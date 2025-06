Das hat auch Victoria so erlebt. Sie trägt Afrohaare und meidet traditionelle Friseursalons. Ihrer Erfahrung nach wissen die nicht, wie sie mit ihrem Haar umgehen müssen. Sie lässt sich stattdessen regelmäßig in einem Afro-Barbershop frisieren.

Afrohaar braucht viel Feuchtigkeit. Bei Afrohaar wird weniger Fett, also Sebum, von der Kopfhaut her produziert. Afrohaare haben einen geringeren Wasseranteil. Dementsprechend müssen wir die Haare seltener waschen. Wir müssen viele Produkte anwenden, die wir in das Haar auftragen, die tatsächlich im Haar drinbleiben.

Für Vielfalt in der Friseurausbildung

Afrohaare spielten in der traditionellen Friseurausbildung hierzulande bislang keine Rolle. Mittlerweile leben jedoch mehr als eine Million potenzielle Afrohaarträger in Deutschland

Wir haben Menschen mit Afrohaaren in Deutschland und die haben genauso das Bedürfnis, ihre Haare pflegen und schneiden zu lassen, wie alle anderen Menschen auch. Aktuell gibt es leider wenig bis kaum Möglichkeiten, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und deshalb ist es wichtig, dass auch Friseure das abbilden.

Schulungen zum Umgang mit Afrohaaren

Am Landesfachtag Körperpflege in Schleswig-Holstein konnte sie im November 2024 erstmals eine Fortbildung für Berufsschullehrende geben. Nur wenige Monate später wird nun an dem Berufsbildungszentrum Norderstedt Afrohaarkunde in kleinen Lehreinheiten unterrichtet. Es brauche mehr Vielfalt in der Friseurausbildung, findet auch Franziska Pöhling, Lehrkraft an der Berufsschule.