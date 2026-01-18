  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Syrien-Konflikt: Präsident al-Scharaa verkündet Waffenruhe

Konflikt mit Kurdenmiliz:Syriens Präsident verkündet sofortige Waffenruhe

|

Nach tagelangen Kämpfen haben die syrische Regierung und die Kurden im Nordosten des Landes Medienberichten zufolge eine sofortige Waffenruhe vereinbart. Ob sie hält, ist ungewiss.

Syrische Soldaten patroullieren in der Stadt in der Umgebung von Rakka nach ihrer Einnahme durch die syrische Armee.

Die syrische Armee hat kurdische Viertel in Aleppo erobert und rückt weiter vor.

18.01.2026 | 1:25 min

In Syrien hat sich die Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa nach eigener Darstellung mit den kurdisch angeführten Milizen im Norden auf eine Waffenruhe geeinigt.

Eine "sofortige und umfassende Waffenruhe" gelte "an allen Fronten" zwischen den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und den Regierungstruppen, zitiert die Staatsagentur Sana aus der Einigung, die ihr den Angaben nach vorliegt.

Keine Reaktion von Kurden-Miliz bisher

Von der SDF-Miliz gab es zunächst keine Bestätigung und auch keine Reaktion. Der US-Sondergesandte für Syrien, Tom Barrack, begrüßte die Waffenruhe und sprach von einem "entscheidenden Wendepunkt, bei dem frühere Gegenspieler ihre Zusammenarbeit über Spaltung" stellten.

Syrien

Ein Jahr nach dem Sturz von Syriens Diktator Assad sind Flüchtlinge aus dem Land in ihre Heimat zurückgekehrt. Doch die Infrastruktur ist weitgehend zerstört.

08.12.2025 | 2:43 min

Die nun berichtete Waffenruhe folgt auf eine zunehmende militärische Eskalation zwischen beiden Seiten. Die Regierungstruppen brachten zuletzt strategisch wichtige Gebiete im Norden und Osten Syriens unter ihre Kontrolle.

Streitpunkte: Autonomie für Kurden und Ressourcen

Hintergrund ist ein Konflikt darüber, welches Maß an Autonomie die Kurden im selbstverwalteten Nordosten Syriens noch behalten und inwieweit die Machthaber in Damaskus eine Zentralregierung auch in diesem Teil des Landes durchsetzen können. Es geht auch um den Zugang zu Ressourcen und strategisch wichtigen Gebieten im Land.

Die Einigung sieht Sana zufolge auch vor, dass sich die kurdisch angeführten SDF in ein Gebiet östlich des Flusses Euphrat zurückziehen. Die kurdisch angeführten SDF sollen demnach auch die Verwaltung und militärische Kontrolle über die Provinzen Dair al-Saur und al-Rakka abgeben.

Eine Frau geht am 4. November 2025 an Stromkabeln vorbei, die entlang beschädigter Gebäude im Stadtteil Ain Tarma am östlichen Rand der Hauptstadt Damaskus verlaufen. Im vergangenen Monat erhöhte das syrische Energieministerium die Preise um mindestens das 60-Fache gegenüber dem bisherigen Tarif, was bei der Bevölkerung, die bereits unter jahrzehntelangen Sanktionen und 14 Jahren Krieg leidet, für Entsetzen sorgte.

In Syrien haben fast 14 Jahre Bürgerkrieg nicht nur für massive Zerstörung gesorgt, vielerorts droht noch Gefahr durch Landminen. Hilfsorganisationen kümmern sich um die Räumung.

09.11.2025 | 2:38 min

Damaskus übernimmt Kontrolle an Grenzübergängen

Zudem sollen alle zivilen Einrichtungen in der Provinz Hassaka in staatliche Strukturen eingegliedert werden. Die Regierung soll demnach die Kontrolle an Grenzübergängen sowie an Öl- und Gasfeldern im Nordosten übernehmen.

Die Kämpfer der SDF sollen dem Deal zufolge laut Angaben aus Damaskus in das Verteidigungs- und das Innenministerium eingegliedert werden. Unter anderem zu diesem Punkt gibt es seit Monaten Streit, und es ist offen, ob diese jüngste Waffenruhe dauerhafte Entspannung in dem Konflikt bringen kann.

Quelle: dpa
Über die Lage in Nordsyrien berichteten die heute-Nachrichten am 18.01.2026 ab 19 Uhr und die heute Xpress am 10.01.2026 ab 14:50 Uhr und am 09.01.2026 ab 08:30 Uhr.
  1. Die syrische Armee ergreift Sicherheitsmaßnahmen nach Abschluss einer umfassenden Durchsuchung im Stadtteil Sheikh Maqsoud in der nördlichen Stadt Aleppo.

    Kurden widersprechen Darstellung:Syrien: Armee erklärt Militäreinsatz in Aleppo für beendet

    mit Video0:24
  2. Auf diesem am 19. Dezember 2025 veröffentlichten Foto der US-Armee, aufgenommen an einem nicht genannten Ort am 18. Dezember 2025, bereiten US-Luftwaffensoldaten das Verladen von GBU-31-Munitionssystemen auf F-15E-„Strike Eagle“-Jets im Verantwortungsbereich des US-Zentralkommandos zur Unterstützung der Operation „Hawkeye Strike“ vor. US-Streitkräfte griffen am Freitag mehr als 70 Ziele der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien an. Präsident Donald Trump bezeichnete dies als „sehr ernste Vergeltung“ für einen Angriff, bei dem am vergangenen Wochenende drei US-Amerikaner getötet worden waren.

    "Großangelegte Schläge":USA und Verbündete greifen wieder IS-Ziele in Syrien an

    mit Video0:17
  3. Syrien, Homs: Erstmals seit dem Sturz von Machthaber al-Assad vor einem Jahr haben Angreifer in Syrien einen Anschlag auf eine Moschee verübt.

    Alawitenviertel in Homs:Mehrere Tote bei Anschlag auf Moschee in Syrien

    mit Video0:20
  4. Trümmer in Syrien und zerfetztes Poster von Baschar al-Assad

    Politik | auslandsjournal:Zurück nach Syrien?

    von Golineh Atai
    Video18:08