach dem getöteten SohnVideo1:39
Syriens Machtübergang:Die zerbrechliche HoffnungGolineh Atai, Kairomit Video32:00
Nachrichten | Thema:Syrien
Migrationsexperte zu Assad-Sturz:Flüchtlingssituation: Chance auf Entspannung?mit Video2:43
Nach Umsturz in Syrien:Assad und Familie offenbar in Moskaumit Video2:43
ZDF-Korrespondent zu Assad-Sturz:"Für Russland ist das Ganze eine Blamage"mit Video2:45
Reaktion auf Assad-Sturz:Golanhöhen: Israel schickt Truppen in Pufferzone
Nach Absetzung Assads:Syrer in Deutschland freuen sich über Umsturz
Anführer der Rebellenmiliz:Al-Dschulani: Der neue starke Mann in Syrien?mit Video1:35
- FAQ
Bürgerkrieg in Syrien:Wie geht es nach dem Sturz Assads weiter?
- Interview
Gerlach zum Umsturz in Syrien:Nahost-Experte: Chance, aber auch viele Risiken