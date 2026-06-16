WM 2026: Warum viele europäische Nationen schwächeln

Spanien, Niederlande, Schweiz, Türkei und Belgien erreichten bei der EM 2024 alle die K.o.-Phase. Zum WM-Start ließen alle fünf Nationen Punkte liegen. Was sind die Gründe?

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team. 15.06.2026 | 7:27 min

Von den europäischen Favoriten ist nur Deutschland mit dem 7:1 gegen Curacao wirklich gut in die WM gestartet. Andere Nationen aus Europa sorgten derweil für Enttäuschungen zum Auftakt.

Die Niederlande und Belgien spielten in ausgeglichenen Duellen gegen Japan und Ägypten unentschieden, Schweiz und Spanien patzten als große Favoriten gegen Katar und WM-Neuling Kap Verde. Die Türkei verlor ihr Auftaktspiel gegen Australien gar mit 0:2. Die Spiele der europäischen Länder weisen einige Gemeinsamkeiten auf.

Viel Ballbesitz und fehlende Effizienz bei Europäern

Alle fünf Nationen aus Europa hatten mehr Ballbesitz und Großchancen, um ihr erstes Spiel zu gewinnen, waren vor dem Tor aber nicht effizient genug. Schweiz, Türkei und Spanien waren massiv überlegen und hielten den Ball zu rund 70 Prozent in den eigenen Reihen.

Europameister Spanien und Geheimfavorit Türkei hatten gar mehr Torschüsse als Deutschland gegen Curacao und blieben bei ihren jeweiligen Spielen trotzdem torlos. Sie kontrollierten zwar das Spiel, aber klare Durchbrüche fehlten. Gut eingestellte und tiefstehende Defensivreihen ließen den europäischen Ballbesitzfußball bei der WM bisher oft statisch wirken.

Torschuss-Rekord auf der einen, gnadenlose Chancenverwertung auf der anderen Seite: Die Partie Australien gegen die Türkei bringt die nächste WM-Überraschung. 14.06.2026 | 7:12 min

Aufstrebende Nationen außerhalb Europas

Die Duelle von Belgien und den Niederlanden verdeutlichen, dass einige Länder außerhalb Europas in den letzten Jahren einen Sprung nach vorn gemacht haben. Japan besiegte schon bei der WM 2022 Deutschland und Spanien und gilt bei diesem Turnier als einer der Geheimfavoriten. Nakamura und Kamada sorgten zweimal für den Ausgleich und bewiesen mentale Stärke.

Ägypten hat mit einer kompakten Defensive und geschicktem Umschaltspiel die Belgier lange geärgert. Die Nordafrikaner verfügen über viel individuelle Qualität. Mittelfeldmann Emam Ashour hat mit seinem Treffer gezeigt, dass nicht nur die Stars Marmoush und Salah Torgefahr ausstrahlen. Die Chancen für den ersten Sieg der Geschichte bei einem WM-Spiel stehen für die Ägypter bei diesem Turnier gut.

Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai". 15.06.2026 | 9:01 min

Angeschlagene Schlüsselspieler in Offensive fehlen

Dazu passt, dass man den europäischen Teams das Fehlen wichtiger Schlüsselspieler angemerkt hat. Spanien fehlte die Durchschlagskraft auch, weil das gefürchtete Flügelduo Nico Williams und Lamine Yamal - nach Oberschenkelverletzungen noch angeschlagen - erst spät eingewechselt wurden.

Die Türkei ließ ihren Star Kenan Yildiz eine Halbzeit draußen und dem belgischen Offensivspiel merkte man das Fehlen von Sturmtank Romelu Lukaku an. Als beide eingewechselt wurden, kurbelten sie das Angriffsspiel ihrer Teams deutlich an. Lukaku provozierte gar nur 23 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Eigentor der Ägypter zum 1:1-Ausgleich.

Belgien hat einen Fehlstart in die Fußball-WM noch abwenden können. Gegen Ägypten kamen die "Roten Teufel" nach Pausenrückstand noch zu einem 1:1. 15.06.2026 | 7:54 min

Unbekannte Torhüter wachsen über sich hinaus

Einen großen Anteil an der miserablen Chancenverwertung von Spanien und der Türkei hatten international kaum bekannte gegnerische Torhüter. Kap Verdes 40-jähriger Schlussmann Vozinha spielt in der zweiten portugiesischen Liga und wurde mit seinen sieben Paraden gegen Spanien zum Helden. Nach dem Spiel kamen ihm beim Interview die Tränen und auf Instagram weit über fünf Millionen neue Follower dazu.

Im australischen Tor wuchs der 22-jährige Patrick Beach über sich hinaus. Kurz vor der WM überraschend zur Nummer 1 geworden, zahlte er mit acht Paraden das Vertrauen des Trainers zurück. Für Beach, der noch in der heimischen Liga bei Melbourne City FC spielt, war es erst das dritte Länderspiel seiner Karriere.

XXL-WM mit vielen Unentschieden

Die vergrößerte WM mit 48 Teams sorgte bisher für einige Überraschungen und generell für viele Remis. In der Nacht von Montag auf Dienstag endeten alle vier Spiele unentschieden, das gab es in der WM-Geschichte bisher nur einmal vor 68 Jahren. Kleinere Fußballnationen sind motiviert und können Favoriten ärgern.

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