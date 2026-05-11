Update am Abend: Kein Duschen und Baden wegen Waldbrand

Guten Abend,

es bleibt weiterhin trocken in Deutschland. Waldbrände in Ausmaßen wie zuletzt in Südeuropa und Frankreich bleiben hierzulande zum Glück aus, doch die Auswirkungen der Hitzewellen sind trotzdem spürbar. Außerdem überrascht Donald Trump mit Aussagen zur Straße von Hormus und in Russland geht es nach dem Ausschluss der liberalen Antikriegspartei Jabloko von den Parlamentswahlen um die Lage der Opposition.

Waldbrandgefahr in Deutschland

Das ist passiert: Wegen eines Waldbrandes bei Rodenbach in Südosthessen und des hohen Wasserbedarfs hat ein Wasserversorger im Main-Kinzig-Kreis die örtliche Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen. Die Wasserreserven würden für die Brandbekämpfung benötigt, hieß es in einer Warnmeldung des Landkreises.

Bitte verzichten Sie möglichst auf Duschen, Baden, das Bewässern von Gärten sowie wasserintensive Tätigkeiten. „

Das ist der Hintergrund: Grund für die Situation war zum einen die große Ausdehnung des Brandes und damit verbunden der hohe Wasserbedarf gewesen, aber auch die angespannte Versorgungslage angesichts der wochenlangen Trockenheit in der Region, sagte der Landkreis-Sprecher. Wie gut sind wir insgesamt in Deutschland für Waldbrände gerüstet?

Grund für die Situation war zum einen die große Ausdehnung des Brandes und damit verbunden der hohe Wasserbedarf gewesen, aber auch die angespannte Versorgungslage angesichts der wochenlangen Trockenheit in der Region, sagte der Landkreis-Sprecher. Wie gut sind wir insgesamt in Deutschland für Waldbrände gerüstet? Das sagen Experten: Einen Flächenbrand, etwa wie in Südfrankreich im Juli, müssen wir aktuell in Deutschland kaum befürchten, sagen die Experten der Stiftung Wildnis in Brandenburg und das Forstamt Karlsruhe. Unsere Wälder bestünden selten aus Monokulturen und seien durch Forstwege zugänglich. Auch die Zahl der freiwilligen und Berufsfeuerwehrleute ist mit rund 1,5 Millionen stabil. Sorgen macht den Experten aber der Klimawandel. Durch ihn gibt es häufiger Hitzeperioden und die Waldbrandgefahr steigt.

Länderspiegel, 08.08.2026 ab 17:05 Uhr 08.08.2026 | 6:42 min

Straße von Hormus laut Trump minenfrei

Das ist passiert: Die für den weltweiten Ölhandel zentrale Straße von Hormus ist laut US-Präsident Trump wieder frei. Seinen Aussagen zufolge seien alle Minen geräumt. Ob das stimmt, ist fraglich.

Die für den weltweiten Ölhandel zentrale Straße von Hormus ist laut US-Präsident Trump wieder frei. Seinen Aussagen zufolge seien alle Minen geräumt. Ob das stimmt, ist fraglich. Das ist der Hintergrund: Die Kriegsparteien ringen schon länger um die vollständige Wiedereröffnung der Straße. Der Nationale Sicherheitsrat Irans knüpfte dies iranischen Medienberichten zufolge an Zugeständnisse der USA und ihrer Verbündeten.

Die Kriegsparteien ringen schon länger um die vollständige Wiedereröffnung der Straße. Der Nationale Sicherheitsrat Irans knüpfte dies iranischen Medienberichten zufolge an Zugeständnisse der USA und ihrer Verbündeten. Das sagt unser Autor: Belege für seine Aussage liefert Trump wie so oft nicht - mehrere Indizien sprechen sogar dagegen. Erst am Wochenende hatte Vizepräsident JD Vance ein deutlich vorsichtigeres Bild als Trump jetzt gezeichnet: Man arbeite aktuell erst daran, einen Mechanismus für sichere Schifffahrt einzurichten. Dieser schließe laut Vance sowohl eine noch ausstehende Minenräumung als auch Zusagen Irans ein, keine Handelsschiffe mehr anzugreifen. Von einer bereits abgeschlossenen, vollständigen Räumung war bei Vance keine Rede.

ZDFheute Xpress vom 11.08.2026 um 9:30 Uhr. 11.08.2026 | 0:21 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Oppositionspartei in Russland von Wahl ausgeschlossen

Das ist passiert: Russlands Oberstes Gericht hat am Montag die liberale Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen - wegen angeblichen Verstößen gegen die Wahlgesetzgebung.

Russlands Oberstes Gericht hat am Montag die liberale Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen - wegen angeblichen Verstößen gegen die Wahlgesetzgebung. Das ist der Hintergrund: Jabloko ist die einzige Partei in Russland, die sich kriegskritisch äußerte und bekam zuletzt auch spürbar Zulauf. Dass die offizielle Begründung für den Ausschluss auch der wahre Grund für den Ausschluss von den Wahlen im September ist, wird von vielen Experten angezweifelt. Ob Jabloko Putin gefährlich werden könnte, war Thema der Analyse bei ZDFheute live.

Jabloko ist die einzige Partei in Russland, die sich kriegskritisch äußerte und bekam zuletzt auch spürbar Zulauf. Dass die offizielle Begründung für den Ausschluss auch der wahre Grund für den Ausschluss von den Wahlen im September ist, wird von vielen Experten angezweifelt. Ob Jabloko Putin gefährlich werden könnte, war Thema der Analyse bei ZDFheute live. Das sagt unser Korrespondent Sebastian Ehm: "Das ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei und wir werden auch nie erfahren, ob sie tatsächlich gefährlich hätten werden können. Aber man sieht schon die Nervosität des Kreml", meint Ehm. Deshalb nehme man Jabloko jetzt aus dem Spiel. "Es gibt auch Berichte über Bedrohungen in mehreren Landesteilen von Vertretern von Jabloko." Anhand dessen sehe man, dass "der Kreml ein wenig nervös war und dass man jetzt nicht ins Risiko gehen will, diese Partei eventuell zu einem Symbol für den Antikriegsprotest werden zu lassen".

ZDFheute live vom 11.08.2026 ab 13:30 Uhr. 11.08.2026 | 23:36 min

Ratgeber Studentenwohnung: Was bei Vertrag, Kaution und Untermiete gilt

11.08.2026 | 6:47 min

Viele Studierende suchen derzeit für das neue Semester eine Wohnung, doch der Markt ist angespannt. Ein Überblick über rechtliche Regelungen rund um WG-Zimmer und erste Wohnung.

Sport

Die Leichtathletik-EM in Birmingham und die Schwimm-EM in Paris gehen weiter. Beide Events überträgt das ZDF im Livestream:

Das war die Frühsession bei der Leichtathletik-EM:

11.08.2026 | 164:17 min

Weitere Lektüre:

Schlagzeilen

Streaming-Tipp für den Abend

06.08.2026 | 88:59 min

Etwas zum Schmunzeln als Ablenkung zur Nachrichtenlage: Mit der Komödie "Plötzlich Schwester" kommen Sie auf andere Gedanken. Darum geht's: Als Sandra bei den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit herausfindet, dass sie wegen des Doppellebens ihres Vaters eine Schwester hat, wird sie durch die neue Verwandtschaft ins Chaos gestürzt. (89 Minuten)

Rezept des Tages: Selbstgemachte Bagels mit "Karottenlachs"

11.08.2026 | 5:00 min

Dieser "Lachs" hat mit Fisch nichts zu tun. Mario Kotaska macht eine vegetarische Variante und imitiert den Lachs durch Karottenstreifen, die mit Nori Algen mariniert werden. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Lukasz Galkowski und das gesamte ZDFheute-Team