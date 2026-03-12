  3. Merkliste
Update am Abend: Wadephul in Nahost und Strafen für Homosexuelle

Update

Update am Abend:Wadephul in Nahost, Strafen für Homosexuelle und Lkw-Sorgen

von David Metzmacher

|
David Metzmacher

Guten Abend,

der deutsche Außenminister bemüht sich um Deeskalation im Iran-Krieg. Eine Gesetzesänderung im Senegal zeigt, wie unterschiedlich in anderen Teilen der Welt über Themen wie Homosexualität gedacht und leider auch gerichtet wird. Und die nächsten schlechten Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland - der Tag.

Deutschlands begrenzter Einfluss im Nahen Osten

  • Das ist passiert: Außenminister Johann Wadephul (CDU) wirbt auf seiner Reise nach Israel und in die Golfstaaten für eine diplomatische Deeskalation im Iran-Konflikt. In Ankara forderte er eine gemeinsame Kraftanstrengung von Europäern und regionalen Partnern.

  • Das ist der Hintergrund: Reisen wie diese gehören zur klassischen Krisendiplomatie und dienen dazu, Kontakte zu halten, Positionen auszuloten und für Deeskalation zu werben, analysiert ZDF-Korrespondentin Ines Trams.

  • Darum ist das wichtig: Die Reise unterstreicht den Anspruch Deutschlands, außenpolitisch präsent zu sein und europäische Interessen einzubringen. Ein diplomatischer Durchbruch war daher nicht zu erwarten, meint Trams: "Die Reise von Wadephul steht vielmehr für den Versuch einer mittleren Macht, in einer hochdynamischen Krise im Gespräch zu bleiben und zumindest mit am Tisch zu sitzen, wenn über Stabilität im Nahen Osten gesprochen wird."

Außenminister Wadephul in Katar

heute journal update, 12.03.2026, 00:45 Uhr

12.03.2026

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Senegal verschärft Anti-Homosexuellen-Gesetz


  • Das ist der Hintergrund: Homosexualität ist im überwiegend muslimischen Senegal stark tabuisiert. In Umfragen sprechen sich immer wieder mehr als 90 Prozent der Befragten gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen aus.

  • Darum ist das wichtig: Menschenrechtler warnen, da nun auch die "Förderung" homosexueller Handlungen etwa durch Organisationen oder Medien unter Strafe steht. Dies gefährdet laut Kritikern HIV-Präventionsprogramme für Risikogruppen.

Die Abgeordneten der Mehrheit feiern nach der Verabschiedung eines Gesetzes in der Nationalversammlung in Dakar.

ZDFheute Xpress, 12.03.2026, 06:50 Uhr

12.03.2026 | 0:25 min

Daimler Truck: Gewinn bricht um ein Drittel ein

  • Das ist passiert: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck meldet für 2025 einen Gewinneinbruch von 34 Prozent auf nur noch zwei Milliarden Euro. Hauptgrund ist die schwache Nachfrage in Nordamerika, wo der Absatz infolge der Trump-Zölle um mehr als ein Viertel absackte.

  • Das ist der Hintergrund: Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen.

Der Schriftzug Daimler Truck ist an der Zentrale des Nutzfahrzeugherstellers angebracht.

ZDFheute Xpress, 12.03.2026, 11:56 Uhr

12.03.2026 | 0:22 min

Ratgeber: Clever tanken, klüger fahren, Geld sparen

Stark steigende Spritpreise durch den Iran-Krieg belasten viele Pendler. Der ADAC gibt praktische Tipps, wie man mit smarter Fahrweise und kleinen Maßnahmen Geld sparen kann:

Ein Mann tankt gerade ein Auto.

Volle Kanne, 12.03.2026, ab 09:05 Uhr

12.03.2026 | 0:58 min

Sport

Als Hoffnungsträger beim 1. FC Köln gestartet, steht Trainer Lukas Kwasniok nach Absturz auf Platz 14 vor zwei persönlichen Endspielen: beim HSV und gegen Borussia Mönchengladbach.

Winter-Paralympics mit Sommer-Feeling: Skiläufer in kurzen Hosen und T-Shirt: Frühsommerliche Temperaturen sorgen für ungewohnte Bilder bei den Winter-Paralympics. Was muss sich in Zeiten des Klimawandels ändern?

Die Höhepunkte des Paralympics-Tages kompakt zusammengefasst:

Wintersport "KOMPAKT"- Logo vor Monoskifahrer

12.03.2026 | 2:20 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Am Bordstein einer Straße krabbelt eine Ameise.

ZDFheute Xpress, 12.03.2026, 15:10 Uhr

12.03.2026 | 0:22 min

Ameisen in Städten sind beim Futter wenig wählerisch, zeigt eine neue Studie. Sie akzeptieren auch zuckerarme Nahrung. Auf dem Land sind ihre Artgenossen deutlich anspruchsvoller.

Ausgezeichnet

Portrait-Aufnahme von ZDF-Korrespondentin Golineh Atai

ZDFheute Xpress, 12.03.2026, 13:25 Uhr

12.03.2026 | 0:29 min

Die Preisträger des 62. Grimme-Preises stehen fest. ZDF-Korrespondentin Golineh Atai wird für ihre "Besondere Journalistische Leistung" mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet.

Streaming-Tipp für den Abend

Ein lodernder Scheiterhaufen am Bodenseeufer: Die Schönheitschirurgin Julia Spranger wurde brutal ermordet. Doro Beitinger und Chiara Locatelli ermitteln im ersten gemeinsamen Fall in der Krimi-Serie "Mordufer". (Vier Folgen je 60 Minuten)

"Mordufer - Brennen soll sie": Gregor Eisen (Ronald Kukulies), Doro Beitinger (Franziska Weisz) und Chiara Locatelli (Maria Wördemann) stehen am Ufer des Bodensees an einem Tatort. Vor ihnen auf dem Boden liegt eine Brandleiche in einem Leichensack. Im Hintergrund sind Spurensicherer bei der Arbeit und suchen das Ufer ab. Gregor Eisen und die Spurensicherer tragen weiße Overalls, blau-weiße Überzieher über ihren Schuhen und weiße Handschuhe.

27.02.2026 | 58:49 min

Rezept des Tages: Saiblingsfilets mit Pesto

Nadine Krüger mit Mario Kotaska in der "Volle Kanne"-Küche.

Volle Kanne, 10.03.2026, ab 09:05 Uhr

10.03.2026 | 7:29 min

Dieses Rezept von Mario Kotaska kombiniert Saiblingsfilets, mariniertes Gemüse und Bärlauch-Pesto. Das Rezept gibt's hier.

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team

