Update am Morgen: Warkens Mammutaufgabe - Reform gegen Widerstand

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

die Frau, die derzeit vielleicht den undankbarsten Job der Republik hat, hält heute eine "Keynote". Bei der "Digital Health". Das sind moderne Begriffe für eine Rede, die sie bei einer Messe der Digitalen Gesundheitswirtschaft hält.

Sie, das ist Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), und gar nicht modern ist das, was sie derzeit reformieren soll: das deutsche Gesundheitssystem. Stabil ist daran in den vergangenen Jahrzehnten vor allem der stete Anstieg der Kosten gewesen - und der Widerstand nahezu aller Beteiligten, selbst zu Änderungen beizutragen.

Über dieses Thema berichtete "Berlin direkt" am 19.04.2026 ab 19:10 Uhr. 19.04.2026 | 3:52 min

Exemplarisch lässt sich hieran die Mammuthaftigkeit der Aufgabe erkennen, um die sich die Koalitionäre beworben haben: verkrustete Strukturen aufzubrechen, um das Land wieder zukunftsfähig zu machen. Im Gesundheitsbereich sind diese Krusten nicht nur besonders dick und verwachsen. Es gibt auch Akteure, die - so scheint es - recht aktiv gegen eine Modernisierung arbeiten. Weil eigene Privilegien sonst verloren gehenkönnten.

Ein - wenn es nicht so ernst wäre - geradezu pittoreskes Beispiel liefern die sogenannten kabelgebundenen Rufanlagen. Das sind, laienhaft gesprochen, Notrufanlagen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Könnte längst alles digitalisiert sein, wie andere Länder zeigen. Ist es aber nicht. Und es besteht Anlass zur Sorge - oder Hoffnung, je nach Perspektive - dass das noch eine ganze Weile so bleibt. Warum, zeigen wir heute bei ZDF frontal. Dazu: ein Stimmungsbild der deutschen Wirtschaft (Spoiler: unterirdisch) und ein Bericht zum Atommüll (Spoiler: nach wie vor nicht unterirdisch). All das ab 21 Uhr im TV und danach jederzeit im Stream.

Bis dahin, wenn Sie mögen!

Einen guten Start in den Tag wünscht

Ihr Daniel Pontzen, Moderator "frontal" und Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was heute noch wichtig ist

Petersberger Klimadialog beginnt in Berlin / Prozessauftakt im Fall einer im Türkei-Urlaub vergifteten Familie / Queen Elizabeth II. würde heute ihren 100. Geburtstag feiern 20.04.2026 | 1:10 min

Prozess zu Tod von Familie im Türkei-Urlaub beginnt: Sechs Angeklagte müssen sich ab heute in Istanbul vor Gericht verantworten: Die Staatsanwaltschaft wirft fünf Personen bewusste fahrlässige Tötung vor, darunter sind Verantwortliche einer Schädlingsbekämpfungsfirma und der Hotelmanager. Für sie fordert die Staatsanwaltschaft der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge zwischen zwei Jahren und acht Monaten und mehr als 22 Jahren Haft. Für einen Hotelangestellten werden demnach bis zu 15 Jahre Haft gefordert.

Vor 100 Jahren wurde Elizabeth II. geboren: Zum 100. Geburtstag von Königin Elizabeth II., der Mutter des gegenwärtigen Königs Charles III., geben Charles und weitere Mitglieder der Königsfamilie heute einen Empfang. Elizabeth war von 1952 bis 2022 das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland sowie einiger anderer Commonwealth-Staaten. Sie starb am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral.

Sendehinweis: Das ZDF zeigt heute Abend (20:15 Uhr) die ZDFroyal-Dokumentation "Die Queen und ich", in der die Privatsekretärin, ein Freund, ein Bischof und ihr Schneider zu Wort kommen.

Petersberger Klimadialog startet: Beim Petersberger Klimadialog (PCD) sollen heute und morgen zentrale Themen der internationalen Klimapolitik diskutiert und Impulse der Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Jugend und Think Tanks gesammelt werden. Erwartet werden Ministerinnen und Minister aus mehr als 30 Ländern, darunter auch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD).

Ausführlich informiert

Trump droht, Iran schweigt - und beide Seiten behaupten, dieselbe Meerenge geschlossen zu haben. Was hinter dem Kommunikations-Chaos vor den Verhandlungen in Pakistan steckt, hat ZDFheute live analysiert.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 20.04.2026 um 15 Uhr. 20.04.2026 | 17:41 min

Sport

Dirk Nowitzki hat Basketball in Deutschland revolutioniert. Nun wird der 47-Jährige auch in die FIBA Hall of Fame aufgenommen. Wir zeigen, wie Nowitzki die Sportart in Deutschland für immer geprägt hat.

Über dieses Thema berichtete das ZDF am 16.04.2026 um 15:14 Uhr. 16.04.2026 | 0:50 min

Am Donnerstag starten die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in Berlin. Bei den Wettkämpfen ist fast die komplette deutsche Schwimm-Elite am Start und diesmal geht es um mehr als nur nationale Titel. Alles Wissenswerte zum Event gibt es vorab in unserem FAQ:

Zahl des Tages

1 - am Ostermontag 2025, heute vor einem Jahr, ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren gestorben. Wochen des Bangens um den Gesundheitszustand des Oberhaupts der Katholischen Kirche waren dem dann doch plötzlichen Tod durch einen Schlaganfall vorausgegangen.

Über Franziskus' Tod und das Kirchenjahr 2025 berichtete heute in Europa am 23.12.2025. 23.12.2025 | 2:41 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Was als Schnapsidee in einem Pub begann, hat sich zum organisierten Motorsport mit einer eigenen Meisterschaft entwickelt. Rasenmäherrennen finden in England von April bis Oktober statt:

Über dieses Thema berichtete heute in Europa am 20.04.2026 um 16 Uhr. 20.04.2026 | 1:27 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.04.2026 | 1:50 min

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So wird das Wetter heute

Heute kann es im Südosten aus eher dichten Wolken noch stellenweise etwas regnen. Nördlich der Mittelgebirge steht ein sonniger und trockener Tag an. Es ist weiterhin eher kühl. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine.