Aktivisten demonstrieren im ZDF-Hauptstadtstudio

Etwa zwölf pro-palästinensischen Aktivisten haben am Freitag im ZDF-Hauptstadtstudio demonstriert. Sie lehnten ein Gesprächsangebot des ZDF ab.

ZDF-Hauptstadtstudio im Zollernhof (Archivfoto) Quelle: imago

Eine Gruppe von etwa zwölf pro-palästinensischen Aktivisten demonstrierte am Freitagvormittag über eine Stunde lang im Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin-Mitte. Dieser Bereich kann über einen öffentlichen Zugang erreicht werden.

Meldungen, das ZDF-Hauptstadtstudio sei "besetzt" oder gar "gestürmt" worden, sind falsch.

Die Demonstrierenden skandierten Parolen, die sich gegen Israel - insbesondere das Vorgehen israelischer Streitkräfte in Gaza - und gegen die Berichterstattung zum Nahost-Konflikt mehrerer deutscher Medien richteten.

Gesprächsangebote wurden abgelehnt

Das wiederholt gemachte Angebot der Redaktion, ihr Anliegen zu diskutieren, lehnten die Demonstrierenden kategorisch ab und erklärten, sie seien hier, "um zu stören".

Sie verlangten, das ZDF solle von ihnen aufgestellte "Forderungen" veröffentlichen, was das ZDF ablehnte.