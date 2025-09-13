Kinofest startet: Filme gucken für fünf Euro

Es regnet am Wochenende? Wie wäre es mit einem Kinobesuch? An diesem Wochenende locken Kinos bundesweit mit einem besonderen Schnäppchen-Angebot: Filme gucken für fünf Euro.

Kinofest in Deutschland: Für fünf Euro kann man an diesem Wochenende Filme auf der Leinwand schauen. Quelle: imago

Filme schauen für fünf Euro: Das bieten jetzt am Wochenende Hunderte Kinos in Deutschland an. Hintergrund ist das sogenannte Kinofest. Das Aktionswochenende an diesem Samstag und Sonntag geht dieses Jahr in seine vierte Runde.

Mehr als 1,2 Millionen Besucher beim "Kinofest" 2024

Unter den vergünstigten Filmvorstellungen sind aktuelle Kinofilme, Klassiker und einige Previews - also Filme, die noch vor dem eigentlichen Start auf der Leinwand laufen. Dazu gehört etwa die Komödie "Ganzer halber Bruder" mit Christoph Maria Herbst, die am 18. September anläuft. Viele Kinos planen auch ein buntes Nebenprogramm.

Laut Angaben der Veranstalter beteiligen sich mehr als 700 Häuser an dem Aktionswochenende. 2024 wurden demnach mehr als 1,2 Millionen Besucher beim Kinofest gezählt. Organisiert wird es von den Branchenverbänden HDF Kino und AllScreens in Zusammenarbeit mit weiteren Verbänden.

Filmförderungsanstalt: Menschen gehen seltener ins Kino

Die Menschen sind bis Mitte des Jahres erneut seltener ins Kino gegangen. Im ersten Halbjahr 2025 waren es etwa 40,6 Millionen verkaufte Kinokarten - rund 1,3 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin kürzlich mitgeteilt hatte. Das entspricht einem Minus von drei Prozent.

"How to be Normal": Der Debütfilm von Florian Pochlatko über die Frage, was es heißt normal zu sein, ist ab Mitte September in den Kinos zu sehen. 10.09.2025 | 1:05 min

Demnach hätten die Zahlen im zweiten Quartal zwar dank Blockbustern wie "Ein Minecraft Film" und "Lilo & Stitch" zugelegt und über den Werten des Vorjahres gelegen, hieß es im Bericht der FFA. Allerdings teilte der Vorstand Peter Dinges Ende August mit:

Trotzdem können wir leider nicht von einem guten Halbjahr für die deutschen Kinos sprechen. „ Peter Dinges, Filmförderungsanstalt

"Dafür gab es nicht genügend große und zugkräftige Filme", sagte Dinges bei der Veröffentlichung des Berichts.

Die Kinobranche hofft nun auf das zweite Halbjahr und den Erfolg von Filmen wie "Das Kanu des Manitu", "Die Schule der magischen Tiere 4" und den neuen "Avatar"-Fantasyfilm "Avatar: Fire and Ash".

