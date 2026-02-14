Kiel: Brand in Wohnung über Einkaufszentrum

In Kiel hat es in einer Wohnung über einem Einkaufszentrum gebrannt. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Ob Menschen zu Schaden kamen, war zunächst unklar.

Der Bereich der Einsatzstelle in Kiel wurde umfangreich abgesperrt. (Symbolbild) Quelle: dpa

In einer Wohnung über dem Einkaufszentrum Sophienhof in der Kieler Innenstadt ist am Abend ein Brand ausgebrochen. Er konnte zwischenzeitlich gelöscht werden, teilte die Feuerwehr mit.

Einem dpa-Reporter zufolge brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Ein Nachbar hatte Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Aus einem Fenster seien Flammen geschlagen. Angaben zu Verletzten gab es bisher nicht.

Gebäude evakuiert

Das Gebäude, in dem sich auch das Einkaufszentrum befindet, wurde evakuiert. "Weiterhin befinden wir uns mit Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz für Folgearbeiten", hieß es.

Zuvor hatte die Feuerwehr mitgeteilt, es würden mehrere Menschen im betroffenen Gebäude vermisst.

Einschränkungen im Bereich der Einsatzstelle

Der Bereich der Einsatzstelle wurde umfangreich abgesperrt. Es kommt zu Einschränkungen im Bereich des Sophienblattes und des Hauptbahnhofs, vor allem im städtischen Busverkehr, wie es hieß. Es gab viele Schaulustige.

Das Einkaufszentrum neben dem Hauptbahnhof und nahe der Fußgängerzone ist Teil eines großen Gebäudekomplexes, zu dem auch Passagen, Büros und Wohnungen gehören.

Quelle: dpa