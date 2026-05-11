Update am Abend: Kein Duschen und Baden wegen Waldbrand

Update am Abend:Keine Dusche wegen Waldbrand, Rückschlag für Kreml-Gegner
von Lukasz Galkowski
Guten Abend,
es bleibt weiterhin trocken in Deutschland. Waldbrände in Ausmaßen wie zuletzt in Südeuropa und Frankreich bleiben hierzulande zum Glück aus, doch die Auswirkungen der Hitzewellen sind trotzdem spürbar. Außerdem überrascht Donald Trump mit Aussagen zur Straße von Hormus und in Russland geht es nach dem Ausschluss der liberalen Antikriegspartei Jabloko von den Parlamentswahlen um die Lage der Opposition.
Waldbrandgefahr in Deutschland
- Das ist passiert: Wegen eines Waldbrandes bei Rodenbach in Südosthessen und des hohen Wasserbedarfs hat ein Wasserversorger im Main-Kinzig-Kreis die örtliche Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen. Die Wasserreserven würden für die Brandbekämpfung benötigt, hieß es in einer Warnmeldung des Landkreises.
- Das ist der Hintergrund: Grund für die Situation war zum einen die große Ausdehnung des Brandes und damit verbunden der hohe Wasserbedarf gewesen, aber auch die angespannte Versorgungslage angesichts der wochenlangen Trockenheit in der Region, sagte der Landkreis-Sprecher. Wie gut sind wir insgesamt in Deutschland für Waldbrände gerüstet?
- Das sagen Experten: Einen Flächenbrand, etwa wie in Südfrankreich im Juli, müssen wir aktuell in Deutschland kaum befürchten, sagen die Experten der Stiftung Wildnis in Brandenburg und das Forstamt Karlsruhe. Unsere Wälder bestünden selten aus Monokulturen und seien durch Forstwege zugänglich. Auch die Zahl der freiwilligen und Berufsfeuerwehrleute ist mit rund 1,5 Millionen stabil. Sorgen macht den Experten aber der Klimawandel. Durch ihn gibt es häufiger Hitzeperioden und die Waldbrandgefahr steigt.
Straße von Hormus laut Trump minenfrei
- Das ist passiert: Die für den weltweiten Ölhandel zentrale Straße von Hormus ist laut US-Präsident Trump wieder frei. Seinen Aussagen zufolge seien alle Minen geräumt. Ob das stimmt, ist fraglich.
- Das ist der Hintergrund: Die Kriegsparteien ringen schon länger um die vollständige Wiedereröffnung der Straße. Der Nationale Sicherheitsrat Irans knüpfte dies iranischen Medienberichten zufolge an Zugeständnisse der USA und ihrer Verbündeten.
- Das sagt unser Autor: Belege für seine Aussage liefert Trump wie so oft nicht - mehrere Indizien sprechen sogar dagegen. Erst am Wochenende hatte Vizepräsident JD Vance ein deutlich vorsichtigeres Bild als Trump jetzt gezeichnet: Man arbeite aktuell erst daran, einen Mechanismus für sichere Schifffahrt einzurichten. Dieser schließe laut Vance sowohl eine noch ausstehende Minenräumung als auch Zusagen Irans ein, keine Handelsschiffe mehr anzugreifen. Von einer bereits abgeschlossenen, vollständigen Räumung war bei Vance keine Rede.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.
Oppositionspartei in Russland von Wahl ausgeschlossen
- Das ist passiert: Russlands Oberstes Gericht hat am Montag die liberale Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen - wegen angeblichen Verstößen gegen die Wahlgesetzgebung.
- Das ist der Hintergrund: Jabloko ist die einzige Partei in Russland, die sich kriegskritisch äußerte und bekam zuletzt auch spürbar Zulauf. Dass die offizielle Begründung für den Ausschluss auch der wahre Grund für den Ausschluss von den Wahlen im September ist, wird von vielen Experten angezweifelt. Ob Jabloko Putin gefährlich werden könnte, war Thema der Analyse bei ZDFheute live.
- Das sagt unser Korrespondent Sebastian Ehm: "Das ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei und wir werden auch nie erfahren, ob sie tatsächlich gefährlich hätten werden können. Aber man sieht schon die Nervosität des Kreml", meint Ehm. Deshalb nehme man Jabloko jetzt aus dem Spiel. "Es gibt auch Berichte über Bedrohungen in mehreren Landesteilen von Vertretern von Jabloko." Anhand dessen sehe man, dass "der Kreml ein wenig nervös war und dass man jetzt nicht ins Risiko gehen will, diese Partei eventuell zu einem Symbol für den Antikriegsprotest werden zu lassen".
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