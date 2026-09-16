Update am Morgen: Eine Partnerschaft, die Hoffnung macht

Guten Morgen,

haben Sie diese Woche schon an Donald Trump gedacht? Indirekt tun die meisten von uns das vermutlich rund einmal pro Woche beim Griff an die Zapfsäule und der Frage, wie weit die Spritpreise noch steigen werden. Seit die USA und Israel einen Krieg mit Iran begonnen haben, sind die Öl- und Gasmengen auf dem gesamten Weltmarkt knapp, wichtige Transportrouten nach wie vor gestört - wie die Straße von Hormus.

Sorgen macht auch, dass die von Iran unterstützte Huthi-Miliz sich Ende vergangener Woche mehrere zentrale Positionen am Roten Meer gesichert hat und nun neben der Straße von Hormus eine zweite Meerenge bedroht wird - die Meerenge Bab al-Mandeb. Das sind keine guten Aussichten für niedrigere Energiekosten.

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington befürchtet, dass wir bald vor einer weltweiten Öl- und Energiekrise stehen könnten. Wie viel uns die Politik von US-Präsident Trump kostet, darüber sprechen unsere Korrespondenten im auslandsjournal-Podcast "Der Trump Effekt":

15.09.2026 | 57:36 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht nun angesichts der steigenden Spritpreise eine "Belastungsgrenze erreicht" und verspricht zu handeln, wobei noch nicht festzustehen scheint, welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung dafür ergreifen möchte.

Welche Antworten Europa auf die derzeitigen Krisen hat, werden wir heute von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erfahren bei ihrer Rede zur Lage der EU. ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Brüssel gibt zu bedenken, dass auch Europa letztlich keine wirkliche Antwort haben könnte, wie man auf die Öl- und Preiskrise reagieren soll und der EU die Kraft fehle, den Iran-Krieg zu beenden.

Hoffnung macht Röller der Besuch des Ehrengastes der EU, des kanadischen Premierministers Mark Carney, der morgen im Europäischen Parlament eine Rede halten wird und der eine noch engere Partnerschaft mit der EU anstrebt. Die wertegebundene Ordnung suche sich neue Partner und schließe sich zusammen, meint Röller.

Carney hatte bereits zu Beginn des Jahres auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die US-geführte, regelbasierte internationale Ordnung für beendet erklärt und eine neue Allianz der Mittelmächte gefordert, um der wachsenden Willkür von Großmächten gemeinsam zu begegnen. Aus einer hoffnungsvollen Rede scheint nun konkrete Politik zu werden.

Ich freue mich auf Sie heute Abend im auslandsjournal

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

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Was heute wichtig ist

Urteil in Kriegsverbrecherprozess: In Den Haag wird das Urteil im Kriegsverbrecherprozess gegen den ehemaligen kosovarischen Präsidenten Hashim Thaçi erwartet. Die Anklage lautet auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen während des Kosovokrieges 1998 und 1999. Thaçi und anderen Guerillakämpfern drohen bis zu 45 Jahre Haft.

Messe für KI in Berlin: Das Big Bang KI Festival - das größte Business-Festival für Künstliche Intelligenz und Digitalisierung im deutschsprachigen Raum, öffnet heute seine Pforten. Das zweitägige Event richtet sich gezielt an den Mittelstand, Start-ups und Tech-Pioniere. Mit dabei sind unter anderem Justizministerin Stefanie Hubig und CSU-Chef Markus Söder.

Ausführlich informiert

Von einem russischen Schiff sollen Leuchtraketen auf einen dänischen Hubschrauber gefeuert worden sein. Für Militärexperte Pawlak ein Signal für Moskaus steigende Risikobereitschaft:

15.09.2026 | 10:01 min

Sportlich in den Tag

Fußball: Es wird spannend - schon morgen nominiert der neue Bundestrainer Jürgen Klopp seinen Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele. Doch was ist die Nations League denn überhaupt, wen muss Klopps neue Truppe auf dem Weg zum Titel aus dem Weg räumen und wann wird gespielt? Antworten auf all diese Fragen und noch mehr gibt's hier:

Tennis: Die Tennis-Fans in Deutschland können sich freuen: US-Open-Sieger Alexander Zverev spielt am Wochenende beim Davis-Cup im westfälischen Halle:

Ein Lichtblick

Der Ärztemangel wird immer spürbarer im Land, so auch in Thüringen. Die Kassenärztliche Vereinigung und der Freistaat gehen einen Sonderweg: Über eine gemeinsame Stiftung gründen sie Stiftungspraxen - mit Erfolg:

heute in Deutschland, 15.09.2026, ab 14:00 Uhr 15.09.2026 | 1:51 min

Gesagt

Gaza brennt. „ Israel Katz, israelischer Verteidigungsminister, am 16.09.2025

Heute vor einem Jahr startete das israelische Militär mit Tausenden Soldaten und schwerem Gerät eine Bodenoffensive in der Stadt Gaza, obwohl sich Hunderttausende Zivilisten dort aufhielten. Zur offiziellen Begründung hieß es, man gehe davon aus, dass sich bis zu 3.000 kampfbereite Hamas-Mitglieder in der Stadt aufhielten. International löste das Vorgehen massive Kritik an der israelischen Regierung aus.

Über die aktuelle Lage in Gaza berichtete das auslandsjournal am 19.08.2026 ab 22:15 Uhr:

19.08.2026 | 6:20 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 16.09.2026 | 2:47 min

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So wird das Wetter heute

Heute regnet es in der Südosthälfte, zum Teil auch länger anhaltend und kräftig. Es können auch einzelne kräftige Gewitter dabei sein. Hinter dem Regenband gibt es auch mal trockene Phasen, bevor im Nordwesten neue Schauer und Gewitter aufziehen. Bei einem frischen Westwind werden 19 bis 25 Grad erreicht. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Torben Heine.