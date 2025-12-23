Update am Morgen: Politische Weihnachtspause ohne Entspannung

Guten Morgen,

als sich Anfang vergangener Woche hochrangige Staats- und Regierungsvertreter in Berlin zu Ukraine-Verhandlungen trafen, war die Aufregung in der Hauptstadt förmlich greifbar. Fast im Minutentakt fuhren Fahrzeugkolonnen durch die Straßen in Richtung Kanzleramt, einzelne U-Bahnhöfe waren gesperrt und ein spezieller Sicherheitsbereich erstreckte sich über Teile des Regierungsviertels.

Eine Woche später könnte das Bild kaum unterschiedlicher sein. Die Terminlisten der Ministerien sind leer, ebenso wie viele Gänge im Bundestag. Auch die Akkreditierungsstelle des Parlaments, die die Zugänge für Journalisten organisiert, bleibt die kommenden Tage geschlossen.

Im politischen Berlin kehrt vorweihnachtliche Ruhe ein. Ein paar Tage Pause für den Hauptstadt-Betrieb. Obwohl von Entspannung eher weniger die Rede sein kann. Denn die Liste der Themen, die der Bundesregierung auch über die Feiertage Kopfzerbrechen bereiten dürfte, bleibt lang.

Hoffnungen, dass es bei den Ukraine-Verhandlungen noch vor Weihnachten entscheidende Durchbrüche geben könnte, scheinen sich nicht zu erfüllen. Zu den Gesprächen in Miami vom Wochenende kommentierte ein Sprecher der Bundesregierung danach lediglich, es sei ein "weiterer Schritt der derzeit intensiven Diplomatie, und diesem Schritt müssen weitere folgen".

Und auch innenpolitisch werfen die großen Diskussionen des kommenden Jahres bereits ihre Schatten voraus. Von drohenden Löchern im Bundeshaushalt bis hin zu anstehenden Reformen des Pflege- und Rentensystems, bei denen Einigungen noch in weiter Ferne scheinen.

Vielleicht bringen die etwas ruhigeren Tage neuen Schwung und neue Kraft.

Jan Henrich, ZDFheute-Hauptstadtkorrespondent

Was heute noch wichtig ist

23.12.2025 | 0:48 min

UN-Sicherheitsrat berät zu Venezuela-USA-Spannungen: Der UN-Sicherheitsrat will heute über die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela beraten. Das hatte die venezolanische Regierung gefordert, nachdem die USA zuletzt einen weiteren Öltanker in internationalen Gewässern beschlagnahmt hatten.

China verhängt Sonderzölle: Auf einige aus der EU importierte Milchprodukte wie Camembert oder Roquefort verhängt China ab Dienstag Sonderzölle. Bisherige Importe sollen der heimischen Industrie geschadet haben. Die EU-Kommission kritisiert das Vorhaben.

Prozess gegen mutmaßliche Reichsbürger: Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main wird der Prozess gegen die mutmaßliche Reichsbürger-Gruppe um Prinz Reuß fortgesetzt. Die Bundesanwaltschaft wirft neun Angeklagten unter anderem vor, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein.

Ausführlich informiert: das Kulturjahr 2025

Von viralen TikTok-Hits über die Kulturhauptstadt Chemnitz bis hin zum Louvre-Diebstahl: 2025 klingt aus - ein Blick zurück auf ein bewegtes Kulturjahr.

22.12.2025 | 9:31 min

Gesagt

Ganz wichtig: Machen wir uns klar, wir sind nicht hilflose, passive Opfer. Wir können etwas tun. „ Jürgen Margraf, Psychologe Ruhr-Universität Bochum

2025 war ein Nachrichtenjahr mit vielen Krisen und Konflikten. Und die Zahl derer, die versuchen, "bad news" auszublenden, wächst. ZDF-Korrespondentin Christiane Hübscher hat sich diesen Trend angeschaut und Antworten auf die Frage gefunden, was man tun kann.

21.12.2025 | 3:15 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.12.2025 | 2:33 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag bleibt es vor allem in der Mitte trüb. Dabei kann es in den östlichen Mittelgebirgen auch etwas Sprühregen oder Schneegriesel geben. Im Norden und im Süden zeigt sich regional die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 7 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.