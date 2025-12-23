  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen soll kommen

Gesetzesentwurf in Planung:Verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen soll kommen

|

Bislang ist eine Videoüberwachung in deutschen Schlachthöfen freiwillig. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer will das ändern und plant einen entsprechenden Gesetzesentwurf.

schweine zum abhaengen im schlachthof - symbolfoto

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer will einen Gesetzentwurf zur Videoüberwachung in Schlachthöfen einbringen.

Quelle: dpa

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer plant die Einführung einer verpflichtenden Videoüberwachung in Schlachthöfen.

Der CSU-Politiker sagte der "Rheinischen Post":

Ab einer bestimmten Größe wird es eine verpflichtende Videoüberwachung geben. Kleinere Schlachtstätten werden ausgenommen.

Alois Rainer, Bundeslandwirtschaftsminister

Bislang sei das freiwillig. Er sehe das als Qualitätsmerkmal für die Schlachtbetriebe, sagte Rainer. "Und wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, dann hilft das auch den Veterinärbehörden vor Ort."

Die Schweinepest breitet sich aus

Wenn die Schweinepest ausbricht bedeutet dies für Bauern ein Desaster. Schlachthöfe wollen selbst gesunde Tiere aus betroffenen Zonen nicht haben, Ställe platzen aus allen Nähten.

13.08.2024 | 1:31 min

Große Koalition will gegen Welpenhandel vorgehen

Zeitnah werde er daher einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Videoüberwachung in Schlachthöfen einbringen. "Die Ampel-Regierung ist daran gescheitert. Wir machen das jetzt", sagte der Minister. Zugleich kündigte Rainer an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorgehen zu wollen.

"Wir müssen da ran, das geht so nicht. Es ist ein Skandal, dass die Tiere viel zu jung von ihren Müttern weggerissen werden", sagte er.

15.06.2025, Baden-Württemberg, Donaueschingen: Wolken ziehen über ein Weizenfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Landwirte testen neue Getreidesorten, die weniger anfällig sind für Krankheiten. Die Wissenschaft kann mittels einer Genschere die Pflanze resistenter machen. Das ist umstritten.

04.08.2025 | 2:54 min

Özdemirs Idee lehnt Rainer ab

Das von seinem Amtsvorgänger Cem Özdemir (Grüne) vorgeschlagene Verbot von ungesunden Lebensmitteln lehnt der Minister ab, der selbst Metzgermeister ist. Er sei kein Freund solcher Verbote.

"Bei Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten haben wir eine freiwillige Reduktionsstrategie mit der Lebensmittelwirtschaft vereinbart, die wirkt", sagte Rainer. Er lehnt auch die derzeit diskutierte Zuckersteuer ab. Mit einer "modernen Aufklärungskampagne" könne man mehr erreichen als mit Verboten.

Quelle: dpa, epd
Über dieses Thema berichtete die ZDF heute Xpress am 23.12.2025 ab 05:30 Uhr.
Thema
Alois Rainer

Mehr zur Landwirtschaft

  1. Archiv: Landwirte mit Traktoren demonstrieren

    Mehr Schutz für Landwirtschaft:So will die EU das Mercosur-Abkommen retten

    mit Video0:32
  2. Terra X - Die Wissens-Kolumne: Lars Dittrich
    Kolumne

    Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:Die Zukunft der Landwirtschaft liegt in ihrer Vergangenheit

    von Lars Dittrich
    mit Video29:35
  3. Biosiegel auf einer Banane

    Ökologische Landwirtschaft:Bio-Lebensmittel gefragt wie nie

    mit Video43:31
  4. 08.04.2025, Sachsen-Anhalt, Sülzetal: Legehennen auf einer Wiese vom "Geflügelhof Braune".

    Statistik für das Jahr 2024 :Deutsche essen so viel Geflügel und Eier wie nie

    mit Video2:36