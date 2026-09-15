Kritik am Kanzler: Merz erhält Rückendeckung aus der CDU-Spitze

Debatte um angeblichen Kanzlertausch:Merz erhält Rückendeckung aus der CDU-Spitze
Anhaltende Kritik an Friedrich Merz heizt Gerüchte um einen angeblichen Kanzlertausch an. Nun stellen sich prominente CDU-Vertreter an seine Seite: Es brauche keine "Showdebatten".
Seit Wochen dauern Personalgerüchte, Unruhen und eine Debatte über die Zukunft des Kanzlers an. Friedrich Merz (CDU) erhält jetzt Rückendeckung aus der eigenen Partei, etwa aus Hessen. Gegenüber dem Spiegel stellt Boris Rhein (CDU) klar:
Angeheizt wurde die Debatte nach der Niederlage der CDU bei der Wahl in Sachsen-Anhalt. Bereits in den Wochen zuvor wurden Gerüchte eines Kanzlertauschs, etwa mit dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst, laut.
Connemann: "Reformen sind nie leicht"
Neben Rhein stellt sich auch die Vorsitzende der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, hinter Merz - und kritisiert die anhaltende Diskussion. "Reformen sind nie leicht", sagte sie dem Magazin. Reformkanzler hätten es "erst recht nicht leicht". Merz kenne die Herausforderungen und halte trotzdem den Kurs. CDU-Vizechefin Silvia Breher äußerte in der "Augsburger Allgemeinen" ebenfalls ihren Unmut über die anhaltende Personaldiskussion.
"Die Lage im Land ändert sich nicht dadurch, dass wahllos Köpfe ausgetauscht werden." Die Bundesregierung stehe vor gigantischen Aufgaben und die Menschen erwarteten zu Recht, dass die angekündigten Reformen kommen. "Darauf müssen wir unsere gesamte Kraft konzentrieren, anstatt wertvolle Energie in ermüdenden Personaldiskussionen zu verschwenden."
Nach Kritik nun Rückendeckung aus Mecklenburg-Vorpommern
Erst letzte Woche hatte der stellvertretende Landesparteichef in Schwerin im Vorfeld der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern den Rücktritt von Merz gefordert:
Jetzt kommt aus dem Landesverband Unterstützung für Merz: "Die Personaldiskussionen lösen keine Probleme", sagte der CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters dem Spiegel. "Wer solche Debatten befeuert, muss sich auch fragen, mit welchem Szenario er eigentlich plant."
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