Hamburgs Miniatur Wunderland wird 25: Tüfteln, Pannen, Rekorde

Laut Umfragen beliebter bei Touristen als der Kölner Dom: das Miniatur Wunderland in Hamburg. Die Erlebniswelt wird 25 - wie das Projekt der Zwillingsbrüder Braun ganz groß wurde.

In Hamburg feiert das Miniatur Wunderland sein 25-jähriges Jubiläum. Inzwischen erstreckt sich die Modelleisenbahn-Anlage auf rund 1.600 Quadratmeter und umfasst mehr als 1.200 Modellzüge. 16.08.2026 | 0:23 min

Wenn Gerrit Braun an den 16. August 2001 denkt, muss er schmunzeln. Obwohl der Tag bereits 25 Jahre zurückliegt, weiß der 58-Jährige noch genau, wie stressig die letzten Minuten vor der großen Eröffnung des Miniatur Wunderlandes in Hamburg waren.

Ich habe bis zwei Minuten vor der offiziellen Eröffnung mit dem damaligen Hamburger Bürgermeister Ortwin Runde noch unter der Anlage gelegen, weil etwas nicht funktioniert hat. „ Gerrit Braun

Die Brüder Gerrit (l.) und Frederik Braun brachten 2001 das Miniatur Wunderland an den Start. Die Idee kam Frederik Braun im Urlaub. Quelle: dpa

Geklappt hat es dann doch und die Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun konnten zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Sebastian Drechsler im Sommer 2001 nach fast einjähriger Bauzeit eine Eisenbahnerlebniswelt in der Speicherstadt an der Elbe eröffnen. Sie sollte 2015 als die größte Modelleisenbahnanlage der Welt anerkannt werden. Frederik Braun hatte bei einem Urlaub in Zürich die Idee zu der Rekordanlage.

Miniatur Wunderland in Hamburg: Mehr als 27 Millionen Besucher seit 2001

Gestartet war das Team mit einer Anlage auf rund 300 Quadratmetern - heute sind es etwa 1.700. Mehr als 27 Millionen Menschen waren seit der Eröffnung schon da. Das bedeutet auch: oft lange Schlangen und lange im Voraus ausverkaufte Zeitslots. Tickets kosten zwischen 10 und 22 Euro. Dennoch: Sechsmal wählten ausländische Touristen das Wunderland bereits zur beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeit - noch vor dem Kölner Dom und Schloss Neuschwanstein.

Rekord für das Hamburger Miniatur Wunderland, Europas führende Touristenattraktion: Noch nie wurde ein so großer Bauabschnitt wie das "Südamerika"-Projekt außerhalb gefertigt - und auch noch über den Atlantik verschifft. 14.05.2026

Bis dahin aber mussten die Brüder auch einige Rückschläge einstecken: Falscher Leim, rostende Gleise. Manches musste zweimal gebaut werden. Der Nebeneffekt: Die Geschwister sind längst Experten für jedes noch so kleine Relais, jedes Computerprogramm, jede Fahrzeugsteuerung und jedes Material in der Anlage. Und auch heute noch tüfteln und planen die beiden intensiv für die gigantische Modelleisenbahnanlage.

Von Knuffingen in den Regenwald

Knuffingen hieß die erste Welt des Miniatur Wunderlandes. "Viele Teile von damals funktionieren noch heute", sagt Gerrit Braun nicht ohne Stolz. "Das Auto Nr. 1 - ein Lastwagen einer Schokoladenmarke, die jedes Kind kennt - habe ich unter Denkmalschutz gestellt." Noch immer fährt der lilafarbene Lkw durch Knuffingen. "Mehr als 24.224 echte Kilometer hat das kleine Modell bereits zurückgelegt."

Blick auf Knuffingen bei nächtlicher Beleuchtung. Quelle: dpa

Während in Knuffingen noch vieles beim Alten ist, ist die Anlage drumherum seitdem enorm gewachsen - und moderner geworden.

Die Autos von heute sind alle reine Handarbeit. „ Gerrit Braun

Perfektion ist den beiden Brüdern wichtig. Sie wollen das echte Leben abbilden und da sollte alles richtig sein.

Unter den 1,6 Millionen Besuchern im Jahr ist sicher ein Experte dabei, der uns auf unsere Fehler hinweist. Und das ändern wir dann auch. „ Gerrit Braun

11.080 Autos und Fahrzeuge gibt es in den mehr als einem Dutzend "MiWuLa"-Welten - und "nur" 1.231 Züge. "Die Modelleisenbahnen sind eher Kulisse", sagt Braun dazu. Das ist auch eines der Erfolgsrezepte. Die Erlebniswelt bietet mehr als kleine Züge in typisch deutschen Miniatur-Landschaften und erreicht damit Leute, die sich sonst nicht für Modelleisenbahnen interessieren.

In der größten Modelleisenbahnanlage der Welt in Hamburg fährt jetzt ein Sonderzug der Rock-Legende Udo Lindenberg. Der Musiker und Hamburger Ehrenbürger schickte ihn persönlich aufs Gleis. 25.03.2026 | 0:31 min

Stattdessen ist das Miniatur Wunderland ein riesiges Wimmelbild auf mehreren Etagen mit internationalen Sehenswürdigkeiten, lustigen Szenen, dramatischen Unfällen und vielem mehr. Der Fachmann erkennt dabei sofort die präzise Arbeit dahinter. "Die Anlage ist optisch wie technisch 1a", sagt Jürgen Wiethäuper, Vorsitzender des Modellbahnverbandes in Deutschland.

Ob Rom, Venedig, der Flughafen, Monaco, Atlantis, Area 51 oder Schweden - die Welten sind meist nur durch ein Geländer vom Publikum getrennt. Das führt aber auch zu Schwund, gibt Braun zu. Und: So manche Spedition habe schon einen Laster mit ihrer Werbung auf die Anlage gemogelt.

Themenlandschaft "Monaco" mit Formel 1-Rennstrecke fasziniert nicht nur die jungen Besucher. Quelle: dpa

120 Modellbauer arbeiten an der Anlage

Aus dem kleinen 40-köpfigen Team um den renommierten Modellbau-Chef Gerhard Dauscher ist ein Team aus 120 Modellbauerinnen und -bauern geworden. Sie tüfteln, modellieren, modernisieren und reparieren Tag für Tag an den verschiedenen Abschnitten. Insgesamt beschäftigen die Braun-Brüder im Wunderland etwa 450 Menschen.

Schwarze Zahlen hat das "MiWuLa" bereits nach etwa zwei Jahren geschrieben. "Der Großteil unserer Gewinne wird reinvestiert in die Anlage. Und wir haben mittlerweile einen Sechs-Millionen-Euro-Nottopf", erklären die Brüder.

Aktuell entstehen der Regenwald, die Atacama-Wüste und die Karibik - wie immer mit Tag-und-Nacht-Schaltung und im laufenden Betrieb, sodass jeder den Machern zugucken kann.

Quelle: dpa