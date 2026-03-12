Studie: Iraner gut in deutschen Arbeitsmarkt integriert

Iraner, die in Deutschland leben, sind besser in den Arbeitmarkt integriert als andere ausländische Beschäftigte. Das belegt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Fast 60 Prozent der Iraner in Deutschland sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, rund 43 Prozent haben einen Hochschulabschluss. Sie sind gut in den Arbeitsmarkt integriert. 12.03.2026 | 0:19 min

Iranische Staatsangehörige sind in Deutschland offenbar überdurchschnittlich gut in den Arbeitsmarkt integriert. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW).

Hoher Anteil der iranischen Beschäftigten mit Studium

Demnach sind 58,6 Prozent der rund 162.000 in Deutschland lebenden Iraner im erwerbsfähigen Alter sozialversicherungspflichtig beschäftigt - deutlich mehr als Afghanen, Iraker und Syrer (40 bis 44 Prozent).

Großteil der Menschen aus Iran arbeitet als Fachkräfte

Laut der Studie verfügen 43,3 Prozent der iranischen Beschäftigten über einen Hochschulabschluss, während das bei 19,5 Prozent der anderen ausländischen Beschäftigten der Fall ist.

Das hohe Bildungsniveau spiegelt sich demnach auch in der ausgeübten Tätigkeit wider. Fast drei Viertel (73,1 Prozent) arbeiteten der Studie zufolge als Fachkräfte, rund ein Drittel (31,7 Prozent) sogar als Spezialisten oder Experten - gegenüber 62,7 beziehungsweise 18,3 Prozent bei anderen ausländischen Beschäftigten.

Iranische Frauen besonders gut integriert

Dementsprechend höher sei auch das Monatsgehalt der Menschen aus Iran, hieß es. Sie bekämen im Schnitt 3.528 Euro brutto, während andere Immigranten durchschnittlich 3.204 Euro verdienten.

Im Vergleich zu anderen ausländischen Beschäftigten sind vor allem die iranischen Frauen gut in den deutschen Arbeitsmarkt integriert, wie Studien-Autor Wido Geis-Thöne betonte. Mit 41 Prozent lag ihr Anteil etwas höher als bei den anderen Ausländerinnen mit 39 Prozent.

Für die Studie wurden laut Bericht Daten des Statistischen Bundesamtes, der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ausgewertet.

