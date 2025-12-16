Trump sorgt mit Kommentar zu totem Rob Reiner für Kritik

US-Präsident Trump hat Spekulationen angeheizt, der Tod des Regisseurs Reiner hänge mit dessen kritischer Einstellung zum Präsidenten zusammen. Das sorgt für Kritik.

Für seinen Kommentar zum Tod von US-Regisseur Rob Reiner hat US-Präsident Donald Trump Kritik geerntet. Quelle: AP

Reiner sei Berichten zufolge gestorben, weil er Wut ausgelöst habe mit seiner Aufregung über den US-Präsidenten, schrieb Trump bei seinem Online-Sprachrohr Truth Social. "Er war bekannt dafür, dass er die Menschen verrückt gemacht hat mit seiner rasenden Besessenheit mit Präsident Donald J. Trump."

Der "offensichtliche Verfolgungswahn" des Regisseurs habe "neue Höhen erreicht, als die Trump-Regierung alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf" und ein "Goldenes Zeitalter" für Amerika eingeleitet habe. "Mögen Rob und Michele in Frieden ruhen!", schloss Trump seinen Post.

Der Schauspieler und Regisseur Rob Reiner ist mit 78 Jahren tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden, ebenso wie seine Frau Michele. Bekannt wurde er mit Filmen wie "Harry und Sally". 15.12.2025 | 1:12 min

Kritik an Trump aus den eigenen Reihen

Die Äußerung erntete Kritik von vielen Seiten - auch aus den eigenen Parteireihen. "Egal wie man zu Rob Reiner stand, das ist ein unangebrachter und respektloser Diskurs über einen Mann, der gerade brutal ermordet wurde", schrieb der republikanische US-Kongressabgeordnete Thomas Massie bei der Online-Plattform X.

Die ebenfalls republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene kommentierte: "Das ist eine Familientragödie, es geht nicht um Politik oder politische Feinde."

Sohn steht unter Mordverdacht

Reiner und seine Ehefrau waren am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Ihr Sohn steht unter Mordverdacht. Reiner war mit Filmen wie "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers", "Harry und Sally", "Misery", "Die Braut des Prinzen" und "Eine Frage der Ehre" weltberühmt geworden.

Auch als liberaler Aktivist engagierte er sich - und hatte US-Präsident Trump bei zahlreichen Themen immer wieder scharf kritisiert.

