Merz unter Druck: Entscheidung schon am Sonntag?

Kanzler unter Druck:Entscheidung über Merz' Zukunft schon am Sonntag?
von Stefanie Reulmann
Putsch, Kanzlertausch, "Vertrauensfrage": Seit Wochen kursieren Szenarien, die das politische Aus von Kanzler Merz skizzieren. Bringt der Wahlsonntag nun schon eine Entscheidung?
Am Abend der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin will Kanzler Friedrich Merz im Präsidium der CDU die "indirekte Vertrauensfrage" stellen. Eigentlich tagt das Präsidium erst am Montag, doch die Zeit drängt.
Kanzler will an Reformkurs festhalten
Merz will sich Rückendeckung für seinen Reformkurs und damit auch für seine Politik als Kanzler holen - vom Präsidium und den Ministerpräsidenten. Er stellt sie vor die Wahl: ihn zu unterstützen oder ihn abzusetzen. Im Fall eines Sturzes müsste das Präsidium dann einen Nachfolger benennen.
Doch CSU-Chef Söder zeigt sich optimistisch. Er sei überzeugt, dass Merz der Richtige sei, um die AfD zu stellen, und dass er am Sonntag im CDU-Präsidium "Rückendeckung" bekäme.
Seit der Wahl in Sachsen-Anhalt wächst die Kritik am Kanzler, auch in den eigenen Reihen. Doch Merz zeigt sich kämpferisch. Er sei für vier Jahre gewählt und wolle beweisen, dass diese Koalition zu einer Reformpolitik in der Lage sei. Beim Bundesverband Groß- und Außenhandel (BGA) sagt der Kanzler:
Politologe Faas: Gegner müssen "Farbe bekennen"
Dass Merz am Sonntag die "indirekte Vertrauensfrage" stellen will, könnte für Klarheit sorgen. Das sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, ZDFheute:
Gleichzeitig zwinge Merz "etwaige Gegner, Farbe zu bekennen", sagt Faas. Aktuell scheine dazu aber "noch niemand bereit" zu sein. Führende CDU-Politiker stellen sich demonstrativ hinter Merz. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Parteivize Silvia Breher warnen vor Personaldebatten. Kurskorrektur statt Kanzlerdebatte fordert auch Caroline Bosbach, stellvertretende Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand. ZDFheute sagt sie:
Plant die Union einen Kanzlertausch?
Seit Wochen geistert das Gespenst vom Kanzlertausch durch Berlin - mal wieder. Ungewöhnlich findet das der Politikwissenschaftler Faas. Er sagt:
Doch wer könnte den Kanzler im Amt beerben? Potenzielle Kandidaten sind rar.
Da wäre Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Er gilt als Mann der Mitte und führt im bevölkerungsreichsten Bundesland eine schwarz-grüne Koalition. Der Haken: Er hat im April 2027 Landtagswahlen. Nordrhein-Westfalen ist für die CDU auch strategisch wichtig - kurz vor der Wahl ein Wechsel an der Spitze könnte die Partei schwächen. Als wahrscheinlicher gilt, dass Wüst langfristig als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2029 aufgebaut wird.
Läuft sich CSU-Chef Söder für Kanzlerschaft warm?
Und dann wäre da noch CSU-Chef Markus Söder, Ministerpräsident des größten Bundeslandes, Bayern. Er regiert in einer Koalition mit den Freien Wählern - und ist deutlich konservativer als Wüst. Der Haken: Die CDU gibt den Kanzlerposten nicht so gerne an die kleine Schwesterpartei.
Die dritte Personalie ist Innenminister Alexander Dobrindt, ebenfalls aus der CSU. Er wäre ein Kompromisskandidat, wird von vielen geschätzt. Doch sein Parteichef Söder nannte diese Variante in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" kürzlich eine Erfindung der Berliner "Bubble". Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass Markus Söder einen CSU-Kanzlerkandidaten unterstützt, der nicht Markus Söder heißt.
Ein Kanzlertausch wäre allerdings "ein außergewöhnlicher Schritt, der auch sehr riskant wäre", sagt Politikwissenschaftler Faas:
Union: Getrieben von der AfD
Denn die AfD ist im Aufwind. In Sachsen-Anhalt hat sie zum ersten Mal und mit großem Vorsprung eine Landtagswahl gewonnen. Die Partei profitiert seit Jahren von der Unzufriedenheit der Menschen mit der jeweiligen Bundesregierung, von jeder Personaldebatte und jedem Streit in der Koalition. Scheitert Schwarz-Rot, gäbe es Neuwahlen, aus denen die AfD wohl gestärkt hervorgehen würde.
Vor den Wahlen am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin liegen in der Union die Nerven blank. Das ist nach Auffassung des Politikwissenschaftlers Faas auch der Grund für den internen Druck auf Merz. Faas sagt:
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.