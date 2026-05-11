Update am Abend: Zolldeal, G7 für Ukraine und neues Abwehrzentrum

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das EU-Parlament hat zur Absicherung der Wirtschaft die Umsetzung der Vereinbarung zu Zöllen mit den USA beschlossen, die G7-Staaten wollen den Druck auf Russland erhöhen, um die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen. Und: Deutschland hat jetzt ein Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen - der Tag.

EU-Parlament beschließt Umsetzung von US-Zolldeal

Das ist passiert: Das Europaparlament hat die Umsetzung des Zollabkommens mit den USA gebilligt. Die Abgeordneten stimmten dafür, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und den Marktzugang für Agrarprodukte und Meeresfrüchte aus den USA zu erleichtern.

Das Europaparlament hat die Umsetzung des Zollabkommens mit den USA gebilligt. Die Abgeordneten stimmten dafür, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und den Marktzugang für Agrarprodukte und Meeresfrüchte aus den USA zu erleichtern. Das ist der Hintergrund: Die EU-Kommission hatte sich im vergangenen Sommer auf den Zolldeal eingelassen, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden. Nun soll ein Sicherheitsnetz dafür sorgen, dass die US-Vorteile nur dann gelten, wenn auch die USA ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig umsetzen.

G7-Staaten wollen Druck auf Russland erhöhen

Das ist passiert: Die G7-Staaten haben bei ihrem Gipfel in Frankreich verschärfte Sanktionen gegen Russland angekündigt. US-Präsident Donald Trump forderte Russlands Präsident Wladimir Putin auf, Verhandlungen für ein Ende des Krieges aufzunehmen. Zuvor hatte Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen.

Die G7-Staaten haben bei ihrem Gipfel in Frankreich verschärfte Sanktionen gegen Russland angekündigt. US-Präsident Donald Trump forderte Russlands Präsident Wladimir Putin auf, Verhandlungen für ein Ende des Krieges aufzunehmen. Zuvor hatte Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das ist der Hintergrund: Die USA sind bisher alleiniger Vermittler zwischen der Ukraine und Russland. Die Bemühungen Trumps und seiner Regierung um ein Ende des Krieges brachten bislang allerdings keine greifbaren Ergebnisse. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen sie nun wieder in Gang bringen. Im Fall neuer Verhandlungen wollen die Europäer mit am Tisch sitzen.

Die USA sind bisher alleiniger Vermittler zwischen der Ukraine und Russland. Die Bemühungen Trumps und seiner Regierung um ein Ende des Krieges brachten bislang allerdings keine greifbaren Ergebnisse. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen sie nun wieder in Gang bringen. Im Fall neuer Verhandlungen wollen die Europäer mit am Tisch sitzen. Das sagt ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann: "Die G7 sind sich einig, dass der Druck auf Russland erhöht werden muss. Donald Trump macht dabei mit. (...) Nun also ganz klar Einigkeit, eine völlig neue Tonalität - so heißt es aus deutschen Regierungskreisen."

heute in Deutschland, 16.06.2026, 14:00 Uhr 16.06.2026 | 2:00 min

Neues Zentrum gegen hybride Bedrohungen

Das ist passiert: Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat ein Gemeinsames Zentrum von Bund und Ländern zur Abwehr hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) eröffnet. Dort sollen Beamte aus Polizeibehörden, den Nachrichtendiensten und weiteren Behörden regelmäßig Erkenntnisse austauschen.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat ein Gemeinsames Zentrum von Bund und Ländern zur Abwehr hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) eröffnet. Dort sollen Beamte aus Polizeibehörden, den Nachrichtendiensten und weiteren Behörden regelmäßig Erkenntnisse austauschen. Das ist der Hintergrund: Unter hybrider Kriegsführung versteht man eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln. Das neue Zentrum soll Attacken dieser Art erkennen und unter Umständen Gegenmaßnahmen einleiten.

Unter hybrider Kriegsführung versteht man eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln. Das neue Zentrum soll Attacken dieser Art erkennen und unter Umständen Gegenmaßnahmen einleiten. Das sagt der Innenminister: "Deutschland befindet sich nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel einer hybriden Kriegsführung." Bei dem Abwehrzentrum gehe es darum, "Behörden miteinander zu vernetzen, um erfolgreicher zu arbeiten".

heute in Deutschland, 16.06.2026, 14:00 Uhr 16.06.2026 | 1:51 min

Fußball-WM 2026

Frankreichs Nationaltrainer steht bei seinem letzten Turnier im Fokus. Sorgen macht ihm vor dem Auftakt weniger die WM-Pleite gegen Senegal vor 24 Jahren als der Reisestress.

Spanien, Niederlande, Schweiz, Türkei und Belgien erreichten bei der EM 2024 alle die K.o.-Phase. Zum WM-Start ließen alle fünf Nationen Punkte liegen. Was sind die Gründe?

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Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Das Ergebnis einer Sozialstudie zeigt: Kinder und Jugendliche hierzulande sind selbstbewusst. Der Großteil sage von sich, gute Eigenschaften zu besitzen.

ZDFheute Xpress, 16.06.2026, 15:35 Uhr 16.06.2026 | 0:22 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Eine Ente im mexikanischen Nationaltrikot ist bei dieser Fußball-WM in Mexiko zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Der neue WM-Star, der die Fans verzaubert, heißt "Merlin".

ZDFheute, 16.06.2026, 10:49 Uhr 16.06.2026 | 0:30 min

Grafik des Tages

Rund 335 Euro im Monat geben Haushalte in Deutschland im Durchschnitt für Nahrungsmittel aus, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Zusätzlich zu den Nahrungsmitteln geben private Haushalte rund 75 Euro pro Monat für Getränke aus.

Zahl des Tages

Selbst scannen oder lieber an die Kasse mit Personal? Die Mehrheit in Deutschland hat eine klare Präferenz: Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar bevorzugen 67 Prozent klassische Kassen, 33 Prozent nutzen lieber Selbstbedienungskassen. Die Gründe gibt's bei ZDFheute auf Instagram.

Streaming-Tipp für den Abend

Ein Blick ins Frankfurter Bahnhofsviertel - eine der verrufensten Gegenden Europas. Bekannt für Drogen und Prostitution, aber auch für seine Vielfalt. "Frankfurt Bahnhofsviertel", fünf Folgen je 15 Minuten.

12.06.2026 | 15:32 min

Rezept des Tages: Spareribs in Barbecue-Sauce

Volle Kanne, 16.06.2026, 09:05 Uhr 16.06.2026 | 6:44 min

Armin Roßmeier widmet sich einem Klassiker der Fleischrezepte: Spareribs. Diese werden vor dem Garen mit einer selbst gemachten Barbecue-Sauce bestrichen. Dazu gibt es einen Mais-Bohnensalat. Das Rezept gibt's hier.

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