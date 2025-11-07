Pro-palästinesiche Demonstration:Aktivisten demonstrieren im ZDF-Hauptstadtstudio
von Klaus Brodbeck
Etwa zwölf pro-palästinensischen Aktivisten haben am Freitag im ZDF-Hauptstadtstudio demonstriert. Sie lehnten ein Gesprächsangebot des ZDF ab.
Eine Gruppe von etwa zwölf pro-palästinensischen Aktivisten demonstrierte am Freitagvormittag über eine Stunde lang im Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin-Mitte. Dieser Bereich kann über einen öffentlichen Zugang erreicht werden.
Meldungen, das ZDF-Hauptstadtstudio sei "besetzt" oder gar "gestürmt" worden, sind falsch.
Die Demonstrierenden skandierten Parolen, die sich gegen Israel - insbesondere das Vorgehen israelischer Streitkräfte in Gaza - und gegen die Berichterstattung zum Nahost-Konflikt mehrerer deutscher Medien richteten.
Gesprächsangebote wurden abgelehnt
Das wiederholt gemachte Angebot der Redaktion, ihr Anliegen zu diskutieren, lehnten die Demonstrierenden kategorisch ab und erklärten, sie seien hier, "um zu stören".
Sie verlangten, das ZDF solle von ihnen aufgestellte "Forderungen" veröffentlichen, was das ZDF ablehnte.
Die Demonstration verlief friedlich. Da aber ein Gespräch mit den Demonstrierenden nicht möglich war, wurden diese von Polizeikräften aus dem Gebäude begleitet. Die Personen setzten ihre Demonstration vor dem Gebäude fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.