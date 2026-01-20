Experte zur Lage in Syrien: Waffenruhe hat "eine gewisse Chance"

Gefechte zwischen Armee und Kurden:Experte: Waffenruhe in Syrien hat "eine gewisse Chance"
Daniel Gerlach hält eine Waffenruhe zwischen Syriens Armee und der SDF "nicht für ganz aussichtslos". Doch die Lage sei "aus vielerlei Gründen gefährlich", sagt der Nahost-Experte.
In Syrien rücken die Truppen der Regierung seit mehreren Tagen immer weiter in Gebiete vor, die von den kurdisch geführten Syrischen-Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert werden. Nach erneuten Kämpfen haben sich beide Seiten nun am Abend auf einen Waffenstillstand geeinigt, der zunächst vier Tage gelten soll.
Der Nahost-Experte Daniel Gerlach glaubt nicht daran, dass die SDF ihre Autonomie im Nordosten des Landes längerfristig bewahren kann, während es einen "starken syrischen Zentralstaat aus Damaskus gibt". "Das ist ein ganz, ganz großer Zielkonflikt", sagt der Chefredakteur des Fachmagazins Zenith, das sich mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt.
Bei ZDFheute live spricht er über die aktuelle Lage im Land, die Rolle der Türkei und erklärt, wieso eine neue Waffenruhe zwischen der syrischen Armee und den Kurden-Milizen "eine gewisse Chance" hat.
Sehen Sie oben das Gespräch in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Daniel Gerlach zu...
… der aktuellen Lage in Syrien
Die Lage in Syrien sei "aus vielerlei Gründen gefährlich". Die syrische Armee wirft der SDF vor, die Flucht von mutmaßlichen Kämpfern der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) aus dem Al-Hol Camp durch den Abzug von Wachen ermöglicht zu haben. Die syrische Regierung wolle die Kontrolle über das Camp übernehmen, werfe der SDF aber auch vor, das Camp "als Politikum und als Druckmittel" zu nutzen, um sich westliche Unterstützung zu sichern, erklärt der Experte.
Auch die syrische Regierung unter der Führung von Präsident Ahmed al-Scharaa brauche internationale Unterstützung und versuche sich vom IS abzugrenzen. So habe man beispielsweise Luftschläge westlicher Staaten auf mutmaßliche IS-Stellungen in der Region zugelassen, sagt Gerlach. Dahinter stehe auch ein Machtkampf um die von der SDF kontrollierten Gebiete in Nordsyrien.
Für die syrische Regierung sei es nicht mehr hinnehmbar, dass ein großer Teil des syrischen Gebietes, von dem sie wirtschaftlich sehr abhängig ist, weiter unter Kontrolle der SDF bleibe. Welche Folgen die Auswirkungen dieses Konflikts auf den IS haben sei "sehr schwer zu sagen". Der IS könne aber "Aufwind bekommen", warnt der Experte.
Auf der anderen Seite seien aber auch bereits "viele Kämpfer innerhalb dieser sunnitischen Verbände" in die syrische Armee integriert worden. "Also die Milizen, die al-Scharaa an die Macht gebracht haben".
… der Rolle der Türkei im Syrien-Konflikt
Die Türkei bereite das Szenario, das wir gerade in Syrien erleben, bereits seit Jahren ganz präzise vor, erklärt der Nahost-Experte. "Die Türkei wollte diese syrischen demokratischen Kräfte immer schon entmachten." Sie unterstütze das Regime von Ahmed al-Scharaa und sei "eine der Hauptverbündeten", sagt Gerlach.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wolle nicht nur kurdische Unabhängigkeits- und Autonomiebestrebungen untergraben, sondern auch die kurdische Arbeiterpartei PKK in der Türkei entmachten. Was man nun in Syrien sehe sei "letztendlich der letzte Schritt auf diesem Weg". Dieser Schritt sei auch möglich, weil die US-Regierung unter Präsident Donald Trump auf eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei setze.
Die Türkei und die USA seien in der derzeitigen Situation der Ansicht, "dass eine starke Zentralgewalt in Damaskus besser ist als eine kurdische Autonomie, vor allem wenn sie militärisch ist", sagt der Experte.
… der Ankündigung einer neuen Waffenruhe
Im Konflikt zwischen der syrischen Regierung und der SDF habe es immer wieder Waffenruhen gegeben. Die Regierung habe darin die Chance erkannt, "letztendlich die andere Seite zur Aufgabe zu zwingen". Dennoch seien Verhandlungen nicht aussichtslos:
Denn eine "syrische Zentralgewalt" sei zwar im US-Interesse, doch wollten die USA nicht, "dass die Stammesmilizen, insbesondere die von der Türkei mit aufgebaute sogenannte 'Syrische Nationalarmee', also einer Armee, die gegen die Kurden aufgebaut wurde, jetzt an den Menschen Massaker verüben und die Menschen vertreiben", erklärt der Nahost-Experte.
"Dialog ist unglaublich wichtig und da gibt es internationale Mächte, die damit Erfahrung haben", sagt Gerlach. Diese Mächte sollten dann aber auch "tatsächlich eingreifen und dafür sorgen, dass diese humanitäre Situation nicht schlimmer wird". Für alle Seiten müsse es einen würdevollen Ausgang geben.
Das Interview führte Alica Jung, zusammengefasst hat es Niklas Landmann.
Mehr zur Lage in Syrien
Hätte am Montag kommen sollen:Syriens Präsident sagt Berlin-Besuch abmit Video1:25
Nach Attentat auf drei Amerikaner:US-Militär tötet Extremist bei Vergeltungsschlag in Syrienmit Video0:17
"Großangelegte Schläge":USA und Verbündete greifen wieder IS-Ziele in Syrien anmit Video0:17
Kurden widersprechen Darstellung:Syrien: Armee erklärt Militäreinsatz in Aleppo für beendetmit Video0:24