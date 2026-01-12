Update am Abend: Wildes Wetter und warme Worte

Guten Abend,

ein 40 Jahre alter Mann wurde heute tragisches Opfer seiner eigenen Kühnheit. In einem Teich bei Wismar stieg er ins Wasser, um Eisbaden zu gehen. Offenbar hatte er sogar eine Kamera aufgebaut, um sich dabei zu filmen. Ein Zeuge beobachtete, wie er erst ein Loch ins Eis schlug und dann hineinstieg - nur tauchte der Mann nicht wieder auf. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Der Eisbader konnte nur tot geborgen werden. Es ist ein tragischer Höhepunkt einer Frostperiode, die landesweit für Chaos sorgte:

Auf den Straßen und Schienen sorgten Kälte und Nässe für glatte Bedingungen und Verzögerungen. Im Osterzgebirge entgleiste eine Regionalbahn, in einigen Bundesländern fiel der Unterricht aus. Noch immer ist Vorsicht geboten. Die gute Nachricht: Das schlimmste Glatteis ist vorüber, denn von Westen kommt mildere Luft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass sich die Glatteis-Situation im Laufe des Dienstags entspannt.

ZDF-Reporter Stefan Kelch über schöne und unschöne Seiten des Winterwetters:

12.01.2026 | 2:15 min

Warme Worte in Indien

Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. 1,426 Milliarden Menschen leben hier - mehr als dreimal so viele wie in der gesamten Europäischen Union und etwa 17 Mal mehr als in Deutschland. Schaut man auf die Wirtschaftskraft, zeigt sich ein anderes Bild: Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands liegt knapp 20 Prozent über dem von Indien, die Wirtschaftskraft pro Kopf liegt hierzulande gar um das 20-Fache höher. Kurz: Deutschland und Indien sind ungleiche Partner.

Kanzler Merz sieht in dem kulturreichen Land einen "Wunschpartner", mit dem man enger kooperieren wolle, vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Rüstung. Beim Antrittsbesuch von Merz bei Ministerpräsident Modi in Ahmedabad wurden insgesamt 27 Vereinbarungen unterzeichnet. Das nächste Ziel: das lange geplante Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU zum Abschluss bringen.

ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese analysiert, was die Merz-Reise nach Indien bedeutet:

11.01.2026 | 1:58 min

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Nach russischen Luftangriffen in Odessa sind dort rund 35.000 Haushalte ohne Strom. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben russische Ölplattformen angegriffen. Drei Standorte im Kaspischen Meer seien betroffen:

12.01.2026 | 0:19 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Im Livestream

Die USA erwägen laut Trump "sehr starke Optionen" für ein Eingreifen in Iran - das Land ist nach eigenen Angaben "bereit zu Gesprächen". Worüber verhandelt werden könnte und warum es so schwer ist, an verlässliche Informationen aus dem Land zu kommen. Damit beschäftigt sich ZDFheute live um 19:30 Uhr.

Nachrichten : ZDFheute live ZDFheute live berichtet bei wichtigen Nachrichtenlagen von vor Ort, diskutiert aktuelle Themen und beantwortet deine Fragen und Kommentare.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Als erste Schule in Deutschland trägt das Berliner Hans-Carossa-Gymnasium künftig den Namen der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (1921-2025). Wie die nach der Verstorbenen benannte Stiftung mitteilte, hat die Schulkonferenz des Gymnasiums einstimmig die Umbenennung in Margot-Friedländer-Gymnasium beschlossen.

Zahl des Tages

Gold ist auf ein Rekordhoch gestiegen: Der Preis für eine Feinunze erreichte mehr als 4.600 US-Dollar.

12.01.2026 | 0:27 min

Sportlich in den Abend

Der FC Bayern hat beim 8:1 gegen Wolfsburg wieder einmal seine Ausnahmestellung demonstriert, die Münchner marschieren auf einen neuen Tor-Rekord in der Bundesliga zu. Großen Anteil daran hat ein Duo, das schon jetzt mit zwei echten Legenden verglichen wird: Luiz Díaz und Michael Olise lassen Erinnerungen an Franck Ribéry und Arjen Robben wach werden. Autor Maik Rosner blickt auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Flügelstürmer-Pärchen:

Streaming-Tipps für den Feierabend

Schon zu spät für einen Ausblick aufs neue Jahr? Lutz van der Horst und Fabian Köster sehen das anders: "Probleme, die wir auch 2026 nicht lösen werden" - ein heute show spezial. Worauf müssen wir uns 2026 einstellen? Wird alles noch viel schlimmer oder wird es das geilste Jahr aller Zeiten? (30 Minuten, vom 09.01.2026)

09.01.2026 | 29:33 min

Lange galt Hysterie als medizinische Diagnose und "Frauenkrankheit". Psychologe Leon Windscheid zeigt, wie solche Denkmuster teilweise bis heute nachwirken: "Diagnose Frau - Hysterie über die Jahrhunderte". (16 Minuten)

12.01.2026 | 15:45 min

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team