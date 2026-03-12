Update am Abend: Wadephul in Nahost und Strafen für Homosexuelle

Guten Abend,

der deutsche Außenminister bemüht sich um Deeskalation im Iran-Krieg. Eine Gesetzesänderung im Senegal zeigt, wie unterschiedlich in anderen Teilen der Welt über Themen wie Homosexualität gedacht und leider auch gerichtet wird. Und die nächsten schlechten Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland - der Tag.

Deutschlands begrenzter Einfluss im Nahen Osten

Das ist passiert: Außenminister Johann Wadephul (CDU) wirbt auf seiner Reise nach Israel und in die Golfstaaten für eine diplomatische Deeskalation im Iran-Konflikt. In Ankara forderte er eine gemeinsame Kraftanstrengung von Europäern und regionalen Partnern.

Das ist der Hintergrund: Reisen wie diese gehören zur klassischen Krisendiplomatie und dienen dazu, Kontakte zu halten, Positionen auszuloten und für Deeskalation zu werben, analysiert ZDF-Korrespondentin Ines Trams.

Darum ist das wichtig: Die Reise unterstreicht den Anspruch Deutschlands, außenpolitisch präsent zu sein und europäische Interessen einzubringen. Ein diplomatischer Durchbruch war daher nicht zu erwarten, meint Trams: "Die Reise von Wadephul steht vielmehr für den Versuch einer mittleren Macht, in einer hochdynamischen Krise im Gespräch zu bleiben und zumindest mit am Tisch zu sitzen, wenn über Stabilität im Nahen Osten gesprochen wird."

Senegal verschärft Anti-Homosexuellen-Gesetz

Das ist passiert: Das senegalesische Parlament hat eine deutliche Verschärfung der Strafgesetze gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen beschlossen. Künftig drohen statt bisher fünf nun bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Das ist der Hintergrund: Homosexualität ist im überwiegend muslimischen Senegal stark tabuisiert. In Umfragen sprechen sich immer wieder mehr als 90 Prozent der Befragten gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen aus.

Darum ist das wichtig: Menschenrechtler warnen, da nun auch die "Förderung" homosexueller Handlungen etwa durch Organisationen oder Medien unter Strafe steht. Dies gefährdet laut Kritikern HIV-Präventionsprogramme für Risikogruppen.

Daimler Truck: Gewinn bricht um ein Drittel ein

Das ist passiert: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck meldet für 2025 einen Gewinneinbruch von 34 Prozent auf nur noch zwei Milliarden Euro. Hauptgrund ist die schwache Nachfrage in Nordamerika, wo der Absatz infolge der Trump-Zölle um mehr als ein Viertel absackte.

Das ist der Hintergrund: Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen.

Ratgeber: Clever tanken, klüger fahren, Geld sparen

Stark steigende Spritpreise durch den Iran-Krieg belasten viele Pendler. Der ADAC gibt praktische Tipps, wie man mit smarter Fahrweise und kleinen Maßnahmen Geld sparen kann:

Als Hoffnungsträger beim 1. FC Köln gestartet, steht Trainer Lukas Kwasniok nach Absturz auf Platz 14 vor zwei persönlichen Endspielen: beim HSV und gegen Borussia Mönchengladbach.

Winter-Paralympics mit Sommer-Feeling: Skiläufer in kurzen Hosen und T-Shirt: Frühsommerliche Temperaturen sorgen für ungewohnte Bilder bei den Winter-Paralympics. Was muss sich in Zeiten des Klimawandels ändern?

Die Höhepunkte des Paralympics-Tages kompakt zusammengefasst:

Ameisen in Städten sind beim Futter wenig wählerisch, zeigt eine neue Studie. Sie akzeptieren auch zuckerarme Nahrung. Auf dem Land sind ihre Artgenossen deutlich anspruchsvoller.

Die Preisträger des 62. Grimme-Preises stehen fest. ZDF-Korrespondentin Golineh Atai wird für ihre "Besondere Journalistische Leistung" mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet.

Ein lodernder Scheiterhaufen am Bodenseeufer: Die Schönheitschirurgin Julia Spranger wurde brutal ermordet. Doro Beitinger und Chiara Locatelli ermitteln im ersten gemeinsamen Fall in der Krimi-Serie "Mordufer". (Vier Folgen je 60 Minuten)

Dieses Rezept von Mario Kotaska kombiniert Saiblingsfilets, mariniertes Gemüse und Bärlauch-Pesto. Das Rezept gibt's hier.

